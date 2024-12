https://ukraina.ru/20241203/1059374104.html

Спасти (не)рядового Хантера

Спасти (не)рядового Хантера - 03.12.2024

Спасти (не)рядового Хантера

Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Решение касается двух уголовных дел за две недели до вынесения приговоров по ним. Мотивировал своё решение президент США тем, что дела политические.

Но главное другое: помилование предполагает прощение всех правонарушений за 10 лет - с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. А значит и украинский кейс – "дело Бурисмы". Именно этот эпизод особенно интересовал команду Трампа. И хотя многие отметили, что Байден нарушил собственное обещание, не вмешиваться в дела американского правосудия, и тем самым президент подчеркнул, что не все перед законом равны, но однако же подобные случаи в истории США уже случались. Правда, и не такие демонстративные. Почему Байден пошёл на этот шаг, который возмутил общественность – отвечали эксперты в своих соцсетях.Политолог Максим ЖаровВ США объявлена война против Трампа. Джо Байден решил не отдавать Трампу право помиловать своего сына Хантера Байдена и сделал это сам. Причем, сделал это Байден ещё до вынесения приговоров Хантеру по сразу двум делам 12 и 16 декабря. Как отмечает CNN, получив сейчас указ Байдена о помиловании, прокуроры должны будут закрыть дела против Хантера. Столь радикальное решение Байдена (а он ведь ранее, ещё будучи кандидатом в президенты, клялся, что не будет помиловать Хантера) означает, что между ним и Трампом, как и между демократами и республиканцами — война.Никакой поствыборной сделки нет. И в этой войне любые средства хороши. Не случайно, что Байден принял это решение о помиловании своего сына сразу после номинации Трампом Кэша Пателя на пост главы ФБР. Патель, как известно, обещал отомстить демократам за "юридическую гильотину" против Трампа. Помилование Байдена в отношении своего сына по срокам касается в том числе и "дела Busisma",так что демократы сейчас будут утверждать, что это отец просто защищает своего сына. Но на самом деле это, конечно, война. И если в Америке элиты настолько не договорились между собой, то удивляться множащимся день ото дням "капканам" Трампу на внешнем треке уже не приходится.Публицист и историк Борис МячинПомилование Байденом своего сына Хантера выглядит как могильный крест, установленный над холмиком свежей земли. Вспоминаются первые строки романа Пастернака: "Шли и шли и пели „Вечную память“, и, когда останавливались, казалось, что её по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра". Вечная память тебе, Демократия. Requiescat in pace. Вот и всё. Теперь любой трампист или путинист (это я) имеет полное моральное право хохотать, услышав высокопарные рассуждения либералов об исключительном верховенстве законов в "демократическом" обществе: а как же Хантер Байден, мол, это вы как объясните. Это тоже "исключительность"? Это ваше "никто не стоит выше закона"? Все наши западники и диссиденты десятилетиями строили свою базу именно на этом: в демократической Америке есть закон, а в угрюмой, авторитарной, плохой России - типа нет. У нас тут в авторитарном Мордоре типа ужасная коррупция, и каждый путинский чиновник может легко отмазать своего мажористого сыночку от тюрьмы. А в "святой" Америке так типа не бывает. Ну вот, получите. Распишитесь. Дальше что? Какие ваши доказательства в пользу превосходства чудесной западной демократии над нашей конституционной империей? Ха-ха-ха. Байден просто взял и скинул все козыря (я знаю, что в литературном языке правильно говорить "козыри", но у нас принято так). Все увидели вдруг, что король голый. Что хваленая "демократия" построена не на законе вовсе, и не на мнимых преимуществах рыночной экономики, - а на бряцанье оружием, на геноциде русского населения в Донбассе, на коррупционных схемах, на санкционном беспределе, на взорванных газопроводах, на терроре и тотальной слежке. И всё это случилось в правление "демократа" Байдена. То есть современный неолиберализм - это самая обычная тоталитарная идеология, как и сказал недавно между делом Путин. Все признаки тоталитаризма есть. А признаков демократии теперь, после помилования Хантера, нет. Я не понимаю, что теперь будут говорить либеральные проповедники. Чем, вообще, они могут похвастаться? Что есть у них такого, что хоть как-то поддерживает облезлую картонную ауру, которую они так долго лепили себе на голову. Ничего не осталось. Всё расхищено, предано, продано, как писала еще одна поэтесса из XX столетия. Всё дискредитировано. Это банкротство. Идея умерла. Собственно, агония демократии происходила у нас на глазах, а сегодня мы наблюдаем логическую развязку и финал. И здесь не нужно рассказывать