Бельгия "не пойдет на безрассудные компромисы" с российскими активами
Замороженные российские активы рано или поздно придется использовать для нужд Украины, однако Бельгия не готова сейчас приступать к рискованным операциям. Об этом 12 декабря заявил заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем
2025-12-12T09:18
2025-12-12T09:18
2025-12-12T09:48
новости
бельгия
украина
россия
ес
reuters
европейская комиссия
киев
еврокомиссия
замороженные активы
Признав, что российские активы будут использованы для нужд Украины, бельгийский вице-премьер отметил, что страна "не пойдет на безрассудные компромиссы", пока не согласится с решением по этому вопросу."В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать", — заявил он накануне встречи министров финансов еврозоны. Еврокомиссия предложила беспрецедентный вариант использования "замороженных" российских активов или международных заимствований для привлечения средств, крайне необходимых Украине, сообщает Reuters. Комиссия и большинство стран ЕС предпочитают "репарационный заем" с использованием российских государственных активов, заблокированных в ЕС с начала СВО."Однако Бельгия, которой принадлежит большая часть активов в депозитарии ценных бумаг Euroclear, выразила ряд юридических опасений, что задержало принятие решения, которое, как ожидается, будет принято 18 декабря", - отметило информагентство.Москва ранее неоднократно заявляла о наказании за кражу её собственности на Западе, включая активы центробанка, частных и государственных компаний, а также полученных с этой собственности доходов. Ранее на эту тему: Евросоюз может заблокировать российские активы до завершения спецоперации и выплаты репараций КиевуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
09:18 12.12.2025 (обновлено: 09:48 12.12.2025)
Признав, что российские активы будут использованы для нужд Украины, бельгийский вице-премьер отметил, что страна "не пойдет на безрассудные компромиссы", пока не согласится с решением по этому вопросу.
"В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать", — заявил он накануне встречи министров финансов еврозоны.
Еврокомиссия предложила беспрецедентный вариант использования "замороженных" российских активов или международных заимствований для привлечения средств, крайне необходимых Украине, сообщает Reuters. Комиссия и большинство стран ЕС предпочитают "репарационный заем" с использованием российских государственных активов, заблокированных в ЕС с начала СВО.
"Однако Бельгия, которой принадлежит большая часть активов в депозитарии ценных бумаг Euroclear, выразила ряд юридических опасений, что задержало принятие решения, которое, как ожидается, будет принято 18 декабря", - отметило информагентство.
Москва ранее неоднократно заявляла о наказании за кражу её собственности на Западе, включая активы центробанка, частных и государственных компаний, а также полученных с этой собственности доходов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.