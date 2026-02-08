https://ukraina.ru/20260208/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-voskresshie-vsushniki-shpionomaniya-i-novoe-napadenie-na-ttsk-1075365551.html

Западная Украина за минувшую неделю: воскресшие ВСУшники, шпиономания и новое нападение на ТЦК

08.02.2026

Западная Украина за минувшую неделю: воскресшие ВСУшники, шпиономания и новое нападение на ТЦК

В разных областях Западной Украины нескольких человек обвинили в работе на спецслужбы России. Однако кампания похожа на выполнение спущенного из Киева плана, для чего в СБУ идут на откровенные провокации

Во Львовской области "воскрес" очередной украинский военныйВо время очередного обмена пленными на Украину вернули 46-летнего бойца бригады имени короля Даниила, бывшего жителя села Большой Дорошев Львовской области Назара Далецкого, считавшегося пропавшим с мая 2022 года. В мае 2023-го в общине состоялись похороны останков, которые, по информации властей, принадлежали Далецкому. Это не первый подобный случай во Львовской области."Из плена возвращается наш земляк, которого долгое время считали погибшим. Речь идет о жителе села Большой Дорошев Куликовской общины Назаре Далецком", – сообщил 5 февраля начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.Назар Далецкий был ещё участником АТО (карательная операция Киева в Донбассе в 2014–2022 годах – прим.), с началом СВО добровольцем ушёл в ВСУ. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. В мае 2022 года боевик перестал выходить на связь, сначала он считался пропавшим без вести. На сайте Куликовской общины отмечено, что Назар Далецкий погиб 25 сентября 2022 года, в день своего рождения, возле села Куриловка Купянского района Харьковской области (расположен в 5 км от Купянска)."В июле 2025 года другой наш защитник, освобожденный из плена, сообщил, что Назар жив. В августе подтвердил эту информацию ещё один воин. В октябре – третий. Родные хлопотали и верили. Сегодня произошло настоящее чудо", – добавил Максим Козицкий. На видео, которое распространил губернатор Львовщины, изображены родные Назара Далецкого, бурно радующиеся после разговора с сыном и мужем, освобожденным из плена.Правда, теперь семью Далецкого ждут административные и финансовые проблемы, и вопрос не только в отмене свидетельства о его смерти и восстановлении документов. Дело в том, что за погибшего военного предусматриваются выплаты в сумме 15 миллионов гривен. Киевские власти растягивают основную часть этих выплат на 80 месяцев (почти семь лет), однако 20 % (3 миллиона гривен) выдают сразу после подтверждения смерти. Теперь эти деньги придётся вернуть.Стоит отметить, что о гибели Назара Далецкого официально сообщали Львовская ОВА и Куликовская община. В общине в конце мая 2023 года даже организовали его похороны, фото и видео с которых сохранились в социальных сетях. На видео видно, что похороны проходили с воинскими почестями в сопровождении оркестра, гроб был накрыт государственным флагом Украины. В настоящее время в общине ситуацию не комментируют.Похожая история уже происходила на Львовщине. В мае 2025 года в Щирецкой общине прошли похороны якобы погибшего 33-летнего военнослужащего 425-го штурмового полка "Скала" Богдана Вовка. Как и в случае с Назаром Далецким, экспертизу ДНК останков не проводили, тем более что у бойца уже не было родителей, а похоронами занималась его двоюродная сестра.Вскоре после похорон в российских пабликах появилось видео, где Богдан Вовк рассказывал, что он находится в плену. Тогда во Львовском областном ТЦК заявили, что проинформировали воинскую часть, где проходил службу военный, о возможной ошибке. В настоящее время судьба Богдана Вовка неизвестна.Волонтёр Ирина Крипченко считает, что в случае с Богданом Вовком речь идёт о халатности руководства воинской части. Волонтёр также напомнила, что ранее в селе Солонка под Львовом был инцидент, когда привезли тело погибшего бойца, однако похороны отменили, поскольку мама не узнала сына и добилась экспертизы тела. В результате исследование ДНК показало, что это не её сын.Крипченко отмечает, что экспертиза также должна выяснить, чьи тела действительно похоронили под именами Назара Далецкого и Богдана Вовка. Однако никакой информации от властей о подготовке к эксгумации могил и повторной экспертизе останков пока не было.СБУ поставила на поток задержание "агентов Москвы"В течение прошлой недели в разных областях региона сразу несколько человек обвинили в работе на спецслужбы России. Однако кампания похожа на выполнение спущенного из Киева плана, поскольку один из задержанных мужчин просто ездил с включённым видеорегистратором, второй – предупреждал о местах "бусификации", а несовершеннолетняя девушка явно стала жертвой провокации СБУ.Так, 3 февраля пресс-служба СБУ сообщила, что "разоблачила 53-летнего жителя Хмельницкой области, который сотрудничал с российскими спецслужбами и корректировал ракетно-дроновые удары по региону". Однако мужчина всего-навсего создал и администрировал телеграм-канал, который был сообществом для обсуждения мобилизационных мероприятий. "На самом деле через него злоумышленник собирал информацию о местах дислокации украинских военных", – заявили в СБУ.Но за этой стандартной формулировкой кроется обычное предупреждение о том, где сотрудники ТЦК, формально военные, осуществляют "бусификацию" мужчин мобилизационного возраста. Это фактически подтвердили в СБУ, добавив, что "в случае появления соответствующих сообщений в сообществе мужчина выходил на связь с их авторами и уточнял адреса базирования подразделений и маршруты их передвижения".Мужчину также обвинили в том, что он якобы пытался установить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, а также интересовался данными о мобильных огневых группах, обеспечивающих противовоздушную защиту Хмельницкой области. Мужчину задержали по месту жительства. По сообщению СБУ, "при обыске у него изъяли смартфон, с которого он администрировал телеграм-канал и контактировал с представителем ФСБ".