сказок о том, что демократию убили Путин и Трамп. Вы сами и убили-с. Известно, когда и где. В Киеве в 2014 году, когда начали активно мешать традиционную демократическую повестку с откровенным нацизмом. Украину в этом смысле нужно рассматривать как своего рода пробирку, в которой впервые настолько явно замутили либерал-фашистский яд и начали этот яд разогревать, даже не замечая, что яд отравляет, прежде всего, его создателей - западных демократов. Как?! Как можно было не увидеть этого? Не заорать: идиоты, вы чё творите?! - это же похоронит на корню демократические ценности как таковые в принципе? Так и случилось. Похоронили. А теперь просто расписались в этом. Помилование Хантера Байдена - это ерунда, эпизод, скажете вы. Окей. Тогда посмотрите на сегодняшние события в Грузии. У грузинской оппозиции нет никакого уважения к закону. Закон какой-то, вы чего. Люди тупо хотят ломать, буянить, швырять петарды и рассказывать всем, что они "за демократию". За что? За что, простите? Это уже не дискредитация даже, не смерть демократии. Это пляски на ее могиле. Это позорище. Requiescat in pace, Демократия. Ты умерла 1 декабря 2024 года, на словах "Today, I signed a pardon for my son Hunter". Теперь точно всё.Политический аналитик Кира СазоноваДжо Байден помиловал своего непутевого сына Хантера (хотя ранее обещал этого не делать). Ноябрьские причитания про президента-"хромую утку" не позволяют осознать, что три месяца президентства (пусть и завершающегося) — это срок, за который можно многое успеть как во внешней, так и во внутренней политике. В 2001 году президент Клинтон за несколько часов (!!!) до окончания президентского срока помиловал больше сотни человек, включая своего сводного брата Роджера по прозвищу "Головная боль", который проходил по делам об обороте наркотиков и вождении в пьяном виде.Общественный деятель Татьяна ПопВ чем изюминка текущего геополитического бардака, так это в том, что никто ничего не стесняется. Проиграли ставленники Запада выборы в Грузии, Молдавии, Румынии (нужное подчеркнуть) – ну и что с того? Можно вбросить, можно не признавать, можно потребовать пересчитать или переголосовать "как надо". Байден обещал не лезть в дела Минюста. Ну и что с того? Родную кровиночку как не помиловать от "политического" преследования за наркоту и прочее? Самое смешное тут в том, что Хантера, пока папаша президент, не обвиняли по действительно важным вопросам. Например, по их с Джо делишкам на Украине. А вот там как раз тема крайне интересная для американского общества. Наглядно объясняющая, зачем миллиарды долларов налогоплательщиков вбухали в черную дыру на другом конце земного шарика. Но дед решил перестраховаться и помиловал отпрыска за все, навороченное с 2014 года. Поможет ли? Будем посмотреть. Постмодерн, конечно, и не такое объясняет. Но, вполне вероятно, что этим решением Джо сделал еще один серьезный шаг по расколу Америки. Что нам, впрочем, только на руку. Можем даже пожелать деду отжечь еще не раз напоследок.Общественный деятель, адвокат Татьяна МонтянИстория с Байденом, помиловавшим своего сына Хантера (признанного виновным в незаконном приобретении оружия и уклонении от уплаты налогов), достаточно показательна. Байден многократно заявлял, что "не станет вмешиваться в работу юстиции" и не будет пользоваться своими президентскими привилегиями для освобождения своего сына от уголовного наказания, однако в итоге всё-таки сделал это. Близкий к Республиканской партии телеканал Fox News припомнил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер лишь в ноябре обещала, что президентское помилование к Хантеру Байдену применено не будет, однако теперь концепция поменялась. В целом причины этого понятны: Байден не собирается продолжать политическую карьеру, так что его репутация для него уже особого значения не имеет, а спасти сына от тюрьмы - это всё-таки спасти сына от тюрьмы. Правда, рикошетом эта история, конечно, ударит и по Демократической партии, однако Байден мог справедливо решить, что это будут уже не его проблемы. Да и следующие выборы ещё нескоро, и к тому моменту об этой истории (коль скоро речь не будет идти о Байдене лично) все, вероятнее всего, уже забудут. А показательно в этой истории то, что она в очередной раз развенчивает миф о том, что западные политики якобы не склонны к кумовству, коррупции, вранью и лицемерию, а также якобы не имеют склонности использовать служебное положение в личных целях. Люди в целом везде одинаковы, и политики везде одинаковы тоже - и даже президенты США точно так же решают свои вопросы с помощью тех полномочий, которые они получают.Подробнее о помиловании Хантера Байдена президентом Джо Байденом - в статье Павла Котова "Яркая политическая коррупция. Байден на примере своего сына показал, что такое американское "правосудие""

