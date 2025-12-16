https://ukraina.ru/20251216/energeticheskie-voyny-moldaviya-otbiraet-toplivnyy-terminal-u-lukoyla-a-ssha--tanker-nefti-u-venesuely-1073173176.html

Энергетические войны: Молдавия отбирает топливный терминал у ЛУКОЙЛа, а США – танкер нефти у Венесуэлы

Американские военные 10 декабря захватили танкер Skipper у побережья Венесуэлы вскоре после того как судно вышло из венесуэльского порта. Дональд Трамп заявил, что США планируют оставить захваченную нефть себе.

Молдавия решила изъять у LUKOIL-Moldova топливный терминалПравительство Молдавии решило изъять у компании LUKOIL-Moldova всю топливную инфраструктуру в международном аэропорту Кишинева. Об этом 15 декабря сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну.По словам Мунтяну, совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения отказал в одобрении инвестиционной деятельности компании LUKOIL-Moldova в стране, и обязал компанию вернуть объекты в государственную собственность в течение 20 дней. Речь идет о топливном комплексе, который был передан LUKOIL-Moldova по контракту 2005 года.Мунтяну сообщил, что компании были предъявлены три конкретных требования: отчуждение комплекса, расположенного в непосредственной близости от международного аэропорта Кишинева, при этом срок выполнения этого требования неоднократно продлевался; изменение корпоративной структуры с исключением компаний и структур, подпадающих под международные санкции, и отчуждение нефтебазы, расположенной близ аэропорта."В результате все объекты подлежат передаче в государственную собственность, а Республика Молдова станет владельцем аэропортовой инфраструктуры. Данное решение принято с целью обеспечения бесперебойного снабжения авиационным топливом, а также для защиты национальной безопасности и объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул глава правительства.Рабочая группа по управлению рисками, связанными с международными санкциями, введенными в отношении ЛУКОЙЛа, уведомила компетентные органы о необходимости расследования всей процедуры с 2005 года по передаче LUKOIL-Moldova топливного терминала в аэропорту, уточнил Мунтяну.Из опубликованного в СМИ отчета молдавского совета по конкуренции следует, что на долю LUKOIL-Moldova в 2019-2020 годах приходилось около 20% розничных продаж топлива, а в последние годы – 50% поставок дизтоплива в Молдавию и 100% авиационного топлива. В настоящее время LUKOIL-Moldova выступает монополистом по заправке самолетов в аэропорту Кишинева, поставляя 100% авиационного топлива и около половины дизельного топлива по стране.Как сообщалось, 22 октября США ввели санкции против российских компаний ЛУКОЙЛ и "Роснефть". Это могло вызвать проблемы с заправкой самолетов в аэропорту Кишинева, так как LUKOIL-Moldova является в нем монополистом в заправке коммерческих рейсов.В начале ноября LUKOIL-Moldova передала в бесплатное пользование аэропорту Кишинева свой топливный терминал, обеспечивающий заправку самолетов. Тогда министр энергетики страны Дорин Жунгиету заявлял, что "следующий этап – покупка активов и инфраструктуры аэропорта, принадлежащих LUKOIL-Moldova".В США заявляют, что захваченный танкер с венесуэльской нефтью связан с РоссиейАмериканские военные 10 декабря захватили танкер Skipper (Adisa) у побережья Венесуэлы вскоре после того как судно вышло из венесуэльского порта. Сначала появилась информация, что танкер связан с бизнесменом, поставлявшим топливо в ДНР. Позже выяснилось, что большинство членов экипажа – граждане РФ.Операцию по захвату танкера проводили с участием авианосца Gerald R. Ford, вертолётов, бойцов сил спецопераций, береговой охраны и морской пехоты США. Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала видео, где вооруженные военные спускаются на палубу судна по канату с вертолета. По её словам, США исполнили ордер на арест, поскольку танкер "использовался для перевозки подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана". Согласно данным венесуэльской нефтяной компании PDVSA, с 2021 по 2022 год судно перевозило нефть в Азию.10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Он пообещал раскрыть информацию о владельце судна. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что американские власти собираются конфисковать вместе с нефтью и сам танкер.Танкер Skipper был внесен в санкционные списки США ещё в 2022 году за участие в крупной сети поставок нефти, которая якобы помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и группировку "Хезболла". По версии Минфина США, участники схемы смешивали иранскую нефть с сырьем другого происхождения в порту Шарджа (ОАЭ), после чего продавали под поддельными документами. В схеме участвовали 17 компаний и 11 танкеров.