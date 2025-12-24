Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России — Уитакер - 24.12.2025 Украина.ру
Следующий ход в переговорах по Украине теперь должна сделать Россия, считает постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News
"Мяч в настоящее время находится на российском поле", — прокомментировал Уитакер переговорный процесс по Украине.По его словам, президент США Дональд Трамп и команда американских переговорщиков продолжают прилагать огромные усилия для завершения конфликта на Украине. И Вашингтон пытается выяснить, на какие максимальные уступки для этого готова пойти Россия.20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который также обсуждался в Майами с представителями Украины и Европы. Подробнее в публикации - Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России — Уитакер

01:37 24.12.2025
 
© APПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP
Следующий ход в переговорах по Украине теперь должна сделать Россия, считает постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News
"Мяч в настоящее время находится на российском поле", — прокомментировал Уитакер переговорный процесс по Украине.
По его словам, президент США Дональд Трамп и команда американских переговорщиков продолжают прилагать огромные усилия для завершения конфликта на Украине. И Вашингтон пытается выяснить, на какие максимальные уступки для этого готова пойти Россия.
20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который также обсуждался в Майами с представителями Украины и Европы. Подробнее в публикации - Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния