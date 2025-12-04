https://ukraina.ru/20251204/stubb-pokhoronil-liberalnyy-miroporyadok-kto-tyanet-za-yazyk-prezidenta-finlyandii-1072584845.html

Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии

Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии - 04.12.2025 Украина.ру

Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб неожиданно объявил конец либерального миропорядка. Конкуренция великих держав возвращается, сказал он

2025-12-04T06:15

2025-12-04T06:15

2025-12-04T06:15

эксклюзив

финляндия

россия

украина

александр стубб

дональд трамп

дмитрий медведев

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0f/1063904931_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_c748fd2a333139f206ab412b6cfd1ed1.jpg

В статье для издания Foreign Affairs он отметил, что не только эти самые великие державы теперь рулят процессом.Россию он в этом ряду не перечислил, что неудивительно. Отношение Стубба к нашей стране обычно зависит от колебаний политического барометра в США. Раньше финский президент говорил, что Москва понимает только силу, а теперь призывает к миру с Россией.Отношения Стубба с нынешним хозяином Белого дома вообще история забавная. На встрече с лидерами европейских государств Дональд Трамп не узнал сидящего напротив него президента Финляндии и несколько секунд пытался понять, куда же тот подевался. Когда же он понял, что перед ним именно Стубб, то сказал, что 57-летний финский лидер – "влиятельный молодой человек".Чтобы лишний раз мелькнуть перед Трампом, Стубб даже вспомнил свои навыки гольфиста и теперь по первому вызову летит в Соединенные Штаты скрашивать досуг американского лидера."Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете", - подхалимски прокомментировал совместную игру президент Финляндии.После памятной встречи в Белом доме многие задались вопросом, что Стубб вообще там делал, ведь посвящена она была урегулированию на Украине. Ничего удивительного в этом нет – Финляндия при Стуббе всячески пытается встроиться в клуб великих европейских держав, поэтому и рассуждает он о высоких материях мировой политики.На переговорах с Трампом Стубб выдал вообще нечто невообразимое. Оказывается, в 1944 году финны "победили" в войне с Советским Союзом, потому что сохранили свою независимость."Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую "победу", - прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Старания Стубба не прошли даром. В августе 2025 года Владимир Зеленский выписал ему Орден князя Ярослава Мудрого I степени за всякие заслуги, в том числе за "популяризацию Украины в мире".Проблема только в том, что рядовым жителям Финляндии на все эти украинские цацки глубоко наплевать, ведь экономическая ситуация в стране становится только хуже. По официальным оценкам, уровень безработицы в стране достиг рекордных почти 10% экономически активного населения.Это прямое следствие русофобских завихрений Стубба – вступление Финляндии в НАТО увеличило военные расходы, а поддержка антироссийских санкций привела к трудностям в экономике. Неудивительно, что из "ястребов" финских лидер быстро превращается в "голубя".Подробнее про финского президента - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба.

https://ukraina.ru/20250331/1062172998.html

финляндия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, финляндия, россия, украина, александр стубб, дональд трамп, дмитрий медведев, нато