Финальный сезон "Слуга народа". Что задумал Зеленский

Творческая группа "Квартал 95" или "Вечерний квартал", если угодно, как будто бы приступила к съёмкам финального сезона сериала "Слуга народа". Я, разумеется, утрирую, но лишь отчасти, потому что на наших глазах начинается подготовка к запуску масштабного проекта трагикомедии под названием "Выборы на Украине".

И да, я согласен с теми, кто говорит, что эти выборы во многом лишены содержательного смысла, поскольку в кадровом и политическом отношении это во многом шило на мыло. Если говорить о нынешних украинских политиках, находящихся внутри страны и способных вести избирательную кампанию, то это, мягко говоря, крайне жалкий выбор. Но при всём этом существует логика переговорного процесса и существует жёсткая необходимость появления на Украине легитимных подписантов будущих документов.И здесь мы упираемся в непреклонную позицию Кремля, который фактически требует от Вашингтона продавить эту тему на украинском направлении. Вашингтон, скажем прямо, делает это без особого энтузиазма, но всё же поддавливает Киев и лично Зеленского в вопросе выборов. Более того, мы помним заявления Дональда Трампа, который прямо задавался вопросом, как так получается, что на Украине нет выборов и где в этой конструкции вообще демократия. При этом мне рассказывают, что американская сторона до сих пор, как и весной и летом, рассчитывает уговорить российское руководство реализовать план мирного соглашения и завершения войны без изменения конфигурации власти на Украине и без проведения выборов. Логика у них своя, они боятся потерять управляемость процессов, но, несмотря на это, параллельно продолжают действовать в логике подготовки к выборам, потому что этого настойчиво требует Москва. И вот Зеленский, реагируя на давление Вашингтона и настойчивые сигналы со стороны американского посольства, тоже начинает готовиться к съёмкам финального сезона "Слуги народа".Итак - вокруг темы украинских выборов начался настоящий карнавал, задействованы уже многие актёры, и ключевой фигурой здесь, разумеется, остаётся сам Зеленский. Он не собирается уходить с главной роли и явно рассчитывает сохранить себя в украинской политике. По информации инсайдеров, киевский режим сегодня действует в двойной логике. С одной стороны, он делает всё возможное, чтобы выборы не состоялись. С другой стороны, понимая, что эту тему могут дожать, он вынужден к ним готовиться. Заявление Давида Арахамии о том, что впервые с начала полномасштабных боевых действий с 2022 года заработал реестр избирателей, укладывается ровно в эту логику. В этой же логике и не первые уже заявления спикера парламента Стефанчука о запуске работы над так называемым одноразовым законопроектом о выборах, а затем и самим законом. Конструкция выглядит, мягко говоря, странно. Но если в каком то формате она действительно может приблизить завершение войны, то это, как ни крути, плюс. При этом многочисленные заявления Зеленского о выборах, о привлечении представителей всех фракций к подготовке законопроекта, это в значительной степени информационный шум. Потому что на самом деле этот законопроект давно уже подготовлен, и все эти разговоры являются скорее элементом политической игры, чем реальной законотворческой работы.Ключевая инновация законопроекта заключается в запуске голосования через "Дію", то есть в полноценном электронном голосовании с колоссальным, поистине безграничным набором инструментов для последующей корректировки и фальсификации результатов. За этот кейс, как я уже не раз рассказывал, отвечает Фёдоров, это его проект, его зона контроля и его политическая страховка, и именно благодаря этому инструменту он в своё время смог пережить серьёзное давление со стороны Ермака в борьбе за доступ к Зеленскому и влияние на него. Для Зеленского электронное голосование выглядит настоящей манной небесной, поскольку без него никаких реальных шансов на переизбрание у него, по большому счёту, не просматривается вовсе. И здесь важно напомнить то, о чём говорили инсайдеры и что я уже озвучивал ранее, американцы не хотят видеть Зеленского участником этих выборов, но сам Зеленский продолжает к ним готовиться и по-прежнему верит в собственную счастливую звезду.Отдельного внимания заслуживает ещё одно заявление Зеленского, сделанное на днях, о том, что Министерству иностранных дел Украины поручено подготовить специальную инфраструктуру под проведение выборов. Что это означает на практике, объясняю подробно. Речь идёт о давно обкатанном в Кишинёве и Бухаресте сценарии, то есть о так называемом молдавском варианте проведения выборов с активным и максимально расширенным вовлечением так называемой диаспоры, проживающей в странах Европейского союза и Великобритании. Как именно это было реализовано, мы все видели на примере молдавских и румынских выборов, где итоговый результат в решающей степени был сформирован голосованием на заграничных избирательных округах, а в Румынии это голосование серьёзно повлияло на финальный расклад.Теперь давайте просто произведём подсчет. Если исходить из объективных оценок, то на территории находящейся под контролем Киева, сегодня проживает не более двенадцати, тринадцати, максимум четырнадцати миллионов избирателей, возможно с натяжкой до пятнадцати. Оценки разнятся, но официальные цифры в двадцать семь или двадцать восемь миллионов проживающих вообще не имеют никакого отношения к реальности, так же как и заниженные оценки в семнадцать или восемнадцать миллионов. Реалистичный коридор находится именно в этих пределах. При этом не менее семи миллионов избирателей находятся в странах Европы, а ещё значительное количество граждан Украины проживает в других государствах, включая Россию и постсоветское пространство. Президент России Владимир Путин, выступая на прямой линии, прямо сказал, что эти люди, а по его словам их в России от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность проголосовать на выборах. Я уже отмечал, что в значительной степени это является элементом усиления переговорной позиции России. С моральной, правовой и этической точек зрения эти люди действительно имеют полное право участвовать в выборах, если они являются гражданами Украины. Однако я глубоко убеждён, что такого права им предоставлено не будет ни украинской стороной, ни теми, кто стоит за ней за океаном. Интереса Соединённых Штатов здесь нет, и хотя под давлением Москвы идея выборов продвигается, отдавать все карты в руки России американцы точно не собираются. Они не намерены расставаться с Украиной как с инструментом давления и воздействия на Россию, их задача иная, устранить ключевую проблему на пути к сделке с Москвой. Этой проблемой является действующая украинская власть, которую необходимо переформатировать в логике договорённостей, достигнутых в Анкоридже, избавиться от Зеленского и от тех крайних форм, которые приобрело украинское государство после 2014 года. В какой степени всё это получится, покажет время, но расчёт очевиден. Речь идёт о попытке в максимально возможной степени устранить украинское государство как экзистенциальную военную угрозу для России, и именно это, судя по всему, было зафиксировано в Анкоридже и будет разворачиваться у нас на глазах уже в течение 2026 года. Выборы в этой конструкции выступают не как демократическая процедура, а как необходимое техническое условие для появления легитимных подписантов и для международного признанного статуса всех последующих соглашений. Именно поэтому Россия в дальнейшем теоретически может пойти на определённый компромисс, выразив недовольство, но по факту приняв ситуацию, при которой граждане Украины, находящихся на территории Российской Федерации, не смогут проголосовать. Хотя и здесь точка ещё не поставлена, поскольку многое будет зависеть от хода переговоров и от ситуации на фронте. Не исключено, что это условие будет продавлено жёстко, и тогда формат выборов окажется совсем иным.На сегодняшний день киевский режим предпринимает усилия чтобы свести избирательный процесс исключительно к президентским выборам, не допуская ни парламентских, ни тем более выборов органов местного самоуправления. Антизеленская коалиция делает ставку именно на парламентский формат, однако готова принять и сам факт президентских выборов как таковых. При этом общее понимание остаётся прежним: пока Зеленский сохраняет власть и пока не завершён процесс выдавливания Ермака из управленческой конструкции, реальные выборы вряд ли состоятся, несмотря на то что их подготовка активно имитируется. И все публичные заявления Зеленского и его окружения, а так же их действия следует рассматривать не как стихийные шаги, а как результат координации с Лондоном и рядом европейских столиц (прежде всего в части подготовки инфраструктуры управляемых выборов по молдавскому образцу). Отдана команда на перезапуск работы Центральной избирательной комиссии, вновь активирован реестр избирателей, в Верховной раде разыгрывается спектакль с подготовкой закона о выборах, который подаётся как инклюзивный процесс с участием всех фракций, включая формальную оппозицию. Однако в реальности, если дело дойдёт до голосования, на стол будет положен законопроект, максимально выгодный лично Зеленскому.