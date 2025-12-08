https://ukraina.ru/20251208/kuda-zavedet-evropu-ideya-otobrat-u-rossii-ee-aktivy-1072807108.html

Куда заведет Европу идея отобрать у России ее активы

За столом переговоров по украинскому конфликту не заметно Европы. Лидеры ведущих государств Еврозоны регулярно пытаются найти в этом процессе своего место, но похоже, что их там никто не ждет. Если использовать терминологию Дональда Трампа, то в этих условиях Европе крайне важно удержать на руках один из немногих своих козырей

эксклюзив

европа

украина

россия

туск дональд

дональд трамп

ес

нато

илон маск

Причины европейского беспокойстваТаким козырем остаются замороженные на Западе российские золотовалютные активы. Львиная доля их упокоилась в Европе и лежит там мертвым грузом по прихоти европейцев с февраля 2022 года.Изначально эта мера задумывалась, скорее, как инструмент давления на РФ и даже шантажа, но к нынешнему дню ситуация изменилась кардинально.Украина проигрывает на поле боя. Это первое весомое обстоятельство, не замечать которое невозможно.Чистоты эксперимента ради можно взять мнение самих европейцев, а именно британской газеты The Telegraph. В недавнем материале издания констатируется: инициатива полностью на стороне Москвы, а темп продвижения российской армии сейчас максимальный за все время проведения СВО.За последнее время список территориальных потерь Украины ощутимо вырос. Так, украинские вооруженные силы окончательно утратили контроль над такими важными населенными пунктами как Покровск (Красноармейск), Купянск, Волчанск, завязались бои за Гуляйполе.Президент Владимир Путин дал понять, что это – не предел, если ВСУ не хотят уходить с занимаемых территорий сами, то их оттуда попросят силой.Самоубийственный путьДругой немаловажный элемент стремительно меняющейся для европейцев картины – это предбанкротное состояние всей системы евроатлантических связей и архитектуры безопасности, которая вдруг перестала быть незыблемой священной коровой в тандеме США и Европы.Если к косым взглядам из Вашингтона в Европе уже попривыкли и списывали это доселе на склонное к измене и перемене сердце нынешнего хозяина Белого дома, то публикация новой версии стратегии национальной безопасности США имела взрывной эффект.Шутка ли, в документе не только говорится о необходимости восстановления стратегических взаимоотношений с Россией, но и ставится под сомнение само будущее объединенной Европы. В стратегии отмечается, что если цивилизационные изменения (читай миграция) в европейских странах зайдут так далеко, то встанет вопрос о дальнейшем пребывании этих страны в союзе с НАТО и США.Такое стерпеть в ЕС уже не смогли. На арену вывели премьер-министра Польши Дональда Туска, который в соцсетях кратко обратился к "дорогим американским друзьям".На подпевках у Туска выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, который публично "наехал" на миллиардера Илона Маска. Последний перепостил сообщение, в котором Европу сравнили с "четвертым рейхом" из-за крупного штрафа, который там наложили на соцсеть Х. В ответ на это польский министр предложил американскому визави лететь на Марс, где нет "цензуры на нацистские приветствия", намекая на известное выступление Маска, которое завершилось вскидыванием руки в характерном жесте.Сам же миллиардер на этом не остановился и заявил, что Европа идет к забвению, подобно лунатику."Не просто идет, а несется", - ответил ему в соцсетях участник переговоров по украинскому урегулированию с российской стороны Кирилл Дмитриев.Судьбоносный выборПод таким прессом и с ворохом внутренних проблем Европейский союз подходит к своеобразной реперной точке, прохождение которой во многом определит будущее этого объединения.Выбор, собственно, прост – продолжать авантюрную войну с РФ руками украинцев, пока те окончательно не прикажут долго жить, либо же прислушаться к мнению "американских друзей" и свернуть на дорогу прагматизма и защиты собственных интересов.И вот здесь многое и будет зависеть от того, как в конечном итоге европейцы распорядятся замороженными российскими активами.Как на днях справедливо заместил бельгийский премьер Барт де Вевер, даже у нацистской Германии во время Второй мировой войны никто не изымал ее активы, но с Россией сейчас хотят проделать именно это.В конфликт на Украине Западом было закачено слишком много денег и ресурсов, чтобы так просто отступить, но европейская кубышка без "репарационного кредита" содержание украинской экономики и армии больше не потянет.С обратной стороны, решение забрать активы с высокой долей вероятности сделает положение ЕС необратимым: в нынешней конфигурации переговоров после этого Европу точно можно будет вычеркнуть из этого процесса, а РФ будет вынуждено дать свой ответ на такую экспроприацию.Кроме ответных мер юридического и экономического характера, которые уже сами по себе больно ударят по Евросоюзу, последствия на себе почувствует Украина, которая будет после такого решения европейских партнеров будет фактически приговорена.Если сегодня на переговорном столе есть предложения, которые позволяют Украине сохранить государственность и территории, выйти из конфликта пусть и проигравшей стороной, но без фатальных последствий, то после кражи российских активов встанет вопрос о стратегическом поражении не только Украины, но и объединенной антироссийской Европы вместе взятых.В ближайшее время Владимир Зеленский должен провести встречи с лидерами Британии, Франции, Германии и других стран. Эти переговоры должны определить, продолжит ли Европа движение по пути эскалации, либо же здравый смысл возобладает.О том, как на Украине оценивают перспективы мирного урегулирования - в материале издания Украина.ру Тянуть время и воевать ради памятников Зеленскому. Что говорят на Украине о мирном урегулировании.

европа

украина

россия

