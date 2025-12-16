Пятая статья НАТО: как это (не)работает

https://ukraina.ru/20251216/pyataya-statya-nato-kak-eto-nerabotaet-1073171958.html

Раз уж не получается попасть в НАТО через двери, то туда можно влезть через печную трубу – видимо так рассуждал Зеленский, соглашаясь нарушить Конституцию, отказавшись от стремления вступить в НАТО, в обмен на гарантии безопасности как в 5-й статье Североатлантического договора (устава НАТО). Стоит всё же понять о чём идёт речь и как это работает

Часть 1 Статьи 5 Североатлантического договора в официальном переводе выглядит так:"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооружённое нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьёй 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".Почему украинским политикам тут мёдом намазано в целом понятно – с их точки зрения, ключевыми являются слова о "применении вооружённой силы". Однако главное тут не это…Главное в данном тексте другое. Главное состоит в том, что в случае нападения на одну или несколько из стран НАТО:- каждая страна-член НАТО самостоятельно принимает решение относительно действий, необходимых для "восстановления и последующего сохранения" "порядка, основанного на правилах" (безопасности НАТО никто не угрожает – они сами угрожают всему миру, а вот наведённый им "порядок" не вечен…);- при этом принимаются не те меры, которых желала бы подвергшаяся агрессии страна, и даже не те, которые сочла бы нужным осуществить НАТО в целом, а те, которые каждая страна сочтёт необходимым.Чтобы понять, как это работает, обратимся к Европе 30-х годов, когда НАТО ещё не было, но заложенные в устав НАТО гарантии уже работали.Итак, 1938 год. В соответствии с договором о взаимопомощи между Францией и Чехословакией в случае, если Германия попытается поглотить Австрию, эти две страны должны были предпринять какие-то шаги, чтобы воспрепятствовать такому развитию событий. Сами шаги названы не были (по идее, они должны были быть прописаны в отдельном соглашении, до которого руки, за многими делами, не дошли).Произошёл аншлюс. Франция и Чехословакия, не зная, что делать, не сделали ничего. Осуществили такое индивидуальное и совместное (без)действие, которое сочли необходимым.Дальше – Германия выдвинула ультиматум Чехословакии, связанной с Францией договором, с которой, в свою очередь, была договором связана Великобритания. Просто сделать вид, что ничего не произошло, был не вариант – пришлось осуществить такое индивидуальное или совместное действие, которое французы и британцы сочли необходимым. А именно – они отказали Чехословакии в помощи и потребовали от неё капитуляции, что она и исполнила. В обмен чехам что-то гарантировали, но впопыхах забыли, что именно – бывает. Когда Гитлер потом схарчил оставшуюся часть Чехии о гарантиях и не вспомнили.Кстати, пользуясь случаем ультиматум Чехословакии выдвинула и Польша, которая, вообще-то, на тот момент была союзником Франции и Великобритании. Последние даже не попытались потребовать у неё соблюсти хоть какие-то приличия. Не до того было. Тоже необходимое (кому?) бездействие.Дальше – 1939 год. Германия нападает на Польшу. Что бы ни писали советские историки, Франция и Великобритания уже поняли, что могут остаться без союзников в Восточной Европе и реально собирались защитить Польшу. Просто не успели.Вообще они, будучи загипнотизированными итогами Первой Мировой войны, которую они типа выиграли (с трудом и "по очкам", а не решительной победой – но это как-то забылось) и явным перевесом в силах и ресурсах над Рейхом, честно думали, что унтер-офицерский рявк напугает ефрейтора Гитлера. Но ефрейтор Гитлер если и напугался, то виду не подал.Когда же дошло до применения силы, сыграли свою роль такие факторы как слабость разведки и общая неготовность к войне. Один факт – французы честно считали, что линия Зигфрида на западной границе Германии сравнима с линией Мажино на восточной границе Франции, которую они сами считали непреодолимой. Суждение было неправильным в обоих смыслах: линия Зигфрида была во многом условной, а линию Мажино в 1940 году немцы прорвали, правда, сами этому удивились – основной удар они всё же наносили в обход – через Бельгию (там, правда, была своя система непреодолимых укреплений, которую немцы очень быстро преодолели). Но французы считали, что подступать к немецким укреплениям можно только с осадной артиллерией, которую надлежало расконсервировать. Срок снятия орудий с консервации составлял две недели, т.