https://ukraina.ru/20251228/khrustalnyy-shar-merlina-kak-rossiyskaya-armiya-vedet-glubinnuyu-razvedku-1073720884.html

"Хрустальный шар Мерлина": как российская армия ведет глубинную разведку

"Хрустальный шар Мерлина": как российская армия ведет глубинную разведку - 28.12.2025 Украина.ру

"Хрустальный шар Мерлина": как российская армия ведет глубинную разведку

Беспилотный сегмент в Вооружённых силах России продолжает развиваться. Корреспондент издания Украина.ру наблюдал за работой расчёта БПЛА "Мерлин-ВР" 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" и готов рассказать читателю о том, как ведётся глубинная разведка

2025-12-28T06:49

2025-12-28T06:49

2025-12-28T06:49

эксклюзив

россия

северная осетия

северный кавказ

цру

украина.ру

сво

прогнозы сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1b/1073722068_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_29d996d9db56f8a01008cd5c64101c6a.jpg

Шаркая подошвами ботинок по мёрзлой листве, бойцы тащат от "буханки" здоровенный чёрный ящик. Строгий и невыразительный, как фотография в военном билете. В кино про зловредных агентов ЦРУ вы небось такие ящики видывали.Ещё через минуту на продуваемую всеми ветрами полянку выносят ящик поменьше, длинную сумку на молнии, в которую несколько человек упаковать можно, да набор инструментов.Переговариваясь на осетинском, техники вынимают из сумки детали катапульты. Эта работает благодаря системе натяжения. Не пневматика. "Рогаткой" именуется на местном военном сленге. В собранном виде эта штука напоминает длинный рельс, установленный на сошки. Вооружившись парой железных костылей да кувалдой, один из бойцов закрепляет конструкцию на скованной морозами донбасской земле.— Летом, как мудро отмечали предки, значительно лучше, чем зимой.— И не говори. Я думал, что вся одежда почему-то испортилась и не греет, а оказалось, что похудел. Никогда не задумывался, как тощие морозы переносят. — Ночью обещают до минус пятнадцати. Начинаем сезон боевых колобков.— Да чтоб я так жил!Пока один из техников жмёт на кнопки оранжевого пульта, инспектируя систему натяжения, другой вскрывает загадочный чёрный ящик, на дне которого обнаруживается тушка БПЛА "Мерлин-ВР", предназначенного для ведения глубинной разведки."Главное – не "спалить" точку взлёта, поэтому мы их постоянно меняем, подъезжаем к ним разными маршрутами, запускаем борт с одной точки, а сажаем на другой. В общем, делаем всё, чтобы запутать противника, который эти самые точки отчаянно ищет", — объясняет техник группы с позывным "Патриот".На первый взгляд, задача техников может показаться тривиальной. Чего там? Приехать, собрать катапульту и борт, а дальше предполётная подготовка и лети себе, родимый, в чужие края. Однако же у противника нашего тоже есть средства разведки и поражения, а потому хитрость и скорость — это залог выживания, а также успешного выполнения боевой задачи. Тут уж не до перекуров."Существует норматив: от постановки задачи до вылета "птицы" должно пройти не более часа, но мы уже опытные. У нас всё это занимает 45, а то и 30 минут. Как-никак больше трёхсот вылетов на счету", — констатирует техник.Тушка у БПЛА "Мерлин-ВР" поменьше, чем у того же десятого "Орлана", зато размах крыльев аж целых пять метров. Внешне походит уже не на миниатюрную версию истребителя времён Великой Отечественной, а на крылатое зубило. Очень футуристичный видок.Взгромоздив пока ещё бескрылую "птицу" на специальную подставку, техники приступают к сборке. Как на таком морозе сложные операции выполняют — загадка. Лично я уже кончиков пальцев не чувствую даже в перчатках."В 2023 году предложили стать техником, показали наглядно, что это вообще такое. Потом отправили на обучение на полтора месяца. Вернулись мы и встали на боевое дежурство. Так и работаем. Какое-то время работали на "Supercam". Там было полегче: дрон маленький, электрический, лёгкий. Этот бензиновый, он потяжелее. Но уже приспособились", — вспоминает "Миротворец".На гражданке "Миротворец" учителем физкультуры трудился. В октябре 2014 года боец приехал сюда из Северной Осетии добровольцем. Через год вернулся домой, но в 2017-м приехал снова. "Когда приехал, это был 9-й полк морской пехоты, а теперь вот 9-я бригада. Участвовал в боях в Широкино и дальше. В 2023 пришёл на СВО и обратно в свою роту. Тогда это уже была рота БПЛА", — улыбается он, прикручивая широкую панель на спине дрона.Чем "взрослее" БПЛА, тем заковыристей предполётная подготовка. Поддерживая связь с операторами (как и "Орланом", этой "птицей" управляют двое), техники методично проверяют все системы, включая так называемую полезную нагрузку. По нажатию кнопки из чрева беспилотника плавно выезжает массивная камера. Вертится туда-сюда. Порядок!Прихватив машинку с двух сторон, бойцы устанавливают её на катапульту. Расходятся. Один докладывает о готовности, другой согревает ладонями тот самый оранжевый пульт. "Три! Два! Пуск!" — звучит команда. Звонко щёлкнув, система швыряет белую "птицу" в небо, и та шустро набирает высоту.— Красиво пошёл!— Ага. Сейчас он круг сделает и полетит к ЛБС. Всё, двигайте на пункт управления, а мы тут быстро упакуемся и поедем за вами. — Может поможем сперва? Вместе ж быстрее.