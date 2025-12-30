https://ukraina.ru/20251230/tak-o-chm-zhe-dogovorilis-tramp-i-zelenskiy-vo-floride-1073786973.html

Так о чём же договорились Трамп и Зеленский во Флориде

Петлять, хитрить, пытаться саботировать исполнение соглашений – именно так можно охарактеризовать позицию Зеленского, которую он занял под покровительством европейских "желающих".

Но если сами европейцы никаких политических рисков на себя не берут, то для Зеленского мотивация тянуть время и юлить самая сильная и единственно возможная. На переговорах во Флориде с Трампом украинская делегация не достигла никаких результатов. План-20 не поддержал американский президент, впрочем, Трампу и не удалось прогнуть Зеленского на территориальные уступки. И, кажется, что переговоры снова были пустыми. Так ли это? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоГлавный итог переговоров в Мар-а-Лаго – Зеленский согласился отдать большой и неприступный укрепрайон на Донбассе в обмен на гарантии безопасности. Именно об этом говорят как публичные заявления обоих президентов, так и прекрасное настроение Трампа, достигшее своей цели – склонить Украину к капитуляции на условиях Путина. Примечательно, что, понимая страшную цену передачи последнего бастиона перед Харьковом, Запорожьем и Днепром президент Украины избегает ответственности за такое решение и предлагает принять его на референдуме. К сожалению, результат такого референдума предсказуем. Партия мира на любых условиях на этом референдуме победит меньшинство понимающих последствия передачи неприступного укрепрайона и вывода ВСУ в голую степь. Мне хочется верить, что эти договоренности – это только игра Зеленского, чтобы не раздражать Трампа. Потому что последствия выхода из Краматорска, Славянска и Константиновки равны ПОТЕРИ всего левого берега Днепра. Так же, как после потери Авдеевки, мы потеряли уже очень много и потеряем еще больше, потеря Краматорской агломерации будет предвестником значительно больших потерь. Получение гарантий от США за выход из Донбасса – совершенно никчемное обещание, не подкрепленное НИЧЕМ! Напомню, у нас до сих пор действует Будапештский Меморандум, Большой договор о Дружбе с российской федерацией (так в оригинале - Ред.), Алма-Атинская декларация о незыблемости корней бывших советских республик и штук пятьдесят различных "безопасных" договоров, которые подписывал Ермак в течение нескольких последних лет. Всерьез рассчитывать, что какой-то договор с Америкой заставит Америку Трампа воевать за Украину с Россией – это максимально тупой и наивный АБСУРД! Собственно, сама идея отдать Донбасс за обещания Трампа более дебильная даже, чем продажа индейцами Манхэттена. Потому что тогда индейцы получили хоть одеяла и ожерелья, а мы получим НИЧЕГО. Сегодня вы увидите много людей, которые продадут свою репутацию за места в будущих списках и просто за 20 долларов. Они будут доказывать вам, что идея отдать Донбасс замечательная, иначе – Путин нападет. Они будут спекулировать на ваших чувствах, усталости от войны, критике политиков, которые не нравятся вам, с одной целью – реализовать план Трампа/Путина, который станет предпосылкой дальнейшего поглощения Украины. Самые умные будут говорить, что не надо паники, потому что ничего еще не подписано и не всё так однозначно. Но все вместе они будут работать в оправдание смертельного для Украины решения о выходе украинской армии из укрепрайонов Донбасса в голое поле. Если у вас есть хоть немного критического мышления, вы должны запомнить всех этих людей поименно и сделать по ним выводы. Вследствие того, что я не владею всей информацией, имеющейся у Верховного главнокомандующего, я не знаю, какой мир был бы справедлив исходя из текущего баланса сил России и Украины. Но знаю точно, что выход из такого укрепрайона, как Славянско-Краматорская агломерация возможен только вследствие капитуляции, когда других вариантов просто не остается. Подписать мир на таких условиях – значит передать войну своим детям. Уже проигранную войну. Потому что без Славянско-Краматорской агломерации следующие укрепрайоны – это Харьков, Запорожье и Днепр.Украинский политолог Виктор НебоженкоВнеочередная встреча Трампа и Зеленского закончилась без скандала и результата. Оба не знают, что делать, чтобы не разозлить или обидеть Путина. Майями для Трампа и Зеленского не превратился Анкоридж. Смесь ток-шоу и переговоров оказалось плохой стратегией для обоих президентов. Но хуже другое