"Я не хочу об этом думать": премьер-министр Финляндии настроен на кражу собственности России
Саммит ЕС 18-19 декабря, на котором будет решаться вопрос о конфискации российской собственности в Евросоюзе, должен принять решение о поддержке нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
2025-12-16T12:41
2025-12-16T12:41
Премьер-министр Финляндии призвал к выделению дополнительных средств государствам, граничащим с Россией. Издание отметило, что Эстония, Литва и Польша потратят более 5% своего ВВП на милитаризацию в 2026 году. Они перевыполнят план таких расходов, установленный президентом США Дональдом Трампом.Орпо считает, что для стран Европы важно быть готовыми к нападению России по мере того, как США сокращают свое присутствие на континенте. Он также признал, что экономика Финляндии давно находится на спаде, привычно обвинив в этом Россию."Мы знаем, что когда в Украине воцарится мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они перебросят свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Балтийским морем", — заявил Орпо, добавив, что от Брюсселя "нам нужна финансовая поддержка"."Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", — признался Орпо.По его словам, Евросоюзу предстоит трудная неделя, "чтобы показать, что она умеет не только говорить, но и действовать в отношении мира в Украине, поскольку в четверг лидеры ЕС встретятся на важном саммите, который может решить, обанкротится ли Украина". Государства блока обсудят преодоление сопротивления Бельгии по вопросу в отношении замороженных российских активов, которые будут использованы для финансирования Киева, а также торговое соглашение со странами Латинской Америки. Орпо заявил, что лидеры ЕС во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем "усердно работали над поиском решения проблемы Бельгии"."Теперь пришло время принять решение", — сказал он.На вопрос о том, что произойдет, если саммит ЕС в четверг и пятницу завершится без финансовой поддержки Украины, он ответил, что вариантов нет."Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов", - заявил глава правительства Финляндии.Ранее стало известно, что постпреды стран ЕС на заседании 15 декабря не предоставили Бельгии убедительные гарантии для разрешения страны использовать заблокированные на её территории "замороженные" активы России для финансирования Евросоюзом нужд руководства Украины. Без гарантий бельгийский депозитарий Euroclear не выдаст деньги ЦБ РФ, сообщило издание Politico.Россия заявила о неминуемом наказании за разворовывание своей зарубежной собственности. Евросоюз использует доходы от "замороженной" на его территории российской собственности и в декабре намерен конфисковать саму собственность для кредитования коррумпированного киевского режима. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Я не хочу об этом думать": премьер-министр Финляндии настроен на кражу собственности России

12:41 16.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФинляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор
Финляндия. Хельсинки. Памятник императору Александру II и Кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС 18-19 декабря, на котором будет решаться вопрос о конфискации российской собственности в Евросоюзе, должен принять решение о поддержке нынешнего руководства Украины. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Премьер-министр Финляндии призвал к выделению дополнительных средств государствам, граничащим с Россией. Издание отметило, что Эстония, Литва и Польша потратят более 5% своего ВВП на милитаризацию в 2026 году. Они перевыполнят план таких расходов, установленный президентом США Дональдом Трампом.
Орпо считает, что для стран Европы важно быть готовыми к нападению России по мере того, как США сокращают свое присутствие на континенте. Он также признал, что экономика Финляндии давно находится на спаде, привычно обвинив в этом Россию.
"Мы знаем, что когда в Украине воцарится мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они перебросят свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Балтийским морем", — заявил Орпо, добавив, что от Брюсселя "нам нужна финансовая поддержка".
"Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", — признался Орпо.
По его словам, Евросоюзу предстоит трудная неделя, "чтобы показать, что она умеет не только говорить, но и действовать в отношении мира в Украине, поскольку в четверг лидеры ЕС встретятся на важном саммите, который может решить, обанкротится ли Украина".
Государства блока обсудят преодоление сопротивления Бельгии по вопросу в отношении замороженных российских активов, которые будут использованы для финансирования Киева, а также торговое соглашение со странами Латинской Америки.
Орпо заявил, что лидеры ЕС во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем "усердно работали над поиском решения проблемы Бельгии".
"Теперь пришло время принять решение", — сказал он.
На вопрос о том, что произойдет, если саммит ЕС в четверг и пятницу завершится без финансовой поддержки Украины, он ответил, что вариантов нет.
"Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов", - заявил глава правительства Финляндии.
Ранее стало известно, что постпреды стран ЕС на заседании 15 декабря не предоставили Бельгии убедительные гарантии для разрешения страны использовать заблокированные на её территории "замороженные" активы России для финансирования Евросоюзом нужд руководства Украины. Без гарантий бельгийский депозитарий Euroclear не выдаст деньги ЦБ РФ, сообщило издание Politico.
Россия заявила о неминуемом наказании за разворовывание своей зарубежной собственности. Евросоюз использует доходы от "замороженной" на его территории российской собственности и в декабре намерен конфисковать саму собственность для кредитования коррумпированного киевского режима.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планы развёртывания войск на Украине и звонок Трампа в Кремль. Хроника событий на утро 16 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
