Военный историк Поликарпов: "туман войны" теперь означает невозможность использовать дроны

Доминирование дронов на поле боя кардинально изменило характер войны, но их эффективность падает в условиях плохой видимости. Отключение интернета может вернуть тактике элементы маневренности и активного использования бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, Михаил Поликарпов

2026-01-01T05:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176465_0:0:2837:1596_1920x0_80_0_0_9fe2463fbaa867af6ba01dfd3c3a7969.jpg

Отвечая на вопрос о характере боевых действий в 2026 году, Поликарпов привел точное замечание участника форсайт-форума издания Украина.ру "Однажды кто-то найдет возможность отключить интернет. И тогда мы вернемся к прежнему формату войны", — заявил историк.Он подтвердил, что этот процесс уже наблюдается в определенных условиях. "Он и сейчас иногда возвращается во время тумана, который в условиях теплой украинской зимы делает почти невозможным использование беспилотников. Теперь фраза "Туман войны" имеет другое значение. Войска имеют возможность вести боевые действия, не опасаясь стены дронов с обеих сторон", — сказал эксперт.Говоря о роли бронетехники, Поликарпов отметил её незаменимость и одновременно уязвимость. "Без бронетехники все равно никак... Потому что преодолеть серую зону можно тремя способами: либо пешком мелкими группами, либо на бронетехнике, либо на мотоциклах". При этом он констатировал проблему: "Но когда она попадает под мощную дроновую атаку, она не может этому ничем противопоставить".В завершении Поликарпов выразил надежду на изменение тактической картины. "Повторюсь, если бы не стена дронов, мы бы эту тему реализовали еще во время нашего наступления от Авдеевки. Наши танки тогда прорвали ЛБС и ехали по тылу. Надеюсь, что в 2026 году у нас нечто похожее получится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.

2026

Новости

