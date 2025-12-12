https://ukraina.ru/20251212/11-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072990144.html
11 декабря 2025 года, вечерний эфир
2025-12-12T09:26
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Улица с историей. Улица Брестская, поселок Волонтёровка. Гость: Давид Хаджинов, писатель, публицист, поэт (по телефону)* Украина под микроскопом. Обсуждение событий на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - редактор телеграм-канала Украина.ру* Тема дня Новороссии. Открытие молодёжного центра в Донецке. Гость: Денис Шимановский - врио министра молодёжной политики ДНР (видео)* Большое интервью. О поездке героя в воссоединённые регионы, а также о решении непростых вопросов в Новороссии. Гость: Кости Хейсканен - военный корреспондент из Финляндии
Украина.ру
Новости
