"Поставили на колени европейские экономики": правительство Италии недовольно антироссийскими санкциями ЕС

Антироссийские санкции Евросоюза оказали пагубное влияние на экономики европейских стран. Об этом 15 декабря в эфире телеканала Rete 4 заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини

2025-12-16T11:07

"Почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить Россию на колени, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев", — заявил Сальвини.Он также отметил, сообщают "Известия", что, несмотря на долгосрочные антироссийские санкции результат оказался противоположным - экономике Европы был нанесен значительный ущерб. Сальвини напомнил о подобных попытках "поставить Россию на колени" Гитлером и Наполеоном - никому из них не удалось достичь цели и вряд ли удастся это сделать сейчас европейским лидерам.Основной угрозой для Европы являются нелегальные мигранты, прибывающие с южных границ, а не восточные соседи, подчеркнул вице-премьер Италии.Российское издание напомнило также, что 9 декабря бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс 9 высказал аналогичные констатации. Политик заявил, что введение антироссийских санкций в итоге нанесло больший ущерб Евросоюзу, чем России и это привело к уменьшению влияния стран Европы на мировой арене. Гросс отметил, что сложившаяся ситуация является политическим банкротством "беспрецедентных масштабов".Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и СШАБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

