16 декабря 2025 года, утренний эфир

16 декабря 2025 года, утренний эфир - 16.12.2025 Украина.ру

16 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 16.12.2025

2025-12-16T11:42

2025-12-16T11:42

2025-12-16T11:42

донецкая народная республика

украина

россия

леонид кравчук

михаил павлив

мария львова-белова

пятнашка

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* "НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!" Мемориал "Твоим освободителям, Донбасс". Гость: историк и политолог Артём Бобровский* "УКРАИНА: ПОВОРОТ НЕ ТУДА". О первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Работа фотокора в зоне боевых действий. Гость: Денис Григорюк, донецкий фотокорреспондент, публицист, журналист* "МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ". Визит в ДНР Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Гость: Светлана Николаевна Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР.* "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Путь бойца из писателя из Молдавии – в Новороссию. Гость: командир отряда "Родня" интернациональной бригады "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук"* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О положении ВСУ на фронте и заявлениях украинского главкома Сырского. Гость: политолог, военный эксперт Евгений Михайлов

донецкая народная республика

украина

россия

2025

донецкая народная республика, украина, россия, леонид кравчук, михаил павлив, мария львова-белова, пятнашка, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео