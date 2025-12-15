https://ukraina.ru/20251215/sanktsionnaya-udavka-ananev-obyasnil-pochemu-ssha-nravitsya-derzhat-za-gorlo-drugie-strany-1073109442.html

Санкционная "удавка": Ананьев объяснил, почему США нравится "держать за горло" другие страны

Перспективы полной отмены западных санкций против России остаются призрачными, несмотря на любые мирные планы. Американские законодатели рассматривают ограничительные меры как инструмент постоянного давления. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев

Ананьев пояснил, что ключевым игроком в санкционной политике является Конгресс США. "В США большую роль играет Конгресс, а конгрессменам очень нравится держать другие страны за горло", — заявил эксперт.Они, по его словам, могут лишь временно ослаблять хватку, но не откажутся от самого инструментария давления. "Они могут временно не сдавливать свои "объятья", но от такой возможности они вряд ли откажутся", — добавил Ананьев.Дипломат привёл исторический пример такой политики в отношении СССР и России. "Для Советского Союза такой "удавкой" был закон Джексона-Вэника, который, кстати, до сих пор действует в Казахстане. Для России этот закон отменили в 2012 году, но его тут же заменили законом Магнитского", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Ананьев: Трампу нужен мир на Украине, чтобы контролировать Восточную Европу и Южный Кавказ" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Пригласят к столу белых господ? Александр Фролов о том, что США потребуют в обмен на инвестиции в Арктику" на сайте Украина.ру.

