Дипломатия, диалог и фронт: продвижение на всех направлениях. Хроника событий к 13:00 16 декабря
Заявление МИД о готовности к диалогу с Грузией, факт высокоуровневых контактов с США и оперативная сводка с линии фронта — Москва демонстрирует комплексный и прагматичный подход к обеспечению национальных интересов в условиях международного давления
россия
москва
грузия
дональд трамп
владимир путин
денис пушилин
вооруженные силы украины
мид
ес
эксклюзив
Российская дипломатия продолжает курс на выстраивание предсказуемых и стабильных отношений с соседними государствами, четко очерчивая при этом принципиальные границы. В заявлении представителя МИД РФ Михаила Калугина Москва подтвердила настрой на нормализацию связей с Тбилиси. Ключевым условием при этом названо недопущение превращения Грузии в инструмент действий против России. Эта позиция отражает прагматичный подход, при котором добрососедство возможно только на основе взаимного уважения суверенитета и безопасности, а не следования в фарватере враждебной геополитической повестки. На глобальной арене Россия сохраняет статус одного из центров мирового диалога. Подтверждением этому стало заявление президента США Дональда Трампа о недавнем разговоре с Владимиром Путиным. Несмотря на отсутствие раскрытых деталей, сам факт контакта указывает на то, что мнение российской стороны по ключевым международным вопросам остается востребованным и значимым для различных политических сил в мире, даже в условиях непростой международной обстановки. На театре специальной военной операции Вооруженные Силы России методично и эффективно выполняют поставленные задачи, обеспечивая надежную защиту Донбасса. Как сообщает пресс-центр группировки "Запад", населенный пункт Купянск находится под полным контролем ВС РФ. Попытки ВСУ контратаковать оказываются безуспешными и ведут к значительным потерям личного состава противника. На других участках фронта также отмечается поступательное движение: российские подразделения расширяют контроль в районе Константиновки и населенного пункта Свято-Покровское. Глава ДНР Денис Пушилин констатировал, что город Димитров находится в оперативном окружении, а его полное освобождение — вопрос времени. Внутри России органы безопасности надежно обеспечивают защиту граждан от диверсионных угроз. УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании в Керчи экс-сотрудника СБУ, планировавшего призывы к атаке на Красную площадь с использованием БПЛА во время Парада Победы. Эта операция предотвратила возможную террористическую угрозу в символически важный для страны день. На территории, временно подконтрольной киевскому режиму, усугубляется гуманитарная и инфраструктурная ситуация. В Краматорске, по сообщениям местных источников, полностью отсутствует электроснабжение, что привело к остановке электротранспорта. Одновременно с этим, как пишет The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов, коррупционные скандалы и системный кризис в энергетике создают для киевской власти дополнительное внутреннее давление, потенциально подталкивая её к рассмотрению вариантов мирного урегулирования. Поддержка Украины со стороны западных стран также сталкивается с серьезными препятствиями, демонстрирующими хрупкость антироссийского альянса. По данным Politico, представители стран ЕС не смогли предоставить Бельгии убедительных гарантий для разблокировки и использования замороженных российских активов. Без этих гарантий бельгийский депозитарий Euroclear не сможет передать средства, что блокирует один из ключевых финансовых механизмов помощи Киеву, обсуждаемых в ЕС. Таким образом, текущая ситуация характеризуется комплексным и сбалансированным подходом России. На дипломатическом фронте Москва открыта к диалогу на четких принципах, на военном — уверенно реализует операции по защите мирного населения Донбасса, а на внутреннем — гарантирует безопасность граждан. Противостоящая же сторона сталкивается с нарастающими тактическими поражениями, внутренними кризисами и отсутствием единства среди своих внешних покровителей.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
13:00 16.12.2025 (обновлено: 13:09 16.12.2025)
