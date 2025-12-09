https://ukraina.ru/20251209/tri-vsadnika-apokalipsisa-i-zelenskiy-vo-glave-1072842835.html

Три всадника апокалипсиса и Зеленский во главе

Лондонское турне Зеленского окончательно оформило антитрамповскую коалицию, которая намерена выступить единым фронтом. Франция, Великобритания и Германия, как три всадника апокалипсиса, во главе с Зеленскими намерены продолжать войну.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072834527_108:221:868:648_1920x0_80_0_0_5fc26dbda0b79c725447c8a0a1def816.jpg

Платить за эту браваду намерены российскими активами, если смогут отнять у Бельгии золотовалютные резервы РФ.Итак, визит Зеленского 8 декабря в Лондон стал апогеем напряженной дипломатической недели, в течение которой пытались выработать единую позицию после сложных украинско-американских переговоров.Так называемая "коалиция желающих" рассматривала способы предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности. Главной целью лондонских переговоров стала координация действий после завершившихся без существенного прогресса трехдневных консультаций украинской и американской делегаций в Майами. Так британская позиция заключается в том, что вопросы будущего Украины должны решаться самой Украиной, а любое перемирие обязано быть "справедливым и долгосрочным". Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил открытый скепсис в отношении некоторых аспектов американских предложений. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Европы "на руках много козырей" (имея в виду финансовые и военные рычаги влияния), и что европейцы должны играть ключевую роль за столом переговоров. А Зеленский заявил, что по самому болезненному территориальному вопросу — будущему Донбасса — единого понимания между Киевом, Вашингтоном и Москвой нет. Это вызвало бешенство у Трампа. Накануне саммита президент США Дональд Трамп публично выразил разочарование позицией Зеленского. Администрация Трампа дала понять, что ожидает от Киева более решительных шагов для заключения сделки.Что дальше? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Марат БашировКоалиция "АнтиТрамп" решила "продать" Зеленского подороже - сделать так, чтобы можно было обвинить Трампа в том, что он сыграл в интересах России, что он обменял "демократическую Украину" на грязные ресурсы, что он никакой не миротворец, а делец. … Это потом будут использовать против республиканцев на выборах в Конгресс осенью 26 года демократы США. …Да, в пиар Зеленского вложили огромное количество денег и усилий, ему подыгрывали лидеры и организации многих стран, а его имидж ещё не потух и так быстро от одного коррупционного скандала он не разрушится. …Однако у этого плана есть несколько слабых мест. …Первое. Если Зеленского обвинят в коррупции и воровстве денег США и ЕС с фактами и свидетельствами участников, то за месяц пиар компании образ "демократического народа Украины" останется, но вот Зе станет для него врагом. Вспомним историю диктатора Маркоса на Филиппинах в 70-80 годы. Второе. Если у Трампа есть доказательства коррупции лидеров ЕС и он их выложит, то это запустит центробежные процессы в Европе. Оппозиция Макрона, Мерца, Стармера использует это и этим поможет MAGA. Движение MEGA (Европа - Е) уже готово к этому. Третье. Слабое звено - сам Зеленский и прогнившая элита Украины. Они совсем не собираются умирать за АнтиТрампа и многие из них уже "сдались" в посольстве США в Киеве. И многие уже выторговывают себе индульгенции в Москве. 4. Есть ещё пара процессов, но о них пока стоит умолчать, чтобы не навредить. Но они, поверьте, - звонкие. … Что будет дальше происходить? Пауза - удар "молота Трампа" - промежуточный финал. … Через пару лет снимут суперпопулярный сериал о том, как это было.