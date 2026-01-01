https://ukraina.ru/20260101/bespredelnaya-naglost-baranchik-o-trebovaniyakh-ssha-dopustit-ikh-na-zaporozhskuyu-aes-1073877773.html

"Беспредельная наглость": Баранчик о требованиях США допустить их на Запорожскую АЭС

Когда встает вопрос о переговорах с США, все время речь заходит о каких-то уступках со стороны России. Сейчас американцы хотят зайти на Запорожскую АЭС, которая принадлежит РФ. Это просто беспредельная наглость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист и политический аналитик Юрий Баранчик

Баранчик привел примеры современных требований США, которые он считает недопустимыми. Он также раскритиковал идею использования замороженных российских активов. "Или вопрос с нашими золотовалютными резервами. США предлагают потратить их на поддержку Украины. По сути, это скрытые репарации, как будто мы проигравшая сторона", — сказал политолог.Аналитик подвел исторический итог, указав на дисбаланс в отношениях с Западом. "Когда речь заходит о переговорах с американцами, все время речь заходит о каких-то уступках с нашей стороны. Уступки Западу мы делали со времен Хельсинкских соглашений 1975 года... Пятьдесят лет мы делаем уступки. Где уступки со стороны США?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Баранчик: После удара по резиденции президента на картах Генштаба появятся новые области Украины" на сайте Украина.ру.На тему беспилотной атаки Киева на резиденцию президента России — в материале "Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ" на сайте Украина.ру.

