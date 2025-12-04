Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии - 04.12.2025 Украина.ру
Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб неожиданно объявил конец либерального миропорядка. Конкуренция великих держав возвращается, сказал он
2025-12-04T06:15
2025-12-04T06:15
В статье для издания Foreign Affairs он отметил, что не только эти самые великие державы теперь рулят процессом.Россию он в этом ряду не перечислил, что неудивительно. Отношение Стубба к нашей стране обычно зависит от колебаний политического барометра в США. Раньше финский президент говорил, что Москва понимает только силу, а теперь призывает к миру с Россией.Отношения Стубба с нынешним хозяином Белого дома вообще история забавная. На встрече с лидерами европейских государств Дональд Трамп не узнал сидящего напротив него президента Финляндии и несколько секунд пытался понять, куда же тот подевался. Когда же он понял, что перед ним именно Стубб, то сказал, что 57-летний финский лидер – "влиятельный молодой человек".Чтобы лишний раз мелькнуть перед Трампом, Стубб даже вспомнил свои навыки гольфиста и теперь по первому вызову летит в Соединенные Штаты скрашивать досуг американского лидера."Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете", - подхалимски прокомментировал совместную игру президент Финляндии.После памятной встречи в Белом доме многие задались вопросом, что Стубб вообще там делал, ведь посвящена она была урегулированию на Украине. Ничего удивительного в этом нет – Финляндия при Стуббе всячески пытается встроиться в клуб великих европейских держав, поэтому и рассуждает он о высоких материях мировой политики.На переговорах с Трампом Стубб выдал вообще нечто невообразимое. Оказывается, в 1944 году финны "победили" в войне с Советским Союзом, потому что сохранили свою независимость."Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую "победу", - прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Старания Стубба не прошли даром. В августе 2025 года Владимир Зеленский выписал ему Орден князя Ярослава Мудрого I степени за всякие заслуги, в том числе за "популяризацию Украины в мире".Проблема только в том, что рядовым жителям Финляндии на все эти украинские цацки глубоко наплевать, ведь экономическая ситуация в стране становится только хуже. По официальным оценкам, уровень безработицы в стране достиг рекордных почти 10% экономически активного населения.Это прямое следствие русофобских завихрений Стубба – вступление Финляндии в НАТО увеличило военные расходы, а поддержка антироссийских санкций привела к трудностям в экономике. Неудивительно, что из "ястребов" финских лидер быстро превращается в "голубя".Подробнее про финского президента - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба.
Павел Котов
Павел Котов
Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии

06:15 04.12.2025
 
президент Финляндии Стубб
президент Финляндии Стубб
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Финляндии Александр Стубб неожиданно объявил конец либерального миропорядка. Конкуренция великих держав возвращается, сказал он
В статье для издания Foreign Affairs он отметил, что не только эти самые великие державы теперь рулят процессом.
"Развивающиеся средние державы, включая Бразилию, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, ЮАР и Турцию, стали определять правила игры", - написал президент Финляндии.
Россию он в этом ряду не перечислил, что неудивительно. Отношение Стубба к нашей стране обычно зависит от колебаний политического барометра в США. Раньше финский президент говорил, что Москва понимает только силу, а теперь призывает к миру с Россией.
Отношения Стубба с нынешним хозяином Белого дома вообще история забавная. На встрече с лидерами европейских государств Дональд Трамп не узнал сидящего напротив него президента Финляндии и несколько секунд пытался понять, куда же тот подевался. Когда же он понял, что перед ним именно Стубб, то сказал, что 57-летний финский лидер – "влиятельный молодой человек".
Чтобы лишний раз мелькнуть перед Трампом, Стубб даже вспомнил свои навыки гольфиста и теперь по первому вызову летит в Соединенные Штаты скрашивать досуг американского лидера.
"Когда в вашей команде есть… Дональд Трамп, вы в конечном итоге выигрываете", - подхалимски прокомментировал совместную игру президент Финляндии.
После памятной встречи в Белом доме многие задались вопросом, что Стубб вообще там делал, ведь посвящена она была урегулированию на Украине. Ничего удивительного в этом нет – Финляндия при Стуббе всячески пытается встроиться в клуб великих европейских держав, поэтому и рассуждает он о высоких материях мировой политики.
На переговорах с Трампом Стубб выдал вообще нечто невообразимое. Оказывается, в 1944 году финны "победили" в войне с Советским Союзом, потому что сохранили свою независимость.
"Финляндия победила СССР в войне, сказал Стубб. Ну, эти победы прекрасно видны на карте утраченных Финляндией территорий. Это, очевидно, является подсказкой для наркоманского клоуна в Киеве относительно того, как объяснить грядущую "победу", - прокомментировал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Старания Стубба не прошли даром. В августе 2025 года Владимир Зеленский выписал ему Орден князя Ярослава Мудрого I степени за всякие заслуги, в том числе за "популяризацию Украины в мире".
31 марта, 14:49
31 марта, 14:49
Гольф и ледоколы. Трамп встретился с президентом Финляндии Стуббом, который сильно не любит РФПрезидент Финляндии Александр Стубб совершил визит в Соединенные Штаты Америки, и сразу отправился во Флориду – на неформальные переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Проблема только в том, что рядовым жителям Финляндии на все эти украинские цацки глубоко наплевать, ведь экономическая ситуация в стране становится только хуже. По официальным оценкам, уровень безработицы в стране достиг рекордных почти 10% экономически активного населения.
Это прямое следствие русофобских завихрений Стубба – вступление Финляндии в НАТО увеличило военные расходы, а поддержка антироссийских санкций привела к трудностям в экономике. Неудивительно, что из "ястребов" финских лидер быстро превращается в "голубя".
Подробнее про финского президента - в материале автора издания Украина.ру Владимира Скачко Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра Стубба.
