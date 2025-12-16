16 декабря 2025 года, утренний эфир - 16.12.2025 Украина.ру
16 декабря 2025 года, утренний эфир
16 декабря 2025 года, утренний эфир
2025-12-16T11:42
донецкая народная республика
украина
россия
леонид кравчук
михаил павлив
мария львова-белова
пятнашка
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!" Мемориал "Твоим освободителям, Донбасс". Гость: историк и политолог Артём Бобровский* "УКРАИНА: ПОВОРОТ НЕ ТУДА". О первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Работа фотокора в зоне боевых действий. Гость: Денис Григорюк, донецкий фотокорреспондент, публицист, журналист* "МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ". Визит в ДНР Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Гость: Светлана Николаевна Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР.* "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Путь бойца из писателя из Молдавии – в Новороссию. Гость: командир отряда "Родня" интернациональной бригады "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук"* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О положении ВСУ на фронте и заявлениях украинского главкома Сырского. Гость: политолог, военный эксперт Евгений Михайлов
Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Леонид Кравчук, Михаил Павлив, Мария Львова-Белова, Пятнашка, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня

11:42 16.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* "НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!" Мемориал "Твоим освободителям, Донбасс". Гость: историк и политолог Артём Бобровский
* "УКРАИНА: ПОВОРОТ НЕ ТУДА". О первом президенте независимой Украины Леониде Кравчуке. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* "ВРЕМЯ НОВОРОССИИ". Работа фотокора в зоне боевых действий. Гость: Денис Григорюк, донецкий фотокорреспондент, публицист, журналист
* "МЫ ЖИВЁМ В РОССИИ". Визит в ДНР Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Гость: Светлана Николаевна Малахай, уполномоченный по правам ребёнка в ДНР.
* "ЛИЦА НОВОРОССИИ". Путь бойца из писателя из Молдавии – в Новороссию. Гость: командир отряда "Родня" интернациональной бригады "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук"
* "БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ". О положении ВСУ на фронте и заявлениях украинского главкома Сырского. Гость: политолог, военный эксперт Евгений Михайлов
