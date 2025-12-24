https://ukraina.ru/20251224/postpred-ssha-v-nato-utochnil-namereniya-vashingtona-v-peregovorakh-s-rossiey-1073556147.html
Постпред США в НАТО уточнил намерения Вашингтона в переговорах с Россией
Постпред США в НАТО уточнил намерения Вашингтона в переговорах с Россией
США в рамках переговоров с Москвой стремятся понять, на какие максимальные уступки готова пойти Россия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом постпред Вашингтона в НАТО Мэттью Уитакер заявил в эфире телеканала Fox News
"Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия", — сказал Уитакер."Я думаю, что сейчас у нас есть достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина", — добавил он.Постпред США также рассказал, что участники переговоров по урегулированию конфликта в настоящее время обсуждают четыре документа."Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. И все эти документы сейчас находятся в процессе переговоров в режиме реального времени", — сказал Уитакер.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в Майами сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.Подробнее в публикации - Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине.
"Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия", — сказал Уитакер.
"Я думаю, что сейчас у нас есть достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина", — добавил он.
Постпред США также рассказал, что участники переговоров по урегулированию конфликта в настоящее время обсуждают четыре документа.
"Сейчас на столе фактически находятся четыре документа. Это 20-пунктный мирный план, а также многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира. И все эти документы сейчас находятся в процессе переговоров в режиме реального времени", — сказал Уитакер.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в Майами сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
