https://ukraina.ru/20260101/promyshlennost-skukozhivaetsya-politolog-obyasnil-pochemu-evropa-vstaet-na-voennye-relsy-1073876356.html

Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы

Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы - 01.01.2026 Украина.ру

Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы

Экономика Европы находится в системной рецессии. Бюджетное финансирование военного сектора становится для ЕС одним из немногих способов поддержать экономику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик

2026-01-01T04:15

2026-01-01T04:15

2026-01-01T04:28

новости

европа

киев

россия

юрий баранчик

ес

экономика

газ

энергетический кризис

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg

Отвечая на вопрос о том, на что рассчитывают европейцы, продолжая спонсировать Киев, эксперт обратил внимание на состояние экономики ЕС. "Экономика Европы находится в системной рецессии. В Германии снесли современную угольную ТЭС, которая успела проработать всего шесть лет", — заявил Баранчик.Он объяснил связь между спадом в промышленности Евосоюза и энергопотреблением. "Им нужно все меньше газа из подземных хранилищ и электрогенерации, потому что промышленность скукоживается, а население перестает платить за газ в прежних объемах", — сказал аналитик.Баранчик назвал вероятный выход из этой ситуации для европейских элит. "Единственный шанс Европы выйти из кризиса это переводить промышленность на военные рельсы. То есть это бюджетное финансирование военно-промышленного комплекса", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему террористической атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.

европа

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, киев, россия, юрий баранчик, ес, экономика, газ, энергетический кризис, энергетика, война, война на украине, кризис, сво, дзен новости сво, главные новости, украина.ру дзен, дзен сво