Минфин США указывал, что Skipper входит в группу судов, контролируемых нефтяным магнатом Виктором Артемовым, родившемся в Донецке. По данным Вашингтона, связанные с ним фирмы могли участвовать в перевозке сырья из Венесуэлы и России, а также в поставках топлива в ДНР. Американское агентство Bloomberg утверждало ранее, что фиксировал участие флота Артемова в операциях по перевалке российской нефти в обход санкций.Захваченный танкер управляется зарегистрированной в Нигерии компанией Thomarose Global Ventures и принадлежит структуре, связанной с Артемовым. Судно длиной 333 метра, построенное в 2005 году под именем The Toyo, в момент ввода в эксплуатацию было одним из крупнейших танкеров в мире. Организация UANI, мониторящая обход санкционного режима, утверждает, что часть судов, связанных с Артемовым, включая танкер Adisa, перевозила венесуэльскую нефть.Как сообщило 15 декабря американское издание The New York Times, танкер Skipper был частью теневой схемы поставок нефти между Венесуэлой и Кубой. Всего на борту находятся около 30 человек, большинство членов экипажа судна – российские граждане.Ранее американская компания NBC сообщала, что американские власти отпустят команду захваченного у побережья Венесуэлы танкера, когда он пришвартуется в порту Галвестон (штат Техас). По данным двух источников телекомпании, команда судна уже опрошена американцами. При этом национальная принадлежность членов экипажа не называлась.Нефтяные гиганты отменяют проекты по производству "низкоуглеродного" водородаПочти 60 крупных проектов по производству низкоуглеродного водорода (включает "зеленый", "голубой" и иные методы производства водорода, при которых минимизируются выбросы СО2), были отменены или приостановлены в этом году. Речь идёт в том числе о проектах крупных нефтяных компаний British Petroleum (BP) и ExxonMobil, сообщила 10 декабря американская аналитическая компания S&P Global.Это связано с тем, что отрасль сталкивается с растущими издержками, политической неопределенностью и нехваткой покупателей, отмечают аналитики компании. По их данным, совокупный годовой объем производства на проектах, которые были отменены или приостановлены, составлял 4,9 млн тонн, что более чем в четыре раза превышает установленные в мире мощности по производству низкоуглеродного водорода.Так, на прошлой неделе BP отказалась от запланированных инвестиций в водородные заводы в Омане и Великобритании. Ранее в этом году компания отложила строительство завода по производству "зелёного" водорода в Австралии.В ноябре текущего года ExxonMobil приостановила строительство водородного завода в Техасе, который мог бы стать одним из крупнейших в мире. Equinor и Vattenfall также входят в число компаний, которые за последние 18 месяцев отменили или отложили строительство водородных заводов, а Shell свернула проект на ранней стадии в Норвегии.Производитель стали ArcelorMittal в июне 2025 года закрыл два завода по производству "зелёного" водорода в Германии, несмотря на поддержку правительства в размере 1,3 млрд евро, заявив, что этот энергоноситель пока не является жизнеспособным источником топлива."Это был непростой год или два для любой компании, пытающейся разрабатывать проекты по использованию низкоуглеродного водорода. Готовность платить какие-либо "зеленые" надбавки за все низкоуглеродные технологии испарилась", – подтверждает Мюррей Дуглас, руководитель отдела исследований водорода в аналитической компании Wood Mackenzie. По данным Wood Mackenzie, с 2020 года более 300 проектов по производству низкоуглеродного водорода были отменены или приостановлены. При этом Дуглас признаёт, что многие из этих проектов были спекулятивными или некачественными.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к концу 2024 года по всему миру было объявлено о более чем 2600 проектах. Агентство подсчитало, что к 2035 году количество "чистого" водорода должно увеличиться в 10 раз, чтобы достичь целей по нулевому выбросу СО2. При этом МЭА признает, что даже к тому времени будет построена только четверть проектов, запланированных на 2030 год.Политическая поддержка на многих рынках по-прежнему остается неопределенной, несмотря на то, что, по данным МЭА, водородные проекты получили государственное финансирование в размере по меньшей мере 10 млрд долларов по всему миру в период с 2020 по 2024 год.Но пока "королевой" на рынке энергоносителей остаётся нефть. 11 декабря в ежемесячном докладе Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) подтверждён прогноз о том, что в 2026 году спрос на нефть в мире увеличится на 1,38 млн баррелей в сутки и составит 106,52 млн барр./сутки.О конфликтах с США - в статье "Хотят навести порядок на заднем дворе": Голубовский назвал три фронта будущих конфликтов США

