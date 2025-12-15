"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе - 15.12.2025 Украина.ру
"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе
Жёсткое заявление заместителя госсекретаря США в адрес Евросоюза можно рассматривать как политический сигнал. В отношениях США и Европы наступил момент открытого давления и ультиматумов. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США передали Европе план возвращения России в мировую экономику, в том числе возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Европейские чиновники сравнивают это с Ялтинской конференцией.Комментируя сравнение переговоров по Украине с Ялтинской конференцией 1945 года, Ананьев согласился с аналогией, но сделал ключевое уточнение. В качестве примера нарастающего давления на ЕС эксперт привел недавнее заявление заместителя госсекретаря США. "Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в "цивилизационном самоубийстве"", — заявил Ананьев. "Ландау заявил, что США больше не могут "делать вид, что мы партнёры" со странами ЕС, которые проводят политику, "полностью противоречащую" интересам Америки", — добавил он.По мнению дипломата, эти слова звучат как прямой намёк на возможные последствия для европейского единства и безопасности. "Это звучит как едва завуалированная угроза: отмените европейские меры, неугодные администрации [президента США Дональда] Трампа, иначе США пересмотрят свою поддержку НАТО. Речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о самом существовании Европейского союза, представленного как "глобалистский" проект, враждебный интересам Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Украина.ру
Украина.ру
"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе

05:40 15.12.2025
 
Жёсткое заявление заместителя госсекретаря США в адрес Евросоюза можно рассматривать как политический сигнал. В отношениях США и Европы наступил момент открытого давления и ультиматумов. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США передали Европе план возвращения России в мировую экономику, в том числе возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Европейские чиновники сравнивают это с Ялтинской конференцией.
Комментируя сравнение переговоров по Украине с Ялтинской конференцией 1945 года, Ананьев согласился с аналогией, но сделал ключевое уточнение.
"Да, некоторые европейские чиновники, которые ознакомились с документами, сравнили происходящее с Ялтинской конференцией 1945 года, где победители во Второй мировой войне поделили Европу. И они недалеки от истины. Только на этот раз европейских стран среди победителей не будет", — сказал он.
В качестве примера нарастающего давления на ЕС эксперт привел недавнее заявление заместителя госсекретаря США. "Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в "цивилизационном самоубийстве"", — заявил Ананьев.
"Ландау заявил, что США больше не могут "делать вид, что мы партнёры" со странами ЕС, которые проводят политику, "полностью противоречащую" интересам Америки", — добавил он.
По мнению дипломата, эти слова звучат как прямой намёк на возможные последствия для европейского единства и безопасности. "Это звучит как едва завуалированная угроза: отмените европейские меры, неугодные администрации [президента США Дональда] Трампа, иначе США пересмотрят свою поддержку НАТО. Речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о самом существовании Европейского союза, представленного как "глобалистский" проект, враждебный интересам Америки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.
Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.
