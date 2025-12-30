https://ukraina.ru/20251230/pochemu-v-drugikh-stranakh-net-zolotovalyutnykh-rezervov-a-zvr-rossii-okazalis-za-rubezhom---golubovskiy-1073837812.html
Почему в других странах нет золотовалютных резервов, а ЗВР России оказались за рубежом - Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подробно объяснил, что такое золотовалютные... Украина.ру, 30.12.2025
видео
россия
дмитрий голубовский
украина.ру
центробанк рф
доллар
валюта
активы
замороженные активы
золото
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру подробно объяснил, что такое золотовалютные резервы России и почему они оказались за границей. Кроме того, он проанализировал последствия повышения НДС и тенденцию к понижению ключевой ставки Центробанка: 00:21 - Что такое ЗВР России? 11:18 - О повышении НДС и ключевой ставке. ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
