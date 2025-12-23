Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине - 23.12.2025 Украина.ру
Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине
Киевский режим в переговорном процессе не готов уступать территории ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico по итогам переговоров делегации США с переговорщиками из Киева и Москвы
2025-12-23T11:21
2025-12-23T11:56
"Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что переговоры в Майами как с его российским коллегой Кириллом Дмитриевым, так и с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но обсуждения не привели к каким-либо явным прорывам в вопросе прекращения войны", - сказано в публикации.Заявления официальных лиц завершили серию встреч в Флориде, состоявшуюся в выходные дни спустя несколько недель после того, как администрация презиента США Дональда Трампа предложила план прекращения вооружённого конфликта на Украине в виде предварительного проекта. Этот документ, по словам киевских чиновников и их покровителей из ЕС, "был неработоспособным", отметило издание.Украина и Россия не вели прямых переговоров. Каждая сторона встречалась отдельно с американскими официальными лицами во Флориде. По итогам участники не предоставили никаких дополнительных подробностей о возможном прогрессе в переговорах."Разрыв между желаниями двух враждующих сторон остается огромным", - констатировало издание.Оно также процитировало субботнее заявление Владимира Зеленского, который отметил, что "наиболее сложными вопросами были и остаются вопросы, касающиеся территорий Украины". Он добавил, что препятствиями остаются также контроль над Запорожской АЭС, финансирование послевоенного восстановления и "ряд технических вопросов, связанных с гарантиями безопасности".Помощник президента России Юрий Ушаков также указал на проблемы переговорного процесса. Они были созданы западноевропейскими партнёрами Киева. В итоге большинство позиций мирного плана, предложенных в Майами, были выдвинуты Киевом и западными столицами, оказавшись "довольно неконструктивными".На это накладываются проблемы ЕС в финансировании нужд нынешнего руководства Украины, обратило внимание издание.Оно также отметило, что после флоридских переговоров, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс "дал суровую оценку реальности российско-украинской войны, заявив, что у него нет "уверенности" в мирном разрешении этого ужасного конфликта, продолжающегося уже четвертый год".Актуальное интервью на эту тему: Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский стал Гринчем, а позиция НАТО о войне с РФ изменилась. Хроника событий к утру 23 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Переговоры во Флориде не приблизили мир на Украине

11:21 23.12.2025 (обновлено: 11:56 23.12.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Киевский режим в переговорном процессе не готов уступать территории ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает американское издание Politico по итогам переговоров делегации США с переговорщиками из Киева и Москвы
"Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф заявил в воскресенье, что переговоры в Майами как с его российским коллегой Кириллом Дмитриевым, так и с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым были "продуктивными и конструктивными", но обсуждения не привели к каким-либо явным прорывам в вопросе прекращения войны", - сказано в публикации.
Заявления официальных лиц завершили серию встреч в Флориде, состоявшуюся в выходные дни спустя несколько недель после того, как администрация презиента США Дональда Трампа предложила план прекращения вооружённого конфликта на Украине в виде предварительного проекта. Этот документ, по словам киевских чиновников и их покровителей из ЕС, "был неработоспособным", отметило издание.
Украина и Россия не вели прямых переговоров. Каждая сторона встречалась отдельно с американскими официальными лицами во Флориде. По итогам участники не предоставили никаких дополнительных подробностей о возможном прогрессе в переговорах.
"Разрыв между желаниями двух враждующих сторон остается огромным", - констатировало издание.
Оно также процитировало субботнее заявление Владимира Зеленского, который отметил, что "наиболее сложными вопросами были и остаются вопросы, касающиеся территорий Украины". Он добавил, что препятствиями остаются также контроль над Запорожской АЭС, финансирование послевоенного восстановления и "ряд технических вопросов, связанных с гарантиями безопасности".
Помощник президента России Юрий Ушаков также указал на проблемы переговорного процесса. Они были созданы западноевропейскими партнёрами Киева. В итоге большинство позиций мирного плана, предложенных в Майами, были выдвинуты Киевом и западными столицами, оказавшись "довольно неконструктивными".
На это накладываются проблемы ЕС в финансировании нужд нынешнего руководства Украины, обратило внимание издание.
Оно также отметило, что после флоридских переговоров, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс "дал суровую оценку реальности российско-украинской войны, заявив, что у него нет "уверенности" в мирном разрешении этого ужасного конфликта, продолжающегося уже четвертый год".
Актуальное интервью на эту тему: Пётр Акопов: Если не сменить режим в Киеве, террор против России будет продолжаться еще долгие годы
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский стал Гринчем, а позиция НАТО о войне с РФ изменилась. Хроника событий к утру 23 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