Не исключено, что этим "представителем" в действительности был сотрудник СБУ, как в случае с 17-летней жительницей Ивано-Франковска, которую украинская спецслужба обвинила в работе на ГРУ России. Кстати, это прогресс, ведь в этом областном управлении СБУ наконец-то выяснили, что агентурной работой за пределами РФ занимается ГРУ, а не ФСБ.Как сообщили 3 февраля в управлении СБУ в Ивано-Франковской области, "девушка попала во внимание российской военной разведки (более известной как ГРУ), когда разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов". По утверждениям СБУ, девушку завербовали россияне, пообещав лёгкий заработок. Больше всего ГРУ РФ якобы интересовала Бурштынская тепловая электростанция."По заданию куратора подозреваемая проводила доразведку возле ТЭС, чтобы выяснить её техническое состояние после предыдущих обстрелов. Для конспирации девушка выехала из Ивано-Франковска на такси, а непосредственно к энергообъекту направлялась пешком. Прибыв в пункт назначения, она сделала фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам на карте. Также агент изучала одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске. Контрразведчики СБУ задержали фигурантку с поличным вблизи стратегически важного объекта", – отметили в СБУ.В СБУ также обнародовали скриншоты коммуникации девушки в мессенджере WhatsApp, в котором она получала инструкции и отсылала сделанные фото. Из стиля общения "куратора" очевидно, что это сотрудник СБУ, который просто подвёл девушку под статью о государственной измене. Теперь ей грозит минимум 15 лет тюрьмы.Однако упомянутые выше мужчина и девушка, по крайней мере, совершали что-то вне обычной жизнедеятельности человека. А вот в Волынской области задержали переселенца из Луганской области просто за то, что он ездил по Западной Украине с включённым видеорегистратором.Как сообщили 6 февраля Волынская областная прокуратура и Управление СБУ в Волынской области, они "разоблачили и задержали агента российской военной разведки, собиравшего координаты для подготовки ракетных ударов по Волынской, Ровенской и Тернопольской областям". По данным следствия, "наведением российских обстрелов занимался завербованный врагом переселенец из Луганщины, заинтересовавший российские спецслужбы из-за родственников с временно оккупированной территории Украины".Чтобы получить бронь от мобилизации, мужчина устроился на критически важное предприятие в Тернополе. "Проживая в Тернопольской области, он в течение августа–ноября 2025 года во исполнение задач кураторов получал и предоставлял информацию о местах расположения и перемещения военнослужащих ВСУ, военных грузов, результатах ракетных обстрелов и проведения восстановительных работ на объектах критической инфраструктуры в Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. Агент объезжал на собственном автомобиле западные регионы Украины с включённым видеорегистратором, где фиксировал геолокации стратегических объектов. Отснятые видео с объектами предатель пересылал куратору из ГРУ", – говорится в сообщении.При этом в СБУ подчеркнули, что "разоблачили злоумышленника ещё на начальном этапе его разведывательной активности, задокументировали его и задержали по месту жительства". То есть достаточно быть переселенцем с Востока и включить видеорегистратор во время путешествия, чтобы быть обвинённым в государственной измене, за что можно получить даже пожизненное заключение.В Ровно в стиле боевика напали на бус ТЦК и освободили мобилизованныхВ пятницу, 6 февраля, в одном из "спальных" районов Ровно произошло дерзкое нападение на бус ТЦК, в результате чего один из военных получил травму, а группе мобилизованных мужчин, уже прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК), удалось скрыться. Примечательно, что об инциденте одними из первых сообщили в Ровенском областном ТЦК.Как говорится в сообщении, группа оповещения Ровенского объединённого городского ТЦК (ОГТЦК) сопровождала военнообязанных после прохождения ВЛК на определение пригодности к службе, и на них напали."Два транспортных средства с неизвестными блокировали проезд военному транспортному средству, и неизвестные совершили нападение на военнослужащих ТЦК. В результате этого один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение. Командование Ровенского ОГТЦК направило сообщение о совершении уголовного правонарушения правоохранителям", – говорится в сообщении.В Ровенском областном ТЦК добавили, что находившиеся в транспортном средстве военнообязанные исчезли с места происшествия. Их количество до сих пор неизвестно. Представительница Ровенского областного ТЦК Татьяна Камеристова позже уточнила, что инцидент произошёл 6 февраля примерно в 14:00. Спикер полиции области Мария Юстицкая сообщила, что в Ровенском районном управлении полиции указанное событие зарегистрировано, проводится проверка.Стоит отметить, что Ровенский областной ТЦК опубликовал сообщение об инциденте буквально через несколько минут после того, как в телеграм-канале "Ровно 1283" появилось видео о блокировке буса и освобождении мобилизованных, – хотя обычно реакции ТЦК приходится ждать несколько часов, если не дней. Именно со ссылкой на официальную информацию новость была опубликована в СМИ.Добавим, что в октябре 2025 года подобное нападение произошло в Тернопольской области. Тогда Тернопольский областной ТЦК сообщил, что вблизи города Теребовля неизвестные совершили нападение на транспортное средство Чортковского районного ТЦК, которое осуществляло сопровождение военнообязанного в воинскую часть, находящуюся за пределами Тернопольской области. "Нападавшие разбили стекло транспортного средства и насильно извлекли из него военнообязанного Б., который находился в составе команды сопровождения", – говорилось в сообщении. Однако через несколько часов в ТЦК по неизвестным причинам удалили новость о нападении на их сотрудников.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: Дым над Бродами и "чёрные тучи" над партией Тимошенко

