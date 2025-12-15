https://ukraina.ru/20251215/tsivilizatsionnoe-samoubiystvo-ananev-rasskazal-o-zavualirovannoy-ugroze-ssha-evrope-1073108764.html

"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе

"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе - 15.12.2025 Украина.ру

"Цивилизационное самоубийство": Ананьев рассказал о завуалированной угрозе США Европе

Жёсткое заявление заместителя госсекретаря США в адрес Евросоюза можно рассматривать как политический сигнал. В отношениях США и Европы наступил момент открытого давления и ультиматумов. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

2025-12-15T05:40

2025-12-15T05:40

2025-12-15T05:40

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

скотт риттер

ес

украина.ру

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/25/1028392547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5562813e735fe687b5fca56c5b81b948.jpg

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что США передали Европе план возвращения России в мировую экономику, в том числе возобновления поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Европейские чиновники сравнивают это с Ялтинской конференцией.Комментируя сравнение переговоров по Украине с Ялтинской конференцией 1945 года, Ананьев согласился с аналогией, но сделал ключевое уточнение. В качестве примера нарастающего давления на ЕС эксперт привел недавнее заявление заместителя госсекретаря США. "Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау обвинил европейских союзников Америки в "цивилизационном самоубийстве"", — заявил Ананьев. "Ландау заявил, что США больше не могут "делать вид, что мы партнёры" со странами ЕС, которые проводят политику, "полностью противоречащую" интересам Америки", — добавил он.По мнению дипломата, эти слова звучат как прямой намёк на возможные последствия для европейского единства и безопасности. "Это звучит как едва завуалированная угроза: отмените европейские меры, неугодные администрации [президента США Дональда] Трампа, иначе США пересмотрят свою поддержку НАТО. Речь может идти не просто об отдельных политиках ЕС, а о самом существовании Европейского союза, представленного как "глобалистский" проект, враждебный интересам Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Про утечки из Вашингтона и планы Трампа в отношении России — в материале Эдуарда Рштуни "Скотт Риттер: Сейчас Путин не должен соглашаться на сделку Вашингтона. Трамп уважает силу" на сайте Украина.ру.

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, скотт риттер, ес, украина.ру, нато, евросоюз, ялтинская конференция (1945), геополитика, главные новости