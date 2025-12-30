https://ukraina.ru/20251230/pochemu-v-drugikh-stranakh-net-zolotovalyutnykh-rezervov-a-zvr-rossii-okazalis-za-rubezhom---golubovskiy-1073837812.html

Почему в других странах нет золотовалютных резервов, а ЗВР России оказались за рубежом - Голубовский

Почему в других странах нет золотовалютных резервов, а ЗВР России оказались за рубежом - Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подробно объяснил, что такое золотовалютные... Украина.ру, 30.12.2025

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подробно объяснил, что такое золотовалютные резервы России и почему они оказались за границей. Кроме того, он проанализировал последствия повышения НДС и тенденцию к понижению ключевой ставки Центробанка: 00:21 - Что такое ЗВР России? 11:18 - О повышении НДС и ключевой ставке. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

