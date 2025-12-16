https://ukraina.ru/20251216/16-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073175213.html
16 декабря 2025 года, утренний эфир
2025-12-16T11:42
Сегодня в эфире:* "НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!" Мемориал "Твоим освободителям, Донбасс". Гость: историк и политолог Артём Бобровский* "УКРАИНА: ПОВОРОТ НЕ ТУДА". О первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Работа фотокора в зоне боевых действий. Гость: Денис Григорюк, донецкий фотокорреспондент, публицист, журналист* "МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ". Визит в ДНР Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Гость: Светлана Николаевна Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР.* "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Путь бойца из писателя из Молдавии – в Новороссию. Гость: командир отряда "Родня" интернациональной бригады "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук"* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О положении ВСУ на фронте и заявлениях украинского главкома Сырского. Гость: политолог, военный эксперт Евгений Михайлов