— Да нет, у нас тут свой алгоритм. Поезжайте, а мы чуть позже заедем и сообщим пилотам, где точка посадки.Продрогшие и усталые, через некоторое время заваливаемся на пункт управления. Нестареющая классика. Крошечное помещение, затянутое масксетью. На столах два компьютера в чёрных армейских кейсах, у противоположной стены длинная скамейка, исполняющая роль дивана. Скромно, зато тепло и сухо. "Замёрзли? Братцы, чай-кофе сами организуйте, а то мы уже в работе", — проявляет гостеприимство один из "пилотов".Рассевшись на скамейке и окончательно согревшись, осоловело наблюдаем за работой операторов. Один из них рулит непосредственно бортом, другой — камерой. Усидчивость и внимательность здесь требуются просто нечеловеческие. Полный рабочий день эти парни не просто нарезают круги где-нибудь, но ежесекундно мониторят обстановку вокруг "птицы" и выявляют скрытые военные объекты в глубоком тылу. И никаких тебе офисных сплетен у кулера."У нас 90-кратный зум, что позволяет наблюдать за противником с большого расстояния. Если совсем просто, то "птица" залетает на глубину до двухсот километров, а камера позволяет с высоты в пять тысяч метров смотреть на пятнадцать километров. На этом конкретном борте установлены модернизированные каналы связи, что позволяет нам преодолевать вражеские средства РЭБ и спокойно вести разведку", — рассказывает командир расчёта с позывным "Коп".Так, по его словам, на данном витке конфликта у противника имеется не так много средств противодействия. Крупнокалиберный пулемёт дотянется едва ли, ударным дронам противодействует встроенный комплекс обороны, позволяющий оперативно обнаружить приближающийся дрон-перехватчик и парировать его. В итоге перехватить "Мерлин-ВР" можно либо серьёзной зенитной ракетой, либо с помощью боевого вертолёта, каковые стараются держаться от фронта подальше, наученные горьким опытом."Каждый день чем-то запоминается. Каждый день какие-то сюрпризы. Однажды обнаружили большое скопление живой силы и техники противника, и отработали по ним совместно с артиллерией. Находили и поражали артиллерийские установки, много КНП находили. Всегда что-то новое. Мы находим, передаём информацию командованию, а там уже принимается решение о том, наблюдать за целью или корректировать удар", — говорит офицер.Боевой путь командира расчёта начался на Северном Кавказе, где он принимал участие в контртеррористической операции. После начала СВО посчитал невозможным для себя оставаться в стороне и подписал контракт. Темой БПЛА "Коп" интересовался давно и в зоне конфликта получил возможность "пощупать" её в боевых условиях."С 2023 года, конечно, в смысле БПЛА изменилось многое. Сформировались войска беспилотных систем, предприятия выпускают и совершенствуют разнообразные дроны под разные задачи. Думаю, что в будущем Россия станет лидером в этом направлении", — отмечает "Коп".Сформировавшись в 2023 году и вместе пройдя через все трудности СВО, расчёт, как и положено, стал маленькой семьёй: вместе воюют, вместе отдыхают, понимают друг друга без слов. Даже шутки друг за другом заканчивают.Старший оператор с позывным "Рыба" заметно моложе товарищей по расчёту. Он был мобилизован осенью 2022 года, прошёл через тяжёлые штурмы на Песках и в Первомайке, а после ушёл в аэроразведку. Начинал оператором FPV, пересел на "Supercam", а теперь вот управляет полезной нагрузкой."В данном комплексе имеется два типа камер. Это 30-кратный дневной зум в тандеме с 16-кратным ночным зумом и 90-кратный оптический зум с растяжкой до 200-крат цифрового зума. Также на этих камерах представлены ЛЦД. Это лазерный дальномер-целеуказатель, которым подсвечиваются цели для снарядов "Краснополь". И ещё есть бортовой комплекс обороны, который необходим для радиопоиска абонентов противника: как РЛС, так и FPV-дронов. Его же можно включить в активную фазу, чтобы заглушить эти дроны", — объясняет он. Сразу видно, что любимым делом занят человек.— На твоих глазах, по сути дела, развивалось беспилотное дело. А что изменилось с появлением войск беспилотных систем?— Слушай, этот род войск сейчас развивается семимильными шагами. Раньше и беспилотников было куда меньше, и дальность разведки была совсем небольшая, а сегодня мы наблюдаем за противником на глубину в 150–200 километров. К тому же улучшается качество связи, и наши борта уже совсем не так просто заглушить.Темнеет. Операторы внимательно смотрят на экраны, на которых поля сменяются лесополками и наоборот. Чтобы обнаружить то, что неприятель предпочитает скрывать от наших внимательных глаз, нужен приличный багаж знаний и целый товарный состав профессионального опыта. Ну и чтобы не отвлекали попусту, да. Наскоро попрощавшись, выскальзываем из пункта управления. Бойцы кивают на прощание. Следующие восемь часов они проведут за работой.Читайте также: "В любую погоду, 24/7": как расчеты БПЛА прикрывают штурмовиков

россия

северная осетия

северный кавказ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, россия, северная осетия, северный кавказ, цру, украина.ру, сво, прогнозы сво, новости сво