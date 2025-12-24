https://ukraina.ru/20251224/myach-v-peregovorakh-po-ukraine-nakhoditsya-na-storone-rossii--uitaker-1073556837.html

Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России — Уитакер

Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России — Уитакер - 24.12.2025 Украина.ру

Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России — Уитакер

Следующий ход в переговорах по Украине теперь должна сделать Россия, считает постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News

2025-12-24

"Мяч в настоящее время находится на российском поле", — прокомментировал Уитакер переговорный процесс по Украине.По его словам, президент США Дональд Трамп и команда американских переговорщиков продолжают прилагать огромные усилия для завершения конфликта на Украине. И Вашингтон пытается выяснить, на какие максимальные уступки для этого готова пойти Россия.20-21 декабря спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, который также обсуждался в Майами с представителями Украины и Европы. Подробнее в публикации - Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

