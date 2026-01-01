https://ukraina.ru/20260101/dalshe-na-ocheredi--orekhovo-i-zaporozhe-yuriy-knutov-dal-svoy-prognoz-na-nachalo-2026-goda-1073878581.html

Дальше на очереди — Орехово и Запорожье: Юрий Кнутов дал свой прогноз на начало 2026 года

Пока основные силы ВСУ сосредоточены на Донбассе, российские войска успешно продвигаются в Сумской области и готовятся к сложному, но необходимому штурму Константиновки. Эксперт также предложил обходной маневр для взятия Краматорска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова (Мирноград) в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.Оценивая ближайшие перспективы спецоперации, эксперт отметил, что сейчас главная цель ВС РФ — это завершение Покровско-Мирноградской операции и окончательная зачистка ВСУ в Димитрове. Он также указал на "неплохие перспективы" ВС России в Днепропетровской области. Как и в Сумской области, где на днях российские войска смогли продвинуться на пять километров в районе Юнаковки, отметил аналитик."Идут бои на окраинах Константиновки. Они будут тяжелыми, потому что Константиновка занимает господствующую высоту и нам ничего не остается, как завершать штурм", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия за год так модернизировала дроны и ракеты, что смогла сделать ПВО Украины бесполезной" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: В битве за Димитров уцелели резервы ВСУ, которые попробуют сдержать Россию у Орехова" на сайте Украина.ру.

