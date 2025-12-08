https://ukraina.ru/20251208/territorii-v-obmen-na-garantii-pochemu--evropeytsy-mogut-soglasitsya-s-peredachey-donbassa-rossii-1072806185.html

Территории в обмен на гарантии. Почему европейцы могут согласиться с передачей Донбасса России

Территории в обмен на гарантии. Почему европейцы могут согласиться с передачей Донбасса России - 08.12.2025 Украина.ру

Территории в обмен на гарантии. Почему европейцы могут согласиться с передачей Донбасса России

Да, Европа очень не хочет, чтобы Зеленский подписывал сделку с выводом ВСУ из Донбасса, да Демпартия США надеется на реванш в Конгрессе через год и призывает Киев "затянуть пояса" и продержаться это время. Но что, если реванша не будет? Но что, если за год рухнет украинская оборона? Очень много "но", а компромиссная сделка на столе прямо сейчас.

2025-12-08T20:08

2025-12-08T20:08

2025-12-08T20:08

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

рустем умеров

вооруженные силы украины

еврокомиссия

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0a/1063033524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1e58e59d6603aeb5bfda8120ae5b8350.jpg

Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Авторство этой крылатой фразы обычно приписывают Наполеону, хотя есть информация, что она впервые прозвучала из уст одного из маршалов Людовика XII. В любом случае, с тех пор ничего принципиально не изменилось. Начиная со Стамбула 2022 года, Украина несколько раз срывала мирные переговоры, потому что Запад, а через некоторое время после победы Трампа в США только Европа, давали деньги, чтобы можно было "просто воевать дальше".Украина не может содержать и обеспечивать армию в ее нынешнем составе за свои средства. При этом Украина воюет "на свои". Это значит, что вся доходная часть бюджета уходит на военные нужды, а Европа покрывает социальную сферу. До недавнего времени все шло хорошо, но Штаты больше не дают денег, а у многих стран ЕС сейчас дефицит, а в некоторых даже массовые акции протеста. А Украине тем временем уже весной нечем будет платить военным. Точнее, придется использовать для этого зарплатные фонды бюджетников и девальвировать гривну. Поэтому Еврокомиссия так активизировалась по вопросу изъятия замороженных российских активов в виде "репарационного кредита". "Плана Б" нет — говорят еврочиновники.Впрочем, есть мнение, что Киеву денег пока хватает. Оно основано на двух моментах. Во-первых, есть согласованная G7 сумма в 50 млрд евро в счет будущих доходов от замороженных российских активов. Украина получила из них около 35 млрд, то есть осталось еще примерно 15 млрд. Во-вторых, есть рассчитанная до конца 2027 года программа ЕС Ukraine Facility на еще 50 млрд евро, из которых Украина на сегодняшний день получила только половину. Графика дальнейших выплат нет, но гипотетически можно предположить, что оставшуюся сумму раскидают на два года. Итого у Украины потенциально (обращаю внимание, именно потенциально) есть на следующие два года около 30 млрд долларов внешней помощи и еще 56 млрд в золотовалютном резерве. Эти средства вроде бы можно использовать, чтобы продержаться до промежуточных выборов в Конгресс США в надежде на победу демократов и разблокировку помощи американской, и такие задумки наверняка есть.Проблема в том, что этого не хватит. Использование ЗВР приведет к значительному усилению инфляции. Что будет, если доллар поднимется до, например, 60 гривен (сейчас примерно 42 гривны и это очень много)? Кроме того, около 70% военного бюджета Украины — это зарплаты военным и другие выплаты (от "боевых" до "гробовых"). А Зеленский хотел бы поднять зарплаты в ВСУ, тем самым попытавшись исправить критическую ситуацию с личным составом.Еще раз напомню, европейские гранты идут на социалку, не на оборону. А в оборонном бюджете уже в этом году образовалась дыра в 300 млрд гривен (более 7 млрд долларов). Самое интересное, что это на 14% больше, чем даже заложено в бюджет 2026 года, который пока невозможно выполнить.Если посмотреть на то, как Еврокомиссия хочет распределить российские замороженные активы в случае их изъятия, получается, что 95 млрд должны пойти на макрофинансовую помощь (правда половина тут же вернется обратно в качестве погашения кредита ERA Loans), а 115 млрд — на оборонку и это, как считают в ЕС, закроет до конца 2027 года только две трети потребности в деньгах. При самых лучших раскладах, непокрытый дефицит госбюджета на следующий год макрофинансовая помощь из "репарационного кредита" закрывает лишь наполовину. И оборонку закрывает не всю. Так это "репарационный кредит", которого нет. А 30 млрд внешней помощи по указанным выше программам при текущих затратах мало что решают, тем более эти деньги нельзя пустить на военные нужны.Если бы в Киеве и Брюсселе понимали, что деньги на войну до конца 2027 года у них так-сяк, но есть, нынешние мирные переговоры не шли бы так, как прошлым летом: РФ и США согласовывают некий базовый компромиссный план, Украина и ЕС выкатывают встречный план, который Россия подписать не может, продолжается война. Но они идут иначе.В Майами Умеров и Гнатов обсуждали с Уиткоффом и Кушнером два самых проблемных вопроса: вывод ВСУ из Донбасса и гарантии безопасности. Все на удивление происходит тихо, утечек нет, скандалов с тем, что обсуждается не "план Трампа", а "план Путина" тоже больше нет. Судя по официальным заявлениям, по территориям окончательное решение не приняли, но по гарантиям есть прогресс. Уходящий в отставку "проукраинский" спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что сделка находится "на последних 10 метрах, которые всегда являются самыми сложными".Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский не отреагировал на проект договора, в отличие от его делегации, которая якобы оценила проект позитивно. Зеленский же полетел в Лондон на встречу со своей переговорной группой и европейскими лидерами, чтобы разобраться с деталями и получить одобрение от европейцев. Вряд ли это было бы возможно, если бы не были согласованы гарантии безопасности. Кстати, Рубио настаивал, что гарантии должны быть вынесены в отдельный документ и согласованы только после прекращения огня. Вероятно, Киев добился какого-то, хотя бы предварительного их согласования до перемирия. С вопросом территорий сложнее, но Киев больше не отвергает его категорически, скорее торгуется. Кит Келлог не просто так вспомнил про ЗАЭС, когда перечислял ключевые точки, находящейся "на последних 10 метрах" сделки. Возможно, Зеленский надеется на некий обмен территориями, включая станцию. Подобные планы озвучивались неоднократно. Если ему удалось убедить американцев в том, что обмен остатков Донбасса на что-то плюс ЗАЭС — это адекватно, а Россия от предложения откажется, то можно будет "просто воевать дальше" без опасений ужесточения давления со стороны Трампа.Если, конечно, будут деньги, а их, как мы увидели, скорее всего не будет.Соответственно, El Pais пишет, что в Европе якобы растет понимание необходимости значительных территориальных уступок Украины для завершения войны. "Никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины публично не признает, что стране придется пойти на эти жертвы. Но эта идея начинает тихо распространяться как меньшее зло", — сказано в материале испанского издания.Не исключено, что на встрече в Лондоне, осознав, что "репарационного кредита" не будет, европейцы рекомендуют Зеленскому согласиться на территориальные уступки. Особенно, если речь идет об обмене территориями. Вдруг Путин не согласится. Впрочем, гипотетически не согласиться может и Зеленский, но для него этот путь опасен. Трамп дает понять, что готов оказывать давление и НАБУ не дремлет.