Разворот на Восток, смена кумиров и запрос на силу: культурные итоги года

Последние дни уходящего года — это время подводить итоги, сдавать, так сказать, культурный отчёт о том, как менялось культурное пространство страны. Что читали, смотрели, слушали россияне? Какие памятники хотят видеть люди в своих городах? Почему бывшие песенные кумиры становятся токсичными, а Шаман и Долина называют людьми года?

Обо всём этом поговорим в нашем традиционном культурном обзореРусский мир в Зимбабве и "Валенки" в КитаеВ 2025 году Россия продолжила многолетнюю традицию продвижения русской культуры в мире. Только теперь она всё явственнее смещается не на Запад, а на Восток и в страны Глобального Юга. Это и неудивительно, ведь культура — это проводник государственной политики.Так, в течение года Дни духовной культуры России прошли в Зимбабве, Венгрии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Индонезии и Таиланде. Оказалось, что и в Будапеште, и в Бангкоке с одинаковым воодушевлением слушают выступления церковных хоров и восторгаются мастерством лауреатов конкурса имени Чайковского — пока на Украине сдирают мемориальные доски великому композитору и запрещают "Щелкунчик". Также Русское географическое общество показало миру уникальные выставки "Многонациональная Россия" и "Кижи — возрождённый шедевр": зрители смогли увидеть глубинные традиции России без политизированной "оболочки". В отличие от той же Европы, где сорвали концерты маэстро Гергиева и пытались "отменить" оперную певицу Анну Нетребко.Но всё же главным направлением культурного взаимодействия оставался Китай. Завершившиеся в 2025 году Годы культуры России и Китая продемонстрировали масштаб, выходящий далеко за рамки символического обмена — аж 400 мероприятий с обеих сторон. Программы охватывали гастрольные туры, цирковые фестивали, кинопоказы, музейные выставки, ярмарки культуры и искусства, спортивные события и всекитайский конкурс по русскому языку.С самого начала этот проект позиционировался как долгосрочный и системный, что подчёркивал и президент России, называя его примером комплексного гуманитарного партнёрства. Одним из хитов такого сотрудничества стал XIV Международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства", прошедший на Дальнем Востоке и в провинции Хэйлунцзян. Город мастеров и сахалинское творчество Чехова, мастер-классы по изготовлению местных украшений из бисера и творческие встречи с китайскими дизайнерами, шумная ярмарка декоративно-прикладного искусства… Всего не перечислить, но сказать можно одно: творческий опыт, которым "обменялись" участники, стал показателем живой региональной коммуникации вместо трансляции запрограммированных на высоком уровне мероприятий.А в Пекине и Шанхае рукоплескали государственному академическому ансамблю "Россия": народные песни и номера "золотого фонда" России покорили сердца китайской аудитории, особенно зашли такие композиции, как "Калинка", "Валенки", "Утушка луговая". Это не просто признание, а подтверждение того, что традиционная русская культура остаётся самым понятным и эффективным языком международного диалога.А ещё — инструментом восстановления в новых регионах. В этом смысле проектом года можно назвать возрождение драмтеатра в Мариуполе. Один из самых знаковых объектов города подняли практически из руин: при отступлении украинские националисты из "Азова"* взорвали театр, где ранее шли раздражающие укрофашистов постановки русской классики. Ни один культурный объект Донбасса не подвергался столь варварскому разрушению, но российские специалисты смогли не просто восстановить практически уничтоженное здание, но и вернуть ему исторический облик. Фасад, скульптурная композиция в советском стиле повторяют те, которые запечатлены на старых открытках, но вот внутри театр полностью современный. Для жителей юга ДНР это не просто реанимированный театр, а символ единства региона с общероссийской культурной повесткой, показатель того, что "Россия здесь навсегда".Квартира Долиной и интервью Пугачёвой: примы сходят со сценыКультурными скандалами года безусловно стоит считать интервью Аллы Пугачёвой Катерине Гордеевой**, и "отмену" обществом Ларисы Долиной из-за квартирного вопроса. Её судебные разборки с Полиной Лурье вскрыли не только жадность и беспардонность певицы, но и уязвимость судебной системы, где приговоры выносятся по телефонному звонку, а закон защищает богатых и успешных. Только после того, как Ларису Долину вычеркнули из списка участников новогоднего концерта в Кремле, она почувствовала, что перегнула палку и изменила позицию — пообещала вернуть деньги покупательнице, начала жаловаться на угрозы семье. Однако артистка сама запустила маховик своего забвения, перечеркнув многолетние творческие достижения. Певицу продолжают хейтить в соцсетях, её концерты отменяют из-за негативного отношения публики к зарвавшейся эстраднице. Уже известно об отмене юбилейного концерта в Туле 6 января, никто не хочет покупать билеты и на другие масштабные концерты Долиной — в петербургском БКЗ "Октябрьский", в Московском международном Доме музыки. И дело не только в восстановившем справедливость решении Верховного суда, но прежде всего в реакции зрителей, которые указали охамевшей певице её место.А вот схождение со сцены Аллы Пугачёвой прошло в другом ключе. Сегодня мало кто сомневается, что 2025 год стал годом расставания Примадонны со зрителем, да и с российской сценой. Здесь речь идёт не о "скандале", а о смене ценностей: часть аудитории перестала воспринимать артистку как "свою", а культурный капитал, накопленный десятилетиями, оказался подорван политическими и идеологическими симпатиями певицы.