Общественный деятель Татьяна ПопПроведено 100500 сходок глобалистов с Зелей, вчера как раз еще одна такая же в Лондоне состоялась. И что? И ничего. Где-то как после подзабытого "саммита мира", когда некоторые страны еще и подписи под бесполезно декларацией отзывали. Громадье планов, заведомо никуда не ведущих. "План стойкости", "план перемоги", сегодня вот еще какой-то план "антиТрамп" обещают выкатить. Что в нем будет? Почти гарантированно ничего, что могло бы заинтересовать Россию или всерьез изменить оценку ситуации с точки зрения Вашингтона. Собственно, на этом креатив исчерпан. Встречи, бумажки, бла-бла и шумиха в подконтрольной прессе – все это, конечно, должно жутко замотивировать украинцев потужно воевать до последнего обладателя паспорта с трезубом и сидеть без света по 8 и более часов в сутки. Трюк, повторенный многократно, из небольшого волшебства превращается в дешевое шоу деревенского цирка.Публицист Максим ЮсинПремьер-министр Великобритании, канцлер Германии, президент Франции, руководители Еврокомиссии демонстративно поддержали Зеленского, отказывающегося идти на компромисс с Вашингтоном по ключевому пункту его мирного плана – выводу украинских войск с той части Донбасса, которая остается под контролем Киева. Поскольку для Кремля, как можно понять, это едва ли не самый принципиальный вопрос, реализация всего американского плана упирается именно в этот камень преткновения.Упорство Киева было бы бессмысленно, если бы европейцы не дали ему понять, что смогут финансировать Украину и обеспечить продолжение ею боевых действий в течение еще долгого времени – даже без США, которые явно не проявляют такой готовности. А вот Европа проявляет. Причем не за свой счет, а путем фактически конфискации российских активов, хранящихся в ЕС, главным образом – в бельгийском депозитарии Euroclear. Окончательное решение на этот счет должно быть принято 18 декабря на саммите ЕС. И в случае, если руководство Еврокомиссии и ключевых государств альянса сумеет сломить сопротивление властей Бельгии, возражающих против такого шага, это будет означать не только продолжение конфликта, но и очередной вызов Соединенным Штатам.Политолог Юрий БаранчикПервая реакция Дональда Трампа на соглашение Зеленского с евротройкой, достигнутое в Лондоне, весьма показательна: "Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине". Такой заголовок статьи в The New York Post, которую Трамп перепостил в своей соцсети. Одновременно на своей пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Европа движется по очень плохому пути. Это послание четкий намёк в адрес Зеленского, Стармера, Мерца и Макрона, которые вновь пытаются обмануть Трампа и затянуть время, чтобы сорвать российско-американские договоренности. Но, думаю, в этот раз у них не получится - у администрации Трампа очень жёсткий тайминг решения как внешнеполитических, так и внутренних задач, и время, отведенное для решения украинского кризиса, заканчивается. Этот вывод подтверждается и словами постпреда США при НАТО Уитакер, который заявил, что "Трамп может прекратить попытки участвовать в урегулировании войны в Украине, если решит, что мирное соглашение с Россией невозможно".Политолог Максим ЖаровИтогом встречи в Лондоне между Зеленским и представителями "глобального Лондона" стало появление на свет очередного "европейского мирного плана", который уже завтра вечером будет отправлен в США "для согласования". Увидев, что Кушнер и Уиткофф являются по сути только "почтальонами", не желающими всерьёз работать со всеми сторонами конфликта, а Трамп не имеет желания и возможностей всерьёз оказывать давление на Киев (публикации о таком "давлении" в мейнстримных СМИ не в счёт, так как реальных действий в этом направлении от команды Трампа не видно), Лондон и Киев решили "продавить" самого Трампа с помощью своих собственных абстракций, которые в целом изначально не реализуемы на практике. Такое пихание локтями между Вашингтоном и Лондоном, Киевом и Москвой может продолжаться сколь угодно долго. Пока одна из этих сторон конфликта (или же внешний игрок, заинтересованный экономически в остановке боевых действий) не предложит синтез всех этих "мирных планов", в котором как минимум Москва и Киев способны увидеть отражение своих собственных условий завершения конфликта. И до тех пор, пока этот "синтез" не появится на свет, мы будем наблюдать этот бесконечный "тяни-толкай" с Трампом в главной роли "великого миротворца".Подробнее о переговорах лидеров европейских государств и Зеленского в Лондоне - в статье "Зеленский в Лондоне. Европа хочет воевать и уже придумала, как это профинансировать"