Пока же Еврокомиссия не оставляет попыток придумать схемы для изъятия российских активов, потому что от их судьбы во многом зависит продолжение войны. Найдут деньги, Зеленский может не спешить (хотя есть еще ситуация на фронте, но Сырский докладывает, что до сих пор обороняется чуть ли не Авдеевка, поэтому понимание реальности у Зеленского может отсутствовать). Не найдут — надо выторговывать максимум, но в целом на сделку соглашаться. Так вот, ЕК предложила выполнить одно из условий Бельгии для изъятия активов — разделить финансовые гарантии между всеми странами ЕС.185 млрд евро хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, а 25 млрд разбросаны по разным странам Европы и лежат на частных счетах в частных банках. Поэтому, если раньше активный протест помимо Бельгии выражала только Венгрия, то сейчас недвусмысленное заявление сделала и Франция. Она скрыла все детали о финансовых институтах, в которых хранятся российские активы из-за "конфиденциального характера" информации и сообщила, что не может забрать вклады из частных коммерческих банков.Гендиректор бельгийского фонда Euroclear Валери Урбен еще раз напомнила, что изымать российские активы нельзя, потому что Россия в ответ может конфисковать активы, которые Euroclear хранит от имени своих клиентов в РФ. Да и вообще Москва может использовать все находящиеся в ее доступе бельгийские активы. "Нет такой процедуры, по которой Euroclear просто так [отдает] деньги Евросоюзу. Это деньги Euroclear, и они связаны требованиями Центрального банка России о возмещении расходов", — заявила она.Урбен прямо подыгрывает Трампу, говоря, что средства лучше задействовать в мирном процессе и не создавать опасных ситуаций, когда Запад лишится возможности использовать российские деньги как козырь в переговорах. США же, по информации Bloomberg, уже призвали несколько европейских стран заблокировать любые варианты "репарационного кредита", чтобы сохранить эти деньги для будущих инвестиций под эгидой Штатов. Венгрия, естественно, отозвалась первой и заблокировала план ЕС по выпуску еврооблигаций для поддержки Украины, что было запасным планом.Косвенно на изменение ситуации отреагировали Италия и Дания. Рим прекратил участие в программе по закупке оружия для Украины. Пока переговоры продолжаются, лучше "сосредоточиться на дипломатии", прокомментировал решение глава итальянского МИД Таяни. "Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится" — заявил он. Копенгаген же объявил о сокращении помощи Украине в полтора раза.По сути, настаивают на продолжении войны только три лидера из что-то решающих европейских стран — Мерц, Макрон и Стармер. Но это плохие помощники, их рейтинги упали, их не переизберут, в Германии, Франции и Великобритании экономический кризис, а деньги из "евротройки" дает только Германия.Да, Европа очень не хочет, чтобы Зеленский подписывал сделку с выводом ВСУ из Донбасса, да Демпартия США надеется на реванш в Конгрессе через год и призывает Киев "затянуть пояса" и продержаться это время. Но что, если "затягивание поясов" на фоне Миндич-гейта приведет к политическому кризису на Украине? Но что, если реванша Демпартии не будет? Но что, если реванш будет, но увеличить поддержку Украины по каким-то причинам не получится? Но что, если получится, но за оставшийся год рухнет украинская оборона и сама поддержка уже станет не актуальной? Очень много "но", а компромиссная сделка на столе прямо сейчас."Делаем все для достойного завершения войны", — написал Умеров по итогам переговоров в Майами."Достойную" сделку сейчас и предлагают, а что будет через год, никому не известно. Если европейцы наконец реалистично посмотрели на актуальные расклады, возможно, они и подведут Зеленского к "достойному" решению вопроса: территории в обмен на гарантии."У нас нет единого взгляда на Донбасс", — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, добавив, что нет и ответа на вопрос о том, что будут делать "партнеры", если Россия снова нападет.От американцев какой-то ответ, вероятно, был получен, но гарантии должны озвучить и европейцы.Американцы же давят, сообщает AFP со ссылкой на источники: "Быстрее, быстрее, быстрее… Они ищут любые варианты, чтобы добиться от Украины уступки территории".Политические расклады как фон переговоров — в материале "О промежуточных итогах мирных переговоров и почему война идет к завершению".

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

украина

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рустем умеров, вооруженные силы украины, еврокомиссия, переговоры по украине 2025, переговоры, новости о переговорах россии и украины, сво, война, мир, мнения, европа, трамп и зеленский, ес