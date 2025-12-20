https://ukraina.ru/20251220/slomat-tabu-v-evrope-nachalsya-bunt-protiv-ukrainy-1073410065.html

Попытка украсть российские валютные резервы, которую предприняли в Брюсселе европейские лидеры, завершилась провалом. Европе придется финансировать Зеленского за счет внутреннего займа – то есть, из кармана европейских налогоплательщиков.

Как отмечает издание Euractiv, этот результат стал политическим ударом для Урсулы фон дер Ляйен и Фридриха Мерца. Потому что становится очевидно – их стратегия безоговорочной поддержки Украины вызывает внутри Европейского союза растущее недовольство, скрывать которое больше не получается.Брюссельский саммит проходил на фоне протестных выступлений европейских фермеров. Десять тысяч работников аграрного сектора, которые прибыли в бельгийскую столицу из большинства стран ЕС, устроили уличные столкновения с полицией. Они требуют обеспечить аграрной отрасли полноценную финансовую поддержку, на фоне торговой сделки с Меркосур, которая откроет европейский рынок для сельскохозяйственного импорта из Южной Америки.Представители фермеров спрашивают – почему Еврокомиссия не хочет помогать собственным гражданам, предпочитая заниматься спасением коррумпированного украинского режима?Тот же вопрос звучит сегодня и в Дании. Социал-демократ Арне Юль – колоритный пивовар, типичный представитель рабочего класса, который был лицом избирательной кампании премьер-министра Метте Фредриксен, публично раскритиковал ее за многомиллионные транши, выделенные за счет бюджетных средств в подарок Зеленскому."Дания – очень маленькая страна, и попробуйте подумать, сколько денег мы уже отправили Украине. Это больше всего меня беспокоит. Почему правительство сваливает вину за свои действия на войну, которую мы не можем выиграть?", – заявил Юль, который обвиняет Фредриксен в проведении антисоциальной политики под предлогом поддержки Киева. Ведь датское руководство продолжает щедро финансировать Украину в ущерб своим обманутым избирателям.Арне Юль имеет репутацию принципиального правдоруба и считается одним из самых популярных датчан. Его позиция способна серьезно повлиять на общественное мнение скандинавского королевства, нарушая негласные запреты на публичную критику украинского режима."Что наиболее важно, в своем интервью Арне Юль затронул один из самых табуированных политических вопросов в Дании, помимо роста цен на продукты питания: поддержку Украины. Безоговорочная поддержка Украины стала одним из краеугольных камней работы Фрекдриксен на посту премьер-министра за последние четыре года. Это был политический вопрос, который очень долго никто не хотел или не осмеливался задавать. В Дании это было своего рода политическим табу. Потребовался такой человек, как Арне, чтобы сломать его. Юль – не единственный социал-демократ, придерживающийся такого мнения, и отмахнуться от этой точки зрения будет теперь гораздо сложнее", – пишет об этом датская газета Jyllands-Posten.Датские журналисты сразу вспомнили о неформальных связях между Метте Фредриксен и украинскими коррупционерами. Ведь недавно стало известно, что супруг датского премьера Бо Тернберг снимает рекламный фильм о Зеленском, привлекая для этого государственные гранты, которые, фактически, выделяет ему из средств налогоплательщиков собственная жена.А влиятельная газета Politiken неожиданно опубликовала мнение профессора политологии Копенгагенского университета Миккеля Ведби Расмуссена, противоречащее позиции местного политического мейнстрима."Когда вы решаете направить европейские силы ближе к границе России, чтобы "сдержать" сверхдержаву, вы на самом деле рискуете столкнуться с противоположным – тем, чего больше всего боится Запад: прямой конфронтацией с Россией. Размещая силы на Украине, вы рискуете спровоцировать следующую войну", – заявил этот датский политолог, критикуя призывы отправить на украинскую территорию войска "коалиции желающих".В Великобритании также разгорается скандал с украинским подтекстом. Руководитель главной благотворительной организации этой страны – Oxfam – известная правозащитница Халима Бегам была уволена, потому что позволила себе критиковать поставки оружия для украинской армии.Халима тоже нарушила негласные запреты британской политики, заявляя о том, что Лондон не должен предоставлять Киеву дальнобойные ракеты и противопехотные мины."Это определенно похоже на реинкарнацию Холодной войны – мы занимаем чью-то сторону, вместо того чтобы думать о том, что необходимо для построения справедливой международной системы безопасности, на которую могли бы полагаться все страны", – отметила она в своем интервью.Главу Oxfam немедленно отстранили от должности, однако данное решение вызывало волну критики в адрес правительства лейбористов, дополнительно снижая рейтинги нынешнего премьера страны Стармера. Потому что позицию Халимы Бегам разделяют многие подданные британского короля, не желающие выступать вечными донорами Зеленского.Нарушители украинского табу встречают у жителей европейских стран все больше поддержки. Об этом свидетельствует еще один инцидент, который случился на днях в Германии. Политический активист Фабио де Мази, представитель левой партии Союз Сары Вагенкнехт, призвал восстановить подводные газопроводы в Балтийском море, включив этот вопрос в проект будущего мирного соглашения между Западом и Россией.Представители немецкого истеблишмента сразу же потребовали подвергнуть оппозиционного политика остракизму. Однако местные блогеры поддержали заявление де Мази, опубликовав длинный список компаний, который обанкротились в последнее время из-за высоких цен на энергоносители.В их числе оказался один из ведущих мировых производителей вязальных машин Mayer & Cie, крупное текстильное предприятие Swarotex-Seiba, строительная компания Mocopinus, производитель ветряных турбин Eno Energy, поставщик автозапчастей для электрокаров Huber Automotive AG, поставщик автокомплектующих Meteor GmbH, производитель трейлеров Reisemobil-Hersteller HRZ, пекарня Mehlwurm, сеть мясных лавок Kempe GmbH и сеть дисконтных магазинов Groschen.Некоторые из этих компаний существовали более двух веков – однако теперь они не могут свести концы с концами, потому что цены на привозной американский газ делают производство нерентабельным, разгоняя в стране инфляцию. И деиндустриализация Германии продолжается, стремительно набирая темпы.После фиаско в Брюсселе Мерцу будет еще сложнее объяснять, почему он полностью сосредоточился на поддержке Зеленского, игнорируя катастрофическую ситуацию в собственной экономике. Ведь по данным свежего опроса издания Politico, 45% немцев выступают за сокращение финансовой помощи Украине.Табу на критику Киева больше не действует. И в перспективе это приведет в Европе к бунту против местной политической элиты, увязавшей свою судьбу с судьбой украинского режима.О том, как ЕС решил финансировать украинскую власть - в статье Михаила Павлива "На что хватит Киеву денег от ЕС"

