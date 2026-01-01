Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны - 01.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260101/voennyy-istorik-polikarpov-tuman-voyny-teper-oznachaet-nevozmozhnost-ispolzovat-drony-1073880836.html
Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны - 01.01.2026 Украина.ру
Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
Доминирование дронов на поле боя кардинально изменило характер войны, но их эффективность падает в условиях плохой видимости. Отключение интернета может вернуть тактике элементы маневренности и активного использования бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, Михаил Поликарпов
2026-01-01T05:15
2026-01-01T05:15
новости
авдеевка
украина
украина.ру
вс рф
наступление вс рф
россия
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176465_0:0:2837:1596_1920x0_80_0_0_9fe2463fbaa867af6ba01dfd3c3a7969.jpg
Отвечая на вопрос о характере боевых действий в 2026 году, Поликарпов привел точное замечание участника форсайт-форума издания Украина.ру "Однажды кто-то найдет возможность отключить интернет. И тогда мы вернемся к прежнему формату войны", — заявил историк.Он подтвердил, что этот процесс уже наблюдается в определенных условиях. "Он и сейчас иногда возвращается во время тумана, который в условиях теплой украинской зимы делает почти невозможным использование беспилотников. Теперь фраза "Туман войны" имеет другое значение. Войска имеют возможность вести боевые действия, не опасаясь стены дронов с обеих сторон", — сказал эксперт.Говоря о роли бронетехники, Поликарпов отметил её незаменимость и одновременно уязвимость. "Без бронетехники все равно никак... Потому что преодолеть серую зону можно тремя способами: либо пешком мелкими группами, либо на бронетехнике, либо на мотоциклах". При этом он констатировал проблему: "Но когда она попадает под мощную дроновую атаку, она не может этому ничем противопоставить".В завершении Поликарпов выразил надежду на изменение тактической картины. "Повторюсь, если бы не стена дронов, мы бы эту тему реализовали еще во время нашего наступления от Авдеевки. Наши танки тогда прорвали ЛБС и ехали по тылу. Надеюсь, что в 2026 году у нас нечто похожее получится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
авдеевка
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176465_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d67231d56db9d58408006df1d5ad1b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, украина, украина.ру, вс рф, наступление вс рф, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Авдеевка, Украина, Украина.ру, ВС РФ, наступление ВС РФ, Россия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны

05:15 01.01.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов БПЛА группировки "Центр"
Боевая работа расчетов БПЛА группировки Центр - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Доминирование дронов на поле боя кардинально изменило характер войны, но их эффективность падает в условиях плохой видимости. Отключение интернета может вернуть тактике элементы маневренности и активного использования бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос о характере боевых действий в 2026 году, Поликарпов привел точное замечание участника форсайт-форума издания Украина.ру "Однажды кто-то найдет возможность отключить интернет. И тогда мы вернемся к прежнему формату войны", — заявил историк.
Он подтвердил, что этот процесс уже наблюдается в определенных условиях. "Он и сейчас иногда возвращается во время тумана, который в условиях теплой украинской зимы делает почти невозможным использование беспилотников. Теперь фраза "Туман войны" имеет другое значение. Войска имеют возможность вести боевые действия, не опасаясь стены дронов с обеих сторон", — сказал эксперт.
Говоря о роли бронетехники, Поликарпов отметил её незаменимость и одновременно уязвимость. "Без бронетехники все равно никак... Потому что преодолеть серую зону можно тремя способами: либо пешком мелкими группами, либо на бронетехнике, либо на мотоциклах".
При этом он констатировал проблему: "Но когда она попадает под мощную дроновую атаку, она не может этому ничем противопоставить".
В завершении Поликарпов выразил надежду на изменение тактической картины. "Повторюсь, если бы не стена дронов, мы бы эту тему реализовали еще во время нашего наступления от Авдеевки. Наши танки тогда прорвали ЛБС и ехали по тылу. Надеюсь, что в 2026 году у нас нечто похожее получится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАвдеевкаУкраинаУкраина.руВС РФнаступление ВС РФРоссияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
05:15Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны
05:00Юрий Баранчик: Для Трампа важен мир по Украине, но Россия не должна подстраиваться под США
04:45"Ключевые районы Купянска под нашим контролем": Юрий Кнутов — о коварной, но провальной тактике ВСУ
04:30"От Красноармейска можно наступать в трех направлениях": Поликарпов о перспективах продвижения ВС РФ
04:15Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
23:00Стратегическая инициатива в наших руках. Новогоднее поздравление от генерал-майора Липового
20:17Минобороны Украины подвело итоги 2025 года
19:34Медведев поздравил воинов и тружеников тыла, США и РФ договорятся о мире без ЕС. Главное к этому часу
19:11Зеленский на Новый год уволил высокопоставленного чиновника
19:02Лукашенко предостерёг Путина от опасности покушения
18:35Губернатор Курской области поздравил с Новым годом 103-летнего ветерана
18:01ЕС думает о своей сухопутной армии и интервенции на Украину
17:39Эстония осталась без кабеля
17:23Армия России отбила самое масштабное контрнаступление ВСУ
17:11ВСУ атаковали энергосистему Запорожской области
17:05Поздравления приморцам и хабаровчанам
17:01Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области
16:45Шампанское "Советское" и "Антисоветское": Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР
16:41К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
Лента новостейМолния