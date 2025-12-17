https://ukraina.ru/20251217/kak-operatory-bpla-vybirayut-tseli-1073226803.html

Как операторы БПЛА выбирают цели?

Как операторы БПЛА выбирают цели? - 17.12.2025 Украина.ру

Как операторы БПЛА выбирают цели?

Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, чем руководствуются операторы FPV-дронов ВС РФ, выбирая цели для поражения, а также Украина.ру, 17.12.2025

2025-12-17T12:46

2025-12-17T12:46

2025-12-17T12:46

видео

россия

украина.ру

сво

новости сво россия

бпла сегодня

бпла

fpv-дрон

беспилотники

беспилотники сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073226439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99fe87a9fd8a85c7fb2928d33508e968.png

Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, чем руководствуются операторы FPV-дронов ВС РФ, выбирая цели для поражения, а также о том, как их поражение влияет на обстановку на конкретном участке фронта.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина.ру, сво, новости сво россия, бпла сегодня, бпла, fpv-дрон, беспилотники, беспилотники сегодня, минобороны рф, военная техника, видео