Допустят ли это американцы? Если речь пойдёт о ситуации без альтернатив, когда выборы должны состояться в принципе, они могут на это пойти, делая ставку не на честность процедуры, а на недопущение победы Зеленского. Однако гораздо более вероятным выглядит сценарий, при котором Вашингтон попытается решить проблему ещё до выборов, устранив Зеленского как фигуру. Это пока остаётся предположением, но инсайдерская информация указывает на то, что в американских кругах этот вопрос рассматривается всерьёз. Перед Зеленским может быть поставлен предельно жёсткий выбор, о котором уже неоднократно говорилось ранее - тюрьма или сума. В таком случае последующие выборы будут иметь совершенно иной характер.При этом без участия избирателей, находящихся на территории России, в новых конституционных регионах Российской Федерации, а также, например, в Белоруссии или Казахстане, эти выборы в любом случае окажутся однобокими и лишёнными шансов на формирование вменяемого политического представительства. Они воспроизведут лишь тот узкий и убогий набор праворадикальных по риторике и циничных по своей этике элит, который сформировался после переворота 2014 года. Все же силы, представлявшие хоть какую то рациональность и государственный подход в украинской политике, были после 2022 года из неё выдавлены, в том числе физически, и их участие в будущих выборах выглядит крайне маловероятным. И даже если такие люди формально будут допущены к участию в выборах, в случае, если это станет жёстким требованием Москвы, Вашингтон вынужден будет его поддержать, включая отмену решений о запрете целого набора партий - говорить о какой бы то ни было полноценной и эффективной избирательной кампании всё равно не придётся. Вопрос физической безопасности их присутствия на территории Украины никуда не исчезает и вряд ли киевская власть, вне зависимости от того, кто именно будет её олицетворять в тот момент, сможет или захочет обеспечить эту безопасность в реальном, а не декларативном виде.Ну и повторюсь - без полноценного голосования граждан Украины, находящихся в России и в странах постсоветского пространства, эти выборы вряд ли можно будет считать по-настоящему репрезентативными. Более того, рассчитывать на то, что они станут реальным перезапуском политической системы, а не лишь формальным обновлением того самого элитного консенсуса, который сложился после переворота 2014 года, также не приходится. Я уже говорил об этом и повторю снова, на один или даже два электоральных цикла рассчитывать на радикальное обновление политического поля, скорее всего, не стоит.В то же время после завершения полномасштабных военных действий и постепенного восстановления полноценного политического процесса на Украине, спустя один или два цикла, вполне вероятен перевзвес внутри украинского электората. И пусть это звучит сегодня почти утопично, но сохраняется небольшая надежда на то, что со временем политический процесс всё же начнёт отражать весь спектр идеологий и геополитических выборов, включая появление политиков и политических сил, которые сегодня выглядят невозможными, но которые смогут открыто выступать за восстановление полноценных отношений с Россией, за дружественный курс, а возможно и за более глубокие интеграционные форматы, вплоть до обсуждения участия оставшейся части Украины в Союзном государстве или Таможенном союзе и ОДКБ. Фантазия это или нет, покажет время, но точно не эти выборы станут площадкой для таких процессов.Резюмируя, я бы не спешил с оценками возможности скорых и полноценных выборов. Кстати, ровно в таком же ключе высказался и Стефанчук, прямо заявив, что он не знает, когда эти выборы состоятся, и по большому счёту этого сегодня не знает никто. Ситуация выглядит так, что и хочется, и колется, и политическая реальность не позволяет. Тем не менее я убеждён, что выборы на Украине состоятся в 2026 году. Причём причиной этого станет либо развитие дипломатического процесса, либо финальный кризис режима Зеленского, либо переформатирование самой системы власти или, точнее, состава власти на Украине. Всё это будет напрямую зависеть от ситуации на фронте и от того момента, когда положение киевского режима станет настолько тяжёлым, что проведение выборов будет выглядеть уже не как угроза, а как последняя попытка догнать уходящий поезд, который сейчас ещё стоит на перроне, но явно готовится к отправлению.Как именно это произойдёт, пока можно лишь предполагать, но я остаюсь при своём мнении, выборы в 2026 году состоятся с вероятностью, которая значительно превышает девяносто процентов.О том, что говорят на Украине про план Зеленского - в статье "Очередной набор "хотелок" Ермака и британской МИ-6. Что говорят на Украине о "мирном плане" Зеленского"

