"Мира ждать не стоит, Украину будет колбасить до 2040 года": эксперты и политики о перспективах страны

В экспертном сообществе обсуждают, зачем Зеленский выдвинул фантастический мирный план и думают над тем, чем может закончиться настоящая десоветизация Украины

Зеленский на днях представил журналистам свой мирный план из 20 пунктов, который, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, "радикально отличается" от плана из 27 пунктов, который отрабатывался Россией и США в последние недели.Вообще план Зеленского лишён всякой логики и заведомо не может быть принят Россией, считает вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. В беседе с журналистом Александром Шелестом* он предположил, что обнародование такого плана обусловлено желанием Зеленского, чтобы о нём говорили — а война тем временем будет продолжаться.Между тем, по словам политика, эта война отбрасывает Украину далеко назад, ведь теперь происходит настоящая десоветизация, за которую когда-то так ратовала националистическая партия "Свобода"* (и далеко не только она — авт.). В результате страна откатывается куда-то к уровню послевоенных лет.Война — "это личная катастрофа для семей, которые теряют близких, и это катастрофа для страны, инфраструктура которой разрушается", сказал политик. Он пояснил, что сейчас гибнут целые отрасли, останутся только аграрный сектор и IT, а это может прокормить лишь 10–15 миллионов населения.Украинский политолог Руслан Бортник отмечает тенденцию запугивания общества на Украине и в других странах — запуганное общество менее опасно. По мнению эксперта, высказанному в эфире канала "ПолитЭксперт", на Украине такая технология применяется уже лет пятнадцать. Теперь же эта банальная технология применяется везде — и это работает, поскольку люди, даже если они "живут на самом дне", всё равно боятся изменений, боятся, что будет ещё хуже.Бортник добавил, что инструмент запугивания общества эффективен, но всё же он временный, он должен обратиться либо разрядкой, либо новой войной, иначе это может закончиться плохо для элит, которые эту технологию используют.Что касается перспектив мира или войны для Украины и многочисленных прогнозов по этому поводу, то эксперт предположил, что никто сейчас на самом деле не знает, каким именно образом закончится война и что будет с непосредственными её участниками — "этого сказать никто не может, слишком сложная идёт игра".По мнению политолога, если и можно рассчитывать на перемирие в 2026 году, то оно будет не слишком продолжительным."Это максимально реалистичная цель — временное перемирие, которое вряд ли затянется больше, чем на год-два… Это максимально, за что можно бороться", — сказал Бортник. Он пояснил, что причины, которые привели к войне, не устранены, а внутренняя дестабилизация остаётся риском для всех участников конфликта, хотя пока только риском.По словам Бортника, если обратиться к историческим примерам разрешения подобных кризисов, то такие процессы длятся приблизительно 20–30 лет, потому полного урегулирования украинского кризиса можно ожидать к 2040–2045 годам. Хорошенькая перспектива! Впрочем, эксперт добавил, что речь не о горячей фазе, но об "утряске" всех противоречий, о достижении стратегической стабильности в регионе — "а до того времени колбасить будет регион".Политолог подчеркнул, что Киеву надо стремиться к достижению перемирия в 2026 году."Оно нам (киевскому режиму — ред.) намного более выгодно, чем русским, давайте честно это признаем. Но даже эта цель требует серьёзных уступок, а эти уступки часто неприемлемы с политической точки зрения для элит", — заявил Бортник.Он добавил, что сейчас элиты решают те же вопросы, которые стояли в 2014-м и даже в 2004-м годах — вступление Украины в ЕС и в НАТО и т.д. Стратегически страна "два десятилетия находится в тупике глубочайшем", но элиты не перестраиваются, они-то Украину в этом тупике и держат.Сейчас риторика меняется по той причине, что большинство (более 80 процентов) украинцев хотят мира, поэтому "все политики сейчас говорят о мире, но — не готовы уступать". Риторика меняется, но на деле изменений нет."Но если мы не переосмыслим место Украины, если мы не выберем рациональную стратегию, если мы не сделаем ставку на безопасности — на США, как ключевого партнёра по безопасности, а на торговле — на Китае, как ключевого партнёра Украины… мы (киевский режим — ред.) исчезнем", — сделал прогноз Бортник.Но кто об этом пожалеет? Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в одном из эфиров напомнил, что Украина для Европы очень удобный партнёр, который "таскает каштаны из огня для большой европейской тройки". Хотя и в Европе сейчас не единства относительно перспектив продолжения войны — впрочем, денег на это Киеву европейцы дали, точнее — решили дать.Что касается персонально Зеленского, то ему может вскоре "прилететь", предположил политтехнолог, пояснив, что коррупционный скандал "миндичгейт" притормозили временно.Украинский художник Сергей Поярков тоже полагает, что (глава СНБОУ и фигурант "миндичгейта" — ред.) Рустем Умеров "сдал Зеленского", и тот теперь вынужден будет просто "брать под козырёк". Он в своём блоге предсказал полный аудит — "проверят все не в переносном, а в буквальном смысле".Коррупционный скандал продолжится, то, что ещё не опубликовано для широкой публики, известно организаторам прослушки. И тот же Миндич вряд ли отсидится в Израиле, если ФБР потребует — его выдадут, считает Поярков. По его словам, команда, которую собрал Зеленский — это "невменяемые казнокрады", но за это им всем неизбежно придётся ответить, поскольку на Западе это поняли и начинают аудит оказанной помощи.Поярков полагает, что "криворогульная банда" наживалась на этой помощи без ведома западных хозяев (но это вряд ли — авт.).Поярков также заметил, что Зеленский уничтожил в стране свободу слова, которая — "как ни странно" — была при Януковиче. Теперь же об этом можно только вспоминать.Что дальше? Западные СМИ пишут, что Зеленский будто бы готов на уступки, но на самом деле он намерен получить передышку и потом продолжить войну, полагает украинский юрист и блогер Тарас Никофорчук. Он добавил, что украинские политики почему-то решили, что люди не хотят завершения войны. Вот депутат Рады Дмитрий Разумков откуда-то взял цифру, что 70 процентов граждан не согласны на утрату территорий — "наверное, придумал".Юрист подчеркнул, что у украинцев отбирают Рождество, вместо него издевательски вводят "День программиста", отменили новогодние выходные, в общем, в конечном итоге — "отберут всё". По всей видимости, люди с этими действиями власти согласны, как согласны с перспективой продолжения войны.Во всяком случае, в этом уверены те представители "элитки", которые сами не воюют — они-то, подчеркнул блогер, и демонстрируют самую большую воинственность. У этих деятелей всё хорошо, а простые украинцы должны терпеть и умирать.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов; запрещённые в РФ организацииНа эту тему — в статье Михаила Павлива "20 пунктов Зеленского против 20 пунктов Трампа" Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мир на грани тотальной катастрофы. Эксперты и политики о ситуации на Украине"

