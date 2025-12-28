Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку" - 28.12.2025 Украина.ру
Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"
Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"
Новый год — это семейный праздник. "Велес" вспоминает родительский дом — именно с родителями он встречал Новый год в 2014-м году. Украина.ру, 28.12.2025
Новый год — это семейный праздник. "Велес" вспоминает родительский дом — именно с родителями он встречал Новый год в 2014-м году. Утка, приготовленная заботливыми руками мамы, навсегда врезалась ему в память.
Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"

10:00 28.12.2025
 
Новый год — это семейный праздник. "Велес" вспоминает родительский дом — именно с родителями он встречал Новый год в 2014-м году.
Утка, приготовленная заботливыми руками мамы, навсегда врезалась ему в память.