е. – к 17 сентября (войну Франция объявила 3-го). В этот день маршал Рыдз-Смиглы бежал, а Вторая Речь Посполитая прекратила своё существование.Возникает закономерный вопрос – так что же, глупые американцы соорудили неработающую систему гарантий? Разумеется нет. Точнее – не всё так просто.Начнём с того, что страны НАТО объединены общей военной инфраструктурой и имеют определённую специализацию в блоке (это, правда, касается преимущественно малых стран), так что у них гораздо меньше степеней свободы в осуществлении необходимых действий или бездействий, чем можно подумать исходя из текста договора.Но главное конечно не это, а то, о чём в НАТО стараются не говорить – сам по себе блок является военно-политическим инструментом США и, в конечном итоге, решения о том, что считать нападением на страну-члена НАТО и как именно на это реагировать принимаются в Вашингтоне. А там не очень-то верят в адекватность союзников, особенно мелких и новых, вроде Прибалтики и Польши, которым хватит ума спровоцировать конфликт ради того, чтобы втянуть США в войну с Россией.Собственно, так-то это было известно. Именно благодаря такому устройству блок не "заглючил" во время конфликтов Греции и Турции из-за Кипра и Великобритании и Исландии из-за трески. И именно благодаря этому Польша ещё в 2022 году не влезла в украинский конфликт – из Вашингтона просто просемафорили, что в этом случае 5 статья работать не будет. Вообще.Претензия к Трампу состоит в основном в том, что он прямым текстом озвучил то, что и так все знают – 5-я статья работает только так, тогда и при таких условиях, как скажут в Вашингтоне. Обидно всё же – так-то в блоке декларируется "равноправие" Эстонии и США, а оказывается даже Франция равноправна с Эстонией, но не с США.Значит ли это всё, что гарантии, данные Украине "как по 5-й статье", будут ничтожны?Нет, разумеется. В 2022 году, например, страны НАТО почти не сговариваясь, действовали так, как будто 5-я статья есть и "осуществили такие индивидуальные или совместные действия, которые сочли необходимым" – включая военную и финансовую помощь Украине, а также дипломатическое и экономическое давление на Россию. Да, почти без применения вооружённой силы (мы не думаем, что погибший недавно британский десантник был единственным и что они все далеко от фронта), но помощь была масштабной.Потом, правда, политическая ситуация поменялась и характер помощи трансформировался и сократился. Ну так и гарантии по 5-й статье будут действовать в соответствии с текущей политической ситуацией.Сейчас, конечно, Туск рассказывает, что Уиткофф дал понять, что в следующий раз Америка вмешается вооружённой силой… Но это скорее надувание щёк. К тому же, поставки джавелинов (помните такую вундерваффе?) вполне себе "военный ответ"… И даже просто предоставление развединформации и связи по "старлинку". И скажите, что этого мало.Тут, правда, есть два момента, на который в Киеве (да вот и в Варшаве тоже) внимания не обращают, а зря.Первый из них состоит в том, что в Североатлантическом договоре помимо статьи 5 есть статья 6, в которой написано, что считается агрессией против страны-члена альянса. Наверное, в гарантиях для Украины это тоже будет написано… Но, на всякий случай, завяжем узелок на память. Потому что о 6-й статье в Киеве обычно не вспоминают.Для справки: речь идёт о вооружённом нападении: "на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции (не считается с 1962 года - Авт.), территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон; на вооружённые силы, суда или летательные аппараты".А второй – значительно более серьёзный. Особенно – в комплексе с уже нанесёнными Трампом "оскорблениям" членам НАТО. Суть в том, что гарантии в соответствии со Ст. 5 даются не просто так, а в обмен на выполнение определённых обязательств (сейчас Трамп как раз их сформулировал и заставляет европейцев раскошелиться на свою оборону). Украина же в рамках НАТО никаких обязательств не несёт. Вопрос – если так можно, то зачем вообще остальным членам пребывать в НАТО?Удивительным образом невступление Украины в НАТО приближает развал блока ещё быстрее, чем вступление…О первой попытке Украины попасть в НАТО можно прочитать в статье Василия Стоякина "Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны"