Алла Борисовна так умилительно пела оды горбачёвской эпохе и террористу Джохару Дудаеву, что рискует потерять звание народной артистки России и симпатии даже самых преданных поклонников. Ведь сегодня "женщина, которая поёт" мало отличается от коллеги по сцене Владимира Зеленского: оба они заработали миллионы на войне, вот только одна уже сбежала с деньгами за границу, а другой только готовится. При этом оба они считают свой народ неблагодарными холопами и чернью, оба ради пиара и минуты славы готовы на всё и уверены, что никто не смеет их обижать и критиковать.Но, как бы то ни было, истории с Долиной и Пугачёвой, при всей их разнице, указывают на общий тренд. Общественный запрос к публичным людям изменился: статус и былые заслуги больше не гарантируют безусловной народной любви. В условиях СВО культурная репутация артиста — что твоя хрустальная ваза, и потеря моральных ориентиров прежними кумирами гарантирует её немедленное уничтожение. Ну, или превращение в вазу ночную.Так что можно смело говорить, что в новом году демонтаж политики обожествления артистов продолжится, и тех, кто предаст общественные ожидания, без сожаления отправят на "культурную свалку". Иными словами, только зритель станет главным регулятором российской сцены, а не государственные структуры. Так что отмены, бойкоты и хейт будут сопровождать нас весь 2026-й.Сильная рука на пьедестале2025 год однозначно стал годом ностальгии по советскому периоду, и это проявляется буквально во всём — от восстановления памятников лидерам советской эпохи до дизайна домов и комсомольских парков. Но дело даже не столько в ностальгии, сколько в запросе на сильную государственную руку. Именно поэтому в Находке открыли бюст основателю и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому, в Москве появился памятник Юрию Андропову, в Волгограде и Вологде к 80-летию Победы установили скульптуры вождя народов. Омск и Сочи, Можайск и Великие Луки, Мелитополь и Москва — вот далеко не полный перечень, где вновь "появился" Иосиф Виссарионович, причём во многих случаях — на основе общественных запросов и петиций. Создатель советского государства Владимир Ильич Ленин тоже не забыт — например, в Заволжье сейчас восстанавливается обелиск вождю мирового пролетариата. Но самое интересное, что вернулся Ильич в освобождённые от украинских нацистов российские города — Геническ, Мелитополь, Новая Каховка, где все памятники Ленину были уничтожены в рамках декоммунизации.Да и вообще, открытие памятников лидерам-силовикам — это не просто культурное событие, а формирование нового подхода, когда сила и государственность становятся главными идеями. Наверняка эта тенденция будет продолжена в новом году. И закреплять её будут не только памятниками, но и фильмами о героях СВО, например, или кинокартинами о подвигах разведчиков и резидентов.Недаром же, согласно опросу социологического центра "Левада"**, лучшим полнометражным фильмом был признан "Август", рассказывающий о работе советской контрразведки СМЕРШ в августе 1944 года. А лучшим фильмом о войне нынешней названа лента "Свои. Баллада о войне", снятая участником конфликта — режиссёром Артёмом Артёмовым. Реальная история из жизни отряда разведчиков-операторов БПЛА побила рекорды по просмотрам в онлайн-кинотеатрах.Надо полагать, что не меньший успех ожидает и фильм "Тута" о подвиге Героя России Андрея Григорьева, о котором вся страна узнала после распространения в Сети видео его рукопашного боя с нацистом из ВСУ. Штурмовик Григорьев, будучи раненым, вышел из схватки победителем — это признал даже поверженный враг. Тем более что идею создания киноленты поддержал президент Путин и пообещал всестороннюю поддержку её создателям. Так что есть все шансы полагать, что эта военная драма станет одной из визитных карточек 2026-го — ведь он объявлен годом объединения народов России.Сказочная странаОднако все рекорды бьют сказки. Похоже, что российский зритель уходит в сказочную страну настолько "аппетитно" он поглощает волшебные истории. Судите сами: за этот год в прокат вышли такие фильмы, как "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича", "Финист. Первый богатырь", "Горыныч", "Алиса в Стране чудес", "Соловей против Муромца". Всего было выпущено 14 киносказок, что стало рекордом 2025 года, а в топ-десятку самых кассовых попали русские богатыри и сказочный персонаж Змей Горыныч. В целом нынешний год стал золотым для российского жанра киносказки и семейного фэнтези: его смотрят с восторгом и взрослые, и дети. Но сам по себе этот успех имеет двойственную природу и заслуживает более внимательного анализа. С одной стороны, очевиден возросший интерес к русскому фольклору, былинным сюжетам и архетипу сильного героя. С другой — популярность волшебного кино отражает и психологический настрой на уход от реальности. Сказочный мир, в котором побеждают богатыри и где конфликт неизбежно завершается счастливым финалом, становится формой эмоциональной компенсации и позволяет на время киносеанса дистанцироваться от тревожного сегодня и неопределённости. Так что сказки, семейное фэнтези, исторические и мифологические сюжеты сохранят лидерство в 2026 году. Моральные ориентиры, сильные герои, добро, побеждающее зло, будут поддерживать душевную гармонию, которой сегодня так не хватает большинству из нас.Ну и главное: пусть в новом году культура будет не полем конфликтов и гражданских распрей (как на Украине), а пространством для общественного диалога и проводником большой истории России — в фильмах, картинах, музеях, театрах.* запрещённая в РФ организация, внесена в реестр террористических и экстремистских; ** признана иноагентомЧитайте также: Путин в "Простоквашино", Трамп в Библии, его жена в кино, Штирлиц в Москве. События культуры

