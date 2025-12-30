https://ukraina.ru/20251230/30-dekabrya-2025-goda-utrenniy-efir-1073824361.html

30 декабря 2025 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.12.2025

новороссия

донецкая народная республика

лнр

леонид кучма

михаил павлив

артём ольхин

украина.ру

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* "Культурное обозрение". Культурные итоги 2025 года в ДНР – и не только. Гость: Роман Олексин, министр культуры ЛНР* "Украина: поворот не туда". О Леониде Кучме – втором президенте Украины и авторе концепции "Украина – не Россия". Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Время Новороссии". Программы Таврида.АРТ и МНМ для Новороссии в 2026 году. Гость: историк и журналист Артем Ольхин* "Мы живём в России". Переходные нормы 2026: труд, образование, суды, оружие, инвалидность и имущество в Новороссии. Гость: луганский юрист Владислав Соловей* "Аналитика от издания Украина.ру". "Наполеон, Сталин и Рязанов: краткая история новогоднего шампанского". Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин

