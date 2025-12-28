https://ukraina.ru/20251228/vsu-zaperty-v-dimitrove-voennyy-analitik-o-provale-strategii-vraga-pod-krasnoarmeyskom-1073695751.html

ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском

ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском - 28.12.2025 Украина.ру

ВСУ заперты в Димитрове: военный аналитик о провале стратегии врага под Красноармейском

ВСУ любой ценой пытаются сдержать наступление группировки войск "Центр" в районе Красноармейска, но у окруженных в Димитрове частей уже нет сил для прорыва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2025-12-28T05:45

2025-12-28T05:45

2025-12-28T05:45

новости

россия

купянск

самойлов

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg

Отвечая на вопрос о критичности ситуации под Красноармейском, аналитик раскрыл замысел противника. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.Он подробно описал ситуацию с окруженной группировкой ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил эксперт. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.Отвечая на вопрос о возможных контратаках ВСУ, Самойлов выразил уверенность в слабости противника. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил аналитик."Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

россия

купянск

днр

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, самойлов, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, днр, красноармейск днр, красноармейск новости сегодня, покровск/красноармейск, война, война на украине