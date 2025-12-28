https://ukraina.ru/20251228/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-veles-mama-zapekla-utochku-1073686154.html

Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"

Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку" - 28.12.2025 Украина.ру

Новогодняя история от бойца с позывным "Велес". "Мама запекла уточку"

Новый год — это семейный праздник. "Велес" вспоминает родительский дом — именно с родителями он встречал Новый год в 2014-м году.

Новый год — это семейный праздник. "Велес" вспоминает родительский дом — именно с родителями он встречал Новый год в 2014-м году. Утка, приготовленная заботливыми руками мамы, навсегда врезалась ему в память.

