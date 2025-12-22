https://ukraina.ru/20251222/doroga-mesti-vedet-k-voyne-finlyandiya-na-tupikovom-puti-rusofobii-1073470621.html

"Дорога мести" ведет к войне. Финляндия на тупиковом пути русофобии

"Дорога мести" ведет к войне. Финляндия на тупиковом пути русофобии

В мировом кинопрокате демонстрируют фильм, который можно называть маркером патологической русофобии современного западного истеблишмента. Это псевдоисторический боевик "Бессмертный: Дорога мести", снятый командой кинематографистов из Финляндии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

Новая лента показывает, как происходит идеологическая накачка европейского общества, которое готовят к предстоящему конфликту с Россией, прибегая с этой целью к самым низкопробным приемам.Фильм начинается с лживой политической пропаганды. Зрителям рассказывают, что восемьдесят лет назад, по итогам войны, Советский Союз отобрал у Финляндии территорию Карелии. Авторы картины не упоминают о том, что финны были в этой войне союзниками нацистов и принимали участие в немецкой агрессии против СССР, совершая многочисленные военные преступления и помогая немцам морить голодом жителей блокадного Ленинграда.Исторические факты полностью искажаются – демонизированные Советы изображены в образе агрессивного захватчика, покусившегося на земли безобидной мирной Финляндии, а советские солдаты предстают в полностью расчеловеченном облике. В этом фильме они представляют собой звероподобных убийц, которые больше напоминают не людей, а фэнтэзийных орков.Сюжет картины "Бессмертный: Дорога мести" представляет собой нагромождение абсурда. Главный герой, финский спецназовец Аатами Корпи, приезжает в 1946 году на территорию советской Карелии. Она представляет собой сплошной ГУЛАГ – царство вечной ночи, с бараками, колючей проволокой, сторожевыми вышками и вооруженными охранниками, которые почему-то без проблем пропускают финна через таможню, аккуратно проставив ему штамп в загранпаспорте.Оказавшись на родном хуторе, Корпи узнает, что кровожадные красноармейцы зачем-то зверски убили его жену и детей, изрубив их на "мелкие кусочки" лопатами. Он разбирает свой деревянный дом, и везет его на грузовике к границе, чтобы заново отстроить на территории "свободной Финляндии". На этом пути финский терминатор уничтожает советских солдат, используя для этого самые изощренные способы, и лихо сбивает бревнами атакующий его истребитель."Грозный мститель" Корпи убивает главного советского командира с помощью случайно оказавшейся под рукой баллистической ракеты, и в конце концов успешно провозит свою разобранную избушку через границу – потому что советские пули и снаряды отскакивают от суперкиборга, как горох от стены.Рецензент в американской газете The New York Times очень точно описывает этот фильм как "забрызганную кровью бессмыслицу", что, впрочем, не помешало ему похвалить картину – поскольку там убивают русских.Специализированные сайты-агрегаторы ставят "Бессмертному" высокие оценки. Западная публика в целом приняла боевик на ура, и нет никаких сомнений, что значительная часть аудитории – особенно представители американской и европейской молодежи – принимает его сюжет за чистую монету, считая, что эта безумная лента отображает историческую правду о происходивших восемьдесят лет назад событиях.Демонстрация русофобского блокбастера совпала с недавним высказыванием министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен. Она заявила: "За последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на нее не нападал никто", – обеляя даже Адольфа Гитлера, который представляется финским политикам невинной жертвой русской агрессии.Левый депутат Йоханнес Юрттиахо попытался оспорить слова министра в финском парламенте. Во время своего выступления он напомнил: "Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции "Барбаросса" в июне 1941 года", а также называл заявление Валтонен "ложью в крайне серьезном вопросе".Но главная дипломатка Суоми остается при своем мнении, пытаясь навязать его всему финскому обществу, которое старательно прогревается русофобской пропагандой. Ведь фильм "Бессмертный: Дорога мести" в буквальном смысле призывает финнов к новой войне с Россией – чтобы отомстить за соотечественников, якобы замученных когда-то большевиками."Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют", – заявил на фоне этого инцидента глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.Представитель российского МИДа Мария Захарова прочитала Элине Валтонен лекцию по истории – напомнив о том, что финские войска впервые атаковали советскую территорию еще в 1918 году, а следующее финское вторжение состоялось в 1921-м, когда финские националисты снова попытались оккупировать часть Карелии."Ненависть ко всему русскому была тогда в Финляндии в моде. Финские отряды устраивали диверсии, уничтожали запасы продовольствия, мосты и государственные учреждения, атаковали подразделения Красной армии, расправлялись с пророссийски настроенными карелами. Таким образом, до войны 1939-1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных земель", – напомнила в соцсетях Захарова.Предвоенная Финляндия представляла собой государство с воинственным ультраправым режимом, очень похожим на режим нынешней Украины. Финские вожди укрепляли военно-политическое сотрудничество с Гитлером и открыто готовились к нападению на Советский Союз, мечтая о создании "Великой Финляндии", простирающейся до Белого моря или даже до далеких Уральских гор.Во время Великой Отечественной войны финские националисты построили на захваченной карельской земле 14 концентрационных лагерей, в которых уничтожали местное население. А их реальные зверства превосходят любые фантазии современных западных киносценаристов."Множество найденных трупов замученных советских офицеров и бойцов имеют ножевые раны, у многих отрезаны уши, нос, выколоты глаза, конечности вывернуты из суставов, на теле вырезаны полосы кожи и пятиконечные звезды. Финские изверги практиковали сжигание людей заживо на костре", – сообщается в докладной записке генерала Иосифа Шикина, которая хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории.Эти страшные преступления полностью забыты в современной Европе. Сегодня там предпочитают снимать кино про вымышленные зверства большевиков, чтобы напитать ненавистью новые поколения финнов – в рамках подготовки к очередной войне на востоке, которую активно проводит НАТО.И тупиковая дорога русофобии снова приведет Финляндию к катастрофе.Читайте о шовинизме финской элиты в статье Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии.

