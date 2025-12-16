"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы - 16.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251216/podbil-leopard-ne-fakt-chto-ty-geroy-operator-bpla-o-tonkostyakh-boevoy-raboty-1073178488.html
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы - 16.12.2025 Украина.ру
"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов. Украина.ру, 16.12.2025
2025-12-16T12:25
2025-12-16T12:25
видео
украина.ру
сво
новости сво россия
всу
leopard-2 (танк)
дроны
fpv-дрон
атака бпла
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073178259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56455aba86327560d411e160ad190b61.png
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/10/1073178259_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_86e120ec22a0eaf7d3aadc8bdfbf2a9d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина.ру, сво, новости сво россия, всу, leopard-2 (танк), дроны, fpv-дрон, атака бпла, бпла, видео
Видео, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, ВСУ, Leopard-2 (танк), дроны, fpv-дрон, атака БПЛА, БПЛА

"Подбил "Леопард"? Не факт, что ты герой: оператор БПЛА о тонкостях боевой работы

12:25 16.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Командир группы БПЛА с позывным "Биркин" рассказал изданию Украина.ру о том, какой может быть цена ошибки оператора FPV-дронов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраина.руСВОновости СВО РоссияВСУLeopard-2 (танк)дроныfpv-дронатака БПЛАБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе
06:29Сообщается, что за ночь прилёты «Гераней» были во временно оккупированных Славянске и Краматорске
06:26Удар нанесён по Сумам
06:11Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали, — губернатор Слюсарь.
06:00От интеграции до полной ликвидации: Ищенко назвал три возможных сценария для Украины
05:50Под Купянском ВСУ бросили в топку наемников, срочно перебросив две бригады с других фронтов — Алехин
05:42‼ Пилоты частного самолета едва избежали столкновения с самолётом-заправщиком ВВС США близ Венесуэлы, — CNN.
05:40Главный вопрос для Европы: эксперт о том, найдет ли ЕС альтернативные источники денег для Украины
05:30"Никто не может победить Россию": Ищенко назвал главное условие реальной безопасности для Украины
05:14‼ Отбой опасности атаки БПЛА в Воронежской области, — губернатор Гусев.
05:10В Польше лишат украинских беженцев особого статуса. Об этом объявили накануне визита Зеленского
05:10Геннадий Алехин: Драпатому не удалось в полной мере провести "контрнаступ" под Купянском
05:01‼ В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова сняты ограничения, — Росавиация.
05:00Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы
05:00"Оставить Ахметова* без угля": Измайлов назвал ключевую цель для освобождения западного Донбасса
04:56Экономика Украины и война: иск на 18 трлн рублей и блекаут как новая норма
04:49В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения, — Росавиация.
04:45Ростислав Ищенко: США не могут просто так "выбросить Зеленского" или уйти из Европы
04:41Удар нанесён по окраинам Одессы
04:38Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния