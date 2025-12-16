https://ukraina.ru/20251216/podbil-leopard-ne-fakt-chto-ty-geroy-operator-bpla-o-tonkostyakh-boevoy-raboty-1073178488.html
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы - 16.12.2025 Украина.ру
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов. Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T12:25
2025-12-16T12:25
2025-12-16T12:25
видео
украина.ру
сво
новости сво россия
всу
leopard-2 (танк)
дроны
fpv-дрон
атака бпла
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073178259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56455aba86327560d411e160ad190b61.png
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов.
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073178259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86e120ec22a0eaf7d3aadc8bdfbf2a9d.png
видео, украина.ру, сво, новости сво россия, всу, leopard-2 (танк), дроны, fpv-дрон, атака бпла, бпла, видео
Видео, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, ВСУ, Leopard-2 (танк), дроны, fpv-дрон, атака БПЛА, БПЛА
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов.
Подписывайся на
Больше материалов по теме:ВидеоУкраина.руСВОновости СВО РоссияВСУLeopard-2 (танк)дроныfpv-дронатака БПЛАБПЛА