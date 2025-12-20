https://ukraina.ru/20251220/na-chto-khvatit-kievu-deneg-ot-es-1073407408.html

На что хватит Киеву денег от ЕС

На что хватит Киеву денег от ЕС

Европейский Союз всё-таки выделил Украине деньги. Нет, это не "репарационный кредит". В общем-то, как я и говорил, он не состоялся. Более того, деньги совсем не те, которые ожидала Украина. И хотя сумма в 90 миллиардов евро выглядит более чем внушительно, Украине эта история никак не поможет.

Разве что временно гальванизирует это чудовище Франкенштейна, этот живой труп. Но ненадолго. Давайте разберёмся подробнее. И сразу повторюсь: это не кредит, который мог бы быть выдан за счёт экспроприации, изъятия или использования российских активов в Европе в качестве залога. Здравый смысл, если и не победил окончательно, то, по крайней мере, сработал. Сработала настойчивая и длительная работа фронды внутри самого Европейского Союза. Мы знаем, что европейские финансисты, инвест-банкиры, в том числе и те самые Ротшильды, выступали против этой истории. Совершенно точно выступали против Бельгия и Euroclear. Потому что Euroclear — это, по сути, Deutsche Bank в миниатюре. И если уронить Euroclear, можно уронить экономику Бельгии. А дальше запускается эффект домино во всей еврозоне. Ну и, как говорят информированные люди, американцы тоже вели большую и обстоятельную работу, направленную на недопущение запуска так называемого "репарационного кредита". И как бы ни старался Фридрих Мерц и его коллежанка, как говорят во Львове, Урсула фон дер Ляйен, ничего у них не получилось.Теперь — о том, что же именно выделили. 90 миллиардов евро в виде ценных бумаг, рассчитанные примерно на два года. И ключевой вопрос здесь простой: на что Киеву хватит этих денег? Я бы и хотел сказать, что ни на что. Но это было бы не совсем точно. Поэтому давайте разбираться, что эти деньги реально дают незалежной? Для начала очень простая арифметика. В августе, ещё находясь в Вашингтоне, Зеленский говорил о том, что по факту на двадцать шестой год, и по военному, и по гражданскому сектору Украине нужно порядка 120 миллиардов долларов. Если посчитать деньги, которые Европейский союз сейчас предоставляет в виде кредита под ноль процентов, то в долларовом эквиваленте это около 105 миллиардов долларов. Но 120 миллиардов Зеленский называл только на один двадцать шестой год. Позже, где-то в октябре, от некоторых официальных лиц в Киеве уже звучала цифра поменьше, но всё равно достаточно внушительная, порядка 90 миллиардов долларов дефицита на военные и гражданские нужды в 2026 году. Теперь давайте экстраполируем ту информацию, которой мы располагаем сейчас. Девяносто миллиардов евро, то есть примерно 105 миллиардов долларов, но на два года. И становится понятно, что денег Киеву объективно не хватает. Но и здесь есть важнейший нюанс. И я хочу напомнить одну очень показательную историю, которая произошла ровно тогда, когда вообще появилась идея так называемого "репарационного кредита". Вспыхнул небольшой скандал, когда Зеленский заявил, что они сами, киевская власть, хотят самостоятельно решать, как именно тратить деньги, которые придут по этому "репарационному кредиту". Ну, и очень быстро получил отлуп от европейцев. Причём это был даже не намёк, а прямое указание: решать будет Еврокомиссия, решать будет Европейский союз, и именно они будут определять, как эти деньги расходуются. И вот теперь возвращаемся к этим самым девяноста миллиардам евро. В чем нюанс? Да в том, что в этом был шкурный, можно сказать личный мотив Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляйен. Меня, кстати, об этом часто спрашивают журналисты: о чём вообще думал Мерц? Ну вот, мол, посмотрите на Орбана, на Фицо, на нового премьера Чехии. Они сказали прямо: мы поддержим политически, но денег давать не будем. Они, мол, думают о своих государствах, о своих экономиках, о своих избирателях. А о чём думает Мерц, у которого закрываются заводы, у которого экономика если не в стагнации, то точно не растёт, а промышленный сектор падает? А думает он, о простом и очень приятном лично для него. Ровно так же, как и фон дер Ляйен. Они понимают, что их политическая карьера клонится к завершению. Коалиция, которая сегодня удерживает власть в Германии, если не доживает последние месяцы, то точно закончится в 2026 году. И, вероятно, им придётся идти на внеочередные выборы. По крайней мере, именно так мне говорят информированные специалисты по немецкой политике. Но и что тогда такое этот самый кредит, который, как я предполагаю и почти уверен, в значительной степени будет обеспечен Германией? (Напомню, именно Фридрих Мерц говорил о готовности Германии прогарантировать более 50 миллиардов евро). То есть речь идёт офактически более чем о половине всей выделенной суммы. Будет ли это именно так, в таких пропорциях или нет, мы, вероятно, ещё узнаем. Но принципиально важно другое: основная нагрузка точно ляжет на Германию. И, соответственно, вопрос - о чём думает Мерц? А, думает он о "золотом парашюте" для себя. Потому что в данном случае он лоббировал интересы европейского и американского ВПК, но в первую очередь европейского, конечно же. И теперь возвращаемся к тому спору, который возник в момент появления идеи нового кредита ЕС для страны 404 - кто будет определять, на что расходуются эти деньги? И вот вам ответ - точно не Киев и точно не Зеленский со своими клептоманами. Нет, определять будут тоже клептоманы, но европейские — та же Урсула фон дер Ляйен, тот же Мерц, тот же Кошта. И именно поэтому они и выступили лоббистами европейских оружейных баронов, европейских производителей вооружений с темой этого огромного кредита. Именно они израсходуют большую часть этих средств на производство оружия, техники, ремонт техники, расширение производственных линий или строительство новых. Гешефт там будет серьёзный и вполне конкретный. Понятное дело, что выгоду получат те, кто сейчас этот кредит продавливал. А расходы, как всегда, лягут на плечи будущих правительств и будущих лидеров, но никак не на их собственные карманы.А что же достанется Киеву? Я уверен, будут какие-то линии по обеспечению производства беспилотников. Сейчас это, что называется, бог войны. И, конечно же, часть средств пойдёт на зарплаты военным. Но вряд ли из этого кредитования больше чем 10–15 процентов дойдёт до украинского Минфина. Повторюсь, на остальные нужды, а их не счесть, денег точно не будет. Да, будут произведены БПЛА, будут произведены ракеты ПВО, боеприпасы, будет закуплена техника и оборудование, что-то будет поставляться. И мы в анализе сейчас исходим из того, что бюджет и дефицит бюджета 2026–2027 годов для Украины рассчитываются с учётом продолжения войны. Если, дай Бог, будет мир, тогда история, конечно, станет другой. Но у меня есть ощущение, что в этом случае и сам кредит начнут сворачивать. Так вот, я думаю, львиная доля этих денег будет израсходована на европейский ВПК. До бюджета Украины они почти не дойдут. На гражданский сектор, который и так находится в глубочайшем дефиците, не дойдёт ничего. Напомню, только официально дефицит бюджета Украины в 2026 году почти 90 миллиардов. И этот дефицит вряд ли будет покрыт даже наполовину. Причём это с учётом того, что сам бюджет был сверстан с явным оптимизмом по доходной части, по налогам, по сборам, по возможностям выжать что-либо из умирающей экономики. Я думаю, реальный дефицит будет ещё больше, чем 90 миллиардов. И даже половину его перекрыть этим кредитом не получится. Эти деньги, повторюсь, пойдут в основном на войну, и преимущественно в форме прямых поставок. А гражданский сектор — социалка, пенсии, зарплаты бюджетников, поддержание инфраструктуры, какие-либо капитальные инвестиции, всё это украинским бюджетом, скорее всего, будет в значительной степени проигнорировано. Соответственно, в 2026 году, при продолжении войны и сохранении текущей макрофинансовой динамики, Украину гарантированно ждёт резкое ухудшение социально-экономической ситуации. И прямой ответ на вопрос, на что хватит этих денег Киеву: на войну. На войну денег в 2026 году, вероятно, хватит. Но на войну не хватит людей, не хватит морального духа, не хватит техники и ресурса инфраструктуры и логистики, инженерного обеспечения и энергетической обеспеченности. Но это уже другая история. А вот на поддержание государства в жизнеспособном состоянии денег либо не будет вовсе, либо будет критически мало. С учётом тотально разрушенной инфраструктуры Украину и украинцев ждёт крайне тяжёлый 2026 год.Единственным спасением остаётся движение к миру, заключение мирного соглашения и радикальный пересмотр бюджета с сокращением военных расходов и переходом к программам восстановления. Но верхушка киевского режима этого не хочет. Поэтому то, что произошло сейчас, это победа здравого смысла лишь до определённой степени. Российские активы трогать не рискнули. Но с другой стороны, это гальванизация живого трупа, оживление чудовища Франкенштейна, которое позволит режиму ещё какое-то время существовать в формате мясорубки, перемалывающей жизни и судьбы собственных граждан. Хорошая новость для тех, кто опасался дальнейшей эскалации в Европе и прямого столкновения ЕС и НАТО с Россией, вплоть до ядерного сценария. Но это плохая новость для Украины и украинцев. Впрочем, хороших новостей для них нет уже очень давно.О том, что думают и говорят эксперты про несостоявшийся "репарационный кредит" - в статье Виктории Титовой "Не договорились. ЕС не смог законно украсть российские деньги"

