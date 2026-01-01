"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС - 01.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260101/bespredelnaya-naglost-baranchik-o-trebovaniyakh-ssha-dopustit-ikh-na-zaporozhskuyu-aes-1073877773.html
"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС - 01.01.2026
"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС
Когда встает вопрос о переговорах с США, все время речь заходит о каких-то уступках со стороны России. Сейчас американцы хотят зайти на Запорожскую АЭС, которая принадлежит РФ. Это просто беспредельная наглость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Баранчик привел примеры современных требований США, которые он считает недопустимыми. Он также раскритиковал идею использования замороженных российских активов. "Или вопрос с нашими золотовалютными резервами. США предлагают потратить их на поддержку Украины. По сути, это скрытые репарации, как будто мы проигравшая сторона", — сказал политолог.Аналитик подвел исторический итог, указав на дисбаланс в отношениях с Западом. "Когда речь заходит о переговорах с американцами, все время речь заходит о каких-то уступках с нашей стороны. Уступки Западу мы делали со времен Хельсинкских соглашений 1975 года... Пятьдесят лет мы делаем уступки. Где уступки со стороны США?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС

05:30 01.01.2026
 
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Когда встает вопрос о переговорах с США, все время речь заходит о каких-то уступках со стороны России. Сейчас американцы хотят зайти на Запорожскую АЭС, которая принадлежит РФ. Это просто беспредельная наглость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик
Баранчик привел примеры современных требований США, которые он считает недопустимыми.
"Сейчас американцы хотят зайти на Запорожскую АЭС, которая принадлежит нам. Почему бы не допустить их еще на Красноярскую АЭС, чтобы они майнили там криптовалюты? Это просто беспредельная наглость. Но мы почему-то это терпим", — заявил эксперт.
Он также раскритиковал идею использования замороженных российских активов. "Или вопрос с нашими золотовалютными резервами. США предлагают потратить их на поддержку Украины. По сути, это скрытые репарации, как будто мы проигравшая сторона", — сказал политолог.
Аналитик подвел исторический итог, указав на дисбаланс в отношениях с Западом. "Когда речь заходит о переговорах с американцами, все время речь заходит о каких-то уступках с нашей стороны. Уступки Западу мы делали со времен Хельсинкских соглашений 1975 года... Пятьдесят лет мы делаем уступки. Где уступки со стороны США?" — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.
На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.
