https://ukraina.ru/20251225/medlennoe-no-prodvizhenie-zakharova-o-peregovorakh-s-ssha-po-ukraine-1073636388.html

Медленное, но продвижение. Захарова о переговорах с США по Украине

Медленное, но продвижение. Захарова о переговорах с США по Украине - 25.12.2025 Украина.ру

Медленное, но продвижение. Захарова о переговорах с США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 декабря прокомментировала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой переговорный... Украина.ру, 25.12.2025

2025-12-25T18:40

2025-12-25T18:40

2025-12-25T18:40

сша

украина

россия

украина.ру

видео

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073636247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8defb403445aae7ca83f5e5ec727f88f.png

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 25 декабря прокомментировала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой переговорный процесс между Россией и США, США и Украиной по поводу достижения мира. Она также объяснила, что мешает этому процессу прийти к результату.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, россия, украина.ру, видео, мария захарова, видео