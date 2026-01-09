Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой - 09.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260109/dobro-ne-znaet-rasstoyaniy-iz-novosibirska--s-lyubovyu-k-tem-kto-na-peredovoy-1073323739.html
Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой - 09.01.2026 Украина.ру
Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад... Украина.ру, 09.01.2026
2026-01-09T11:40
2026-01-09T11:40
новосибирск
федор громов
украина.ру
видео
репортажи
волонтеры
фильм
помощь
гуманитарная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073323598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261b1dbbdb53dd36c5b5691b01c9cb26.png
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад. Помещение предоставили неравнодушные люди. Теперь сибирские волонтеры отправляют на фронт около 100 фур с вещами, провизией и техникой в год. Адвокат Оксана Боцан возглавила благотворительный фонд, который так и назвали - "Своих не бросаем". Волонтеры собирают грузы, в основном, по заявкам от бойцов. Информацию тщательно проверяют, затем собирают необходимое и готовят к отправке. Зарплату никто не получает - все от чистого сердца. Всего волонтеры оказали помощь бойцам из 600 подразделений. На фронт работают и жители удаленного от Новосибирска района - "Академгородка". В подвале православной гимназии они плетут маскировочные сети, шьют спальные мешки, вяжут носки. Также масксети плетут проживающие в "Новосибирском доме ветеранов". Подробнее об этом - в большом репортаже журналистов Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова.
новосибирск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073323598_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d7480b18db778165c91a503de5fa9da.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новосибирск, федор громов, украина.ру, видео, репортажи, волонтеры, фильм, помощь, гуманитарная помощь, сво, солдаты, бойцы, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, видео
Новосибирск, Федор Громов, Украина.ру, Видео, репортажи, волонтеры, фильм, помощь, гуманитарная помощь, СВО, солдаты, бойцы, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО Россия

Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой

11:40 09.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад. Помещение предоставили неравнодушные люди.
Теперь сибирские волонтеры отправляют на фронт около 100 фур с вещами, провизией и техникой в год. Адвокат Оксана Боцан возглавила благотворительный фонд, который так и назвали - "Своих не бросаем".
Волонтеры собирают грузы, в основном, по заявкам от бойцов. Информацию тщательно проверяют, затем собирают необходимое и готовят к отправке. Зарплату никто не получает - все от чистого сердца.
Всего волонтеры оказали помощь бойцам из 600 подразделений. На фронт работают и жители удаленного от Новосибирска района - "Академгородка".
В подвале православной гимназии они плетут маскировочные сети, шьют спальные мешки, вяжут носки.
Также масксети плетут проживающие в "Новосибирском доме ветеранов".
Подробнее об этом - в большом репортаже журналистов Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовосибирскФедор ГромовУкраина.руВидеорепортаживолонтерыфильмпомощьгуманитарная помощьСВОсолдатыбойцыновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Паника из-за "Орешника", провалы ВСУ. Хроника событий на 13:00 9 января
11:40Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
11:34Гончаренко* назвал удар "Орешником" по Львову предупреждением Европе
11:33Новогодняя история от бойца с позывным "Студент". Не уследил за гусем, он сгорел
11:32Новогодние истории на Украина.ру
11:29Новогодняя история от бойца с позывным "Гвоздь". Помню зайчиков и бабу ягу
11:00Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН из-за удара "Орешником" - Сибига
10:30Почти 70 тысяч жителей Черниговской области остались без света. Главные новости к этому часу
09:40Левый берег Киева обесточен, транспорт ходит реже - власти
08:58Ответ на атаку по резиденции Путина. ВС РФ ударили по Украине "Орешником"
08:27Главное за ночь 9 января
08:02Лидер КНДР назвал дружбу с Путиным бесценной
08:00"Ямпольский инцидент": ОГПУ против РККА 1:0
07:43Жители Белгородской области остались без света, тепла и воды после атаки ВСУ
07:28Ублажить Трампа и нейтрализовать Залужного. Что говорят о назначении Буданова* главой офиса президента
07:21ВС РФ ударили "Геранями" и ракетами по Киеву и Львову
07:07Фронтмен пузырящихся штанов. Ирина Верхуша о том, как мода влияла на политику в 2025 году
19:54Европейские санкции провалены: доля российского СПГ в ЕС достигла 76% в 2025 году
18:30Взрывы в Кривом Роге. Главное к этому часу
18:14Польша инициировала процесс экстрадиции российского археолога Бутягина на Украину
Лента новостейМолния