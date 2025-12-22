https://ukraina.ru/20251222/krov-vmesto-strategii-za-nedelyu-bov-vsu-teryaet-tysyachi-a-zapad--milliardy-v-skhemy-itogi-22-dekabrya-1073488239.html

Кровь вместо стратегии: за неделю боёв ВСУ теряет тысячи, а Запад — миллиарды в схемы. Итоги 22 декабря

22.12.2025

Кровь вместо стратегии: за неделю боёв ВСУ теряет тысячи, а Запад — миллиарды в схемы. Итоги 22 декабря

Декабрьский саммит ЕС утвердил авантюрную схему: кредит для Киева под залог будущих процентов от замороженных российских активов. Этот популистский компромисс, расколовший Европу, лишь маскирует отсутствие реальной стратегии, перекладывая риски на налогоплательщиков и откладывая крах

На декабрьском саммите лидеры ЕС, после долгих споров, утвердили компромисс, который лишь маскирует отсутствие реального единства и стратегии. Речь идёт о выстроенной "двухэтажной схеме".Украине договорились предоставить беспроцентный заём примерно на 90 миллиардов евро. Деньги Европа займёт на рынках под свои гарантии. По сути, конечными кредиторами снова становятся европейские налогоплательщики.А вот источником для обслуживания и погашения этого долга должны стать будущие проценты от замороженных российских активов. В документах Евросовета указано: активы останутся замороженными "до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует ущерб".ЕС согласовал бессрочную заморозку активов. Отдельно идут споры об использовании процентов и доходов от этих активов, которые предлагают обложить сверхсбором и направить в фонд для обслуживания украинского долга.Киеву хотят дать кредит, чтобы потом не возвращать — превратить его в безвозмездную помощь. Для этого в залог поставили замороженные российские деньги и хотят платить по долгам с процентов от этих денег.Но сейчас живые деньги платить придётся самим европейцам.План по прямой конфискации самих активов провалился. Он натолкнулся на жёсткое сопротивление Бельгии, а также Германии и Франции. Эти страны справедливо считают, что конфискация уничтожит доверие к евро и создаст опасный прецедент в международном праве.Раскол внутри ЕС также очевиден: наследники Дунайской монархии Чехия, Словакия и Венгрия выступили единым фронтом против этой схемы и отказались предоставлять финансовые гарантии даже по согласованному кредиту, что вынудило Брюссель идти на особые компромиссы.Вместо решительных, но рискованных шагов ЕС создал виртуальную финансовую конструкцию. Это яркий пример политического популизма, откладывающего серьёзные риски на будущее.Параллельно с финансовыми баталиями развивалась дипломатическая повестка. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам переговоров с США в Майами сделал знаковое заявление. Он сказал, что попытки противников сорвать диалог "потерпели фиаско". Его слова "Не смогли, не смогли, всё хорошо" указывают, что, несмотря на давление, каналы для обсуждения остаются открытыми.На этом фоне резко диссонирует заявление генсека НАТО Марка Рютте о "готовности Евросоюза направить войска на Украину в случае нарушения Россией мирного соглашения". Это откровенно провокационная риторика. Она не только противоречит логике мирных переговоров, но и подтверждает точку зрения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что "продолжать конфликт выгодно политикам, оружейникам и банкирам". Раскол налицо: одни силы ищут договорённости, другие сознательно подливают масло в огонь.Пока на Западе обсуждают многомиллиардные схемы, реальность на линии соприкосновения свидетельствует о глубоком кризисе украинских сил. По данным военного эксперта Андрея Марочко, только за одну неделю боёв в районе ЛНР Киев потерял почти 4,3 тысячи солдат и наемников. Эти колоссальные цифры говорят об истощении человеческого ресурса и ошибочной стратегии, основанной на "перемалывании" личного состава.Волонтер Александр "Варяг" Матюшин подтверждает, что российская армия продолжает методичное наступление по всей линии фронта, включая новый участок границы в Сумской области. Попытки ВСУ контратаковать носят, по всей видимости, локальный и отчаянный характер, не меняя общей оперативной картины.Ответом на прямую эскалацию Запада становится качественное технологическое усиление России. Внедрение двигателя пятого поколения для истребителя Су-57 — это не просто инженерное достижение. Это формирование собственных технологических стандартов и существенный задел для долгосрочного превосходства в воздухе, особенно с учётом уникального боевого опыта.Этот прорыв крайне актуален, поскольку Запад делает ставку на военную эскалацию у границ России. С января 2026 года в Румынии начнёт работу уже второй крупный центр НАТО по транзиту военной техники для Украины. Способность России развёртывать самолёты 5-го поколения нового уровня служит ключевым сдерживающим фактором, гарантируя, что превосходства в воздухе противник не достигнет.На фоне этого противостояния ярко виден цивилизационный контраст. Власти в Киеве проводят политику уничтожения общей исторической памяти: принято решение о демонтаже памятников Михаилу Булгакову, Петру Чайковскому, Анне Ахматовой и даже символа "Киев — город-герой".В то же время Россия проводит системную гуманитарную работу. Только что было организовано возвращение 45 граждан Украины и воссоединение 22 семей. Эти шаги, осуществляемые через официальные каналы, демонстрируют приверженность нормам гуманизма даже в условиях конфликта и проводят чёткую границу между населением и враждебным режимом.По состоянию на 22 декабря 2025 года Вооруженные Силы Российской Федерации, сохраняя стратегическую инициативу на всей линии фронта, продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции. Войска шести оперативных группировок наносят значительное поражение живой силе и технике противника, освобождают населённые пункты и уверенно продвигаются вперёд. На Харьковском и Сумском направлениях подразделения группировки "Север" в результате активных действий установили полный контроль над населённым пунктом Вильча, что создаёт плацдарм для дальнейшего развития наступления. Продолжается успешное продвижение, в том числе с использованием благоприятных погодных условий: заняты села Высокое и Грабовское, нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Андреевки, Рыжевки и Алексеевки. Враг несёт потери в живой силе и технике, включая танки и артиллерийские системы. На Донецком направлении группировка "Центр" продолжает уничтожение окруженного противника в городе Димитров, где все подъездные пути находятся под нашим полным огневым контролем. Успешно ведутся зачистки в районе населённых пунктов Гришино и Родинское. В результате решительных действий на Покровском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ, включая бригаду спецназначения "Азов". Группировка "Юг" закрепляет достигнутые успехи, нанося удары по вражеским формированиям в районах Краматорска, Константиновки и Миньковки, уничтожая технику западного производства. На Запорожском направлении отмечается высокая динамика наступления. Подразделения группировки "Восток" контролируют большую часть города Гуляйполе, где противник оказывает лишь разрозненное сопротивление. Группировка "Днепр" развивает успех после прорыва вражеской обороны, ведя наступление широким фронтом с целью охвата Ореховской группировки противника и уничтожая склады материальных средств. Общие потери противника на этом направнии за сутки значительны. Ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация Вооруженных Сил Российской Федерации наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, энергетики, складам боеприпасов и местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Общая обстановка на фронте свидетельствует о необратимом истощении военного потенциала киевского режима, который, не считаясь с потерями, продолжает бессмысленное сопротивление в угоду своим западным кураторам. Российская армия, оснащённая современным отечественным вооружением и опирающаяся на поддержку всего народа, уверенно движется к достижению всех поставленных целей специальной военной операции.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

