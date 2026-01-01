Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы - 01.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260101/promyshlennost-skukozhivaetsya-politolog-obyasnil-pochemu-evropa-vstaet-na-voennye-relsy-1073876356.html
Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы - 01.01.2026 Украина.ру
Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы
Экономика Европы находится в системной рецессии. Бюджетное финансирование военного сектора становится для ЕС одним из немногих способов поддержать экономику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Отвечая на вопрос о том, на что рассчитывают европейцы, продолжая спонсировать Киев, эксперт обратил внимание на состояние экономики ЕС. "Экономика Европы находится в системной рецессии. В Германии снесли современную угольную ТЭС, которая успела проработать всего шесть лет", — заявил Баранчик.Он объяснил связь между спадом в промышленности Евосоюза и энергопотреблением. "Им нужно все меньше газа из подземных хранилищ и электрогенерации, потому что промышленность скукоживается, а население перестает платить за газ в прежних объемах", — сказал аналитик.Баранчик назвал вероятный выход из этой ситуации для европейских элит. "Единственный шанс Европы выйти из кризиса это переводить промышленность на военные рельсы. То есть это бюджетное финансирование военно-промышленного комплекса", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему террористической атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
Промышленность "скукоживается": политолог объяснил, почему Европа встает на военные рельсы

04:15 01.01.2026 (обновлено: 04:28 01.01.2026)
 
Экономика Европы находится в системной рецессии. Бюджетное финансирование военного сектора становится для ЕС одним из немногих способов поддержать экономику. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Отвечая на вопрос о том, на что рассчитывают европейцы, продолжая спонсировать Киев, эксперт обратил внимание на состояние экономики ЕС. "Экономика Европы находится в системной рецессии. В Германии снесли современную угольную ТЭС, которая успела проработать всего шесть лет", — заявил Баранчик.
Он объяснил связь между спадом в промышленности Евосоюза и энергопотреблением. "Им нужно все меньше газа из подземных хранилищ и электрогенерации, потому что промышленность скукоживается, а население перестает платить за газ в прежних объемах", — сказал аналитик.
Баранчик назвал вероятный выход из этой ситуации для европейских элит. "Единственный шанс Европы выйти из кризиса это переводить промышленность на военные рельсы. То есть это бюджетное финансирование военно-промышленного комплекса", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
На тему террористической атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
