ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском - 28.12.2025 Украина.ру
ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском
ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском
ВСУ любой ценой пытаются сдержать наступление группировки войск "Центр" в районе Красноармейска, но у окруженных в Димитрове частей уже нет сил для прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2025-12-28T05:45
2025-12-28T05:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
Отвечая на вопрос о критичности ситуации под Красноармейском, аналитик раскрыл замысел противника. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.Он подробно описал ситуацию с окруженной группировкой ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил эксперт. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.Отвечая на вопрос о возможных контратаках ВСУ, Самойлов выразил уверенность в слабости противника. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил аналитик."Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском

05:45 28.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
ВСУ любой ценой пытаются сдержать наступление группировки войск "Центр" в районе Красноармейска, но у окруженных в Димитрове частей уже нет сил для прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о критичности ситуации под Красноармейском, аналитик раскрыл замысел противника. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.
Он подробно описал ситуацию с окруженной группировкой ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил эксперт.
"Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.
Отвечая на вопрос о возможных контратаках ВСУ, Самойлов выразил уверенность в слабости противника. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил аналитик.
"Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
