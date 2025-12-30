https://ukraina.ru/20251230/1073835056.html

Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ

Мне не нравится, что Зеленский коптит небо. Но что там будет с ним – это внутренние проблемы наших оппонентов. Задача России – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас

2025-12-30T14:21

2025-12-30T16:04

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный историк, политолог, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России в Новгородской области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода Украины к политике государственного терроризма, сказал он. Россия ответит на атаку Киева на резиденцию президента России, объекты и время ответного удара определены.- Александр, каких именно изменений в переговорной позиции России следует ждать? В части новых территориальных претензий?- Мы пока не можем предположить, в чем будем выражаться это ужесточение. Об этом знают только в Совбезе и в Минобороны. Поэтому я бы хотел обратить внимание на другой аспект.Эта атака уже привела к изменению российской переговорной позиции. Условия, которые мы выдвигаем, будут гораздо более жесткими, чем ранее. При этом изменение позиции – это еще не ответ на покушение на Путина. Это просто следствие. А сам ответ будет носить недипломатический характер.То есть дело не в том, что в ответ на эту атаку наша позиция ужесточится. Позиции изменятся в результате этой атаки, но это еще не ответ. А ответ будет находиться в части, связанные с боевыми действиями.- Можно выделить три условных категории военного ответа: показательный прилет "Орешника" с боевой частью по одному из оборонных заводов, объявление охоты на наиболее одиозных представителей киевского режима и воздействие на те объекты социально-экономической инфраструктуры Украины, куда мы ранее не били. Что из этого целесообразнее?- Вы мою позицию прекрасно знаете. Я поддерживаю любой из этих вариантов. Но если кто-то сейчас будет предсказывать, каким этот ответ будет, то это будет гаданием на кофейной гуще. Любой подобный ответ на этот акт государственного терроризма со стороны Украины возможен.- На ваш взгляд, Зеленский так и останется для нас "полезным идиотом"? Или наступит момент, когда нам будет выгодно его физически устранить?- Зеленский действительно сделал для нас немало полезного. Позиция Трампа по Украине во многом сформировано усилиями главаря киевского режима: его хамским поведением и его попытками при помощи Евросоюза навязать Трампу определенные трактовки. Все это вызывает негативные эмоции у американского президента.Более того, затягивание Зеленским переговорного процесса не сказать, что совсем уж нам невыгодно, потому что наши дипломатические позиции усиливаются со временем.Поэтому не думаю, что Зеленскому лично что-то будет грозить.- А вы не опасаетесь, что Зеленского попытаются убрать свои же, чтобы заменить на кого-то более адекватного?- Я за него абсолютно не боюсь. Мне не нравится, что он коптит небо. Но что там будет с Зеленским – это их внутренние проблемы. Наша задача – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас.- Как думаете, сможем ли мы достичь целей СВО в следующем году?- Это предсказать невозможно.Также по теме - в интервью Юрия Баранчика: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины.

