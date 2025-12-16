"Поставили на колени европейские экономики": правительство Италии недовольно антироссийскими санкциями ЕС - 16.12.2025 Украина.ру
"Поставили на колени европейские экономики": правительство Италии недовольно антироссийскими санкциями ЕС
Антироссийские санкции Евросоюза оказали пагубное влияние на экономики европейских стран. Об этом 15 декабря в эфире телеканала Rete 4 заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини
"Почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить Россию на колени, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев", — заявил Сальвини.Он также отметил, сообщают "Известия", что, несмотря на долгосрочные антироссийские санкции результат оказался противоположным - экономике Европы был нанесен значительный ущерб. Сальвини напомнил о подобных попытках "поставить Россию на колени" Гитлером и Наполеоном - никому из них не удалось достичь цели и вряд ли удастся это сделать сейчас европейским лидерам.Основной угрозой для Европы являются нелегальные мигранты, прибывающие с южных границ, а не восточные соседи, подчеркнул вице-премьер Италии.Российское издание напомнило также, что 9 декабря бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс 9 высказал аналогичные констатации. Политик заявил, что введение антироссийских санкций в итоге нанесло больший ущерб Евросоюзу, чем России и это привело к уменьшению влияния стран Европы на мировой арене. Гросс отметил, что сложившаяся ситуация является политическим банкротством "беспрецедентных масштабов".
Антироссийские санкции Евросоюза оказали пагубное влияние на экономики европейских стран. Об этом 15 декабря в эфире телеканала Rete 4 заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини
"Почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить Россию на колени, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев", — заявил Сальвини.
Он также отметил, сообщают "Известия", что, несмотря на долгосрочные антироссийские санкции результат оказался противоположным - экономике Европы был нанесен значительный ущерб.
Сальвини напомнил о подобных попытках "поставить Россию на колени" Гитлером и Наполеоном - никому из них не удалось достичь цели и вряд ли удастся это сделать сейчас европейским лидерам.
Основной угрозой для Европы являются нелегальные мигранты, прибывающие с южных границ, а не восточные соседи, подчеркнул вице-премьер Италии.
Российское издание напомнило также, что 9 декабря бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс 9 высказал аналогичные констатации. Политик заявил, что введение антироссийских санкций в итоге нанесло больший ущерб Евросоюзу, чем России и это привело к уменьшению влияния стран Европы на мировой арене. Гросс отметил, что сложившаяся ситуация является политическим банкротством "беспрецедентных масштабов".
Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шишкин: Евросоюз может уцелеть только в том случае, если развяжет прямую войну между Россией и США
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
