https://ukraina.ru/20251225/ocherednoy-nabor-khotelok-ermaka-i-britanskoy-mi-6-chto-govoryat-na-ukraine-o-mirnom-plane-zelenskogo-1073603502.html

Очередной набор "хотелок" Ермака и британской МИ-6. Что говорят на Украине о "мирном плане" Зеленского

Очередной набор "хотелок" Ермака и британской МИ-6. Что говорят на Украине о "мирном плане" Зеленского - 25.12.2025 Украина.ру

Очередной набор "хотелок" Ермака и британской МИ-6. Что говорят на Украине о "мирном плане" Зеленского

В среду 24 декабря специально под западное Рождество Зеленский озвучил свою версию "мирного плана" и перспектив выборов на Украине. Под эту дату ранее в администрации Дональда Трампа хотели заключить некое перемирие между Киевом и Москвой, но Зеленский решил ограничиться очередным проектом для продления своего правления.

2025-12-25T07:24

2025-12-25T07:24

2025-12-25T13:38

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

андрей ермак

вооруженные силы украины

запорожская аэс

сизо

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073576426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_026f169b91da5faac8165325adfeb636.jpg

Ранее он презентовал "план перемоги", "план стойкости" и еще много разных планов и проектов "гарантий безопасности".Вкратце, в 20 пунктах он снова хочет от США и коллективного Запада гарантий безопасности, то есть, открытого вступления в войну с РФ, если та вдруг "нарушит" перемирие. "Нарушение" всегда можно организовать – операции под чужим флагом никто не отменял. Численность ВСУ он хочет сохранить на уровне 800 тысяч и, очевидно, содержать их тоже должен Запад. На восстановление Украины он желает привлечь баснословные 800 миллиардов долларов. Запорожскую АЭС передать Украине, но делиться с американцами её генерацией.Российская армия должна выйти из Сумской, Николаевской (Кинбурнская коса), Днепропетровской и Харьковской областей. А вот ВСУ в Донбассе должны оставаться на своих позициях. Проще говоря, Зеленский желает иметь на будущее минимум два плацдарма для атаки на Крым – Кинбурнскую косу и территорию вокруг ЗАЭС. После подписания мирного соглашения Зеленский хочет не отменить, а "трансформировать" мобилизацию, хотя очевидно, что 800 тысяч на добровольных началах набрать не выйдет. Военное положение после заключения соглашения он отменять не собирается, поэтому провести выборы быстро, дескать, не получится.Как пишет украинский политолог Юрий Романенко, Зеленский "хорошо придумал" - не снимать военное положение пока выборы проводить, отложить вопрос на какое-то время "пока не прояснится". Тем временем, украинские власти будут множить коррупционные схемы или, как выражается политолог, "сову Миндича на коррупционный глобус натягивать".Блогер Мирослав Олешко отмечает, что выборы в условиях мобилизации, когда миллионы боятся выйти на улицу, однозначно будут нелегитимными.Зеленский также понимает, что без вывода ВСУ из Донбасса РФ мирное соглашение не подпишет, а это значит продолжение войны, что гарантирует ему сохранение должности. Однако британские СМИ подают этот набор "хотелок" Зеленского, как невероятные уступки, на которые он якобы согласился пойти. Telegram-канал "Резидент" считает, что это - мирный план Андрея Ермака и британской MI-6, а не согласованный с американцами документ.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" подчеркивает, что двадцать пунктов мирного плана, которые Зеленский "выкатил" - это его личный план, а не совместный проект Украины и США, иначе эти пункты озвучили бы американцы. "Обсуждать эти пункты нет смысла. Как минимум пункт про АЭС русским не подходит, как и несколько других пунктов, которые вшиты специально для срыва переговоров. После того как Зеленскому дали денег на войну, о мире можете забыть, как минимум до лета 2026 года", - резюмирует "Легитимный".Украинский политолог Михаил Чаплыга в связи с озвученным планом, считает, что Европа теперь может быть спокойна, выторговав себе еще 1,5 года отсрочки, а Украина это время должна продолжать войну. Однако заключенный в СИЗО нардеп Александр Дубинский утверждает, что так называемый "европейский кредит" это пока лишь воздушный замок и этих денег нет в природе. "Если на следующей неделе не будет достигнуто перемирие в рамках мирного соглашения, то у России открывается окно военных возможностей шириной в 3-4 месяца, в которое РФ надо существенно улучшить свое положение на фронте, и ухудшить украинское", - пишет Дубинский.В целом план выглядит, как повторение требований к Москве капитулировать, хотя проигрывают и отступают как раз ВСУ. Бывший спикер "Правого сектора"* и экс-депутат Рады Борислав Береза тоже недоумевает, почему этот план должна принять Россия, которая наступает, продвигается вперед и видит, что украинская власть стабилизировать фронт не собирается.Как резюмирует этот план украинское издание "Страна", власти по-прежнему не хотят идти на выполнение ключевого требования США и РФ. Из чего "Страна" делает предположение, что Трамп выберет вариант "дать им еще повоевать", ожидая, что изменение ситуации на поле боя или в тылу Украины или России, со временем, создаст более благоприятную ситуацию для мирной сделки.Очередной "мирный план" Зеленского свидетельствует, что его снова приободрили европейские и британские союзники, уговорив затягивать войну и переговоры с Трампом. В украинском телемарафоне на фоне разговоров о мире, потере городов и периодических блэкаутов вновь запели старую песню о "скором развале" России (почему это должно произойти никто не знает).Депутат Артем Дмитрук пишет из Лондона, что сами понятия "мирный план" и Зеленский абсолютно несовместимы, так как Зеленский по своей природе способен продуцировать только одно: войну, эскалацию и продолжение кровопролития. Поэтому любые попытки обсуждать мирные инициативы со стороны Зеленского - это либо наивность, либо сознательный самообман, подчеркивает бывший "слуга народа". Он считает также, что план выдуман исключительно западными "советниками" и самим Зеленским.Администрация Дональда Трампа имеет рычаги давления на Зеленского, тем не менее, как отмечают украинские эксперты, она не отказывается даже от передачи разведданных для ВСУ. Коррупционные скандалы о воровстве окружения Зеленского ненадолго вспыхивают, перебиваются новыми скандалами, но никакой ощутимой угрозы киевскому режиму это не несёт. Политолог Андрей Золотарев рассказывает, что Зеленский просто "петляет" перед администрацией США. "После скандала в Овальном кабинете, он понял: чтобы на тебя не давили, надо имитировать готовность. Вот у него это получается, и мы видим, сразу снижается давление США. Даже после Миндич-гейта, который мог потенциально обрушить всю конструкцию власти, давление было ослаблено", - констатирует Золотарев.В таких "тепличных" условиях Зеленский к весне выдаст еще несколько "мирных планов", хотя линия фронта к тому времени сдвинется еще дальше на запад.О том, какой план есть у украинской власти в связи с "20 пунктами мира Зеленского" - в статье Владимира Скачко "Провокация против мира. Киев хочет обвинить Москву в агрессивности и войне".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, вооруженные силы украины, запорожская аэс, сизо, эксклюзив, тимур миндич, всу, вс рф, сво, фронт, украина.ру, украина.ру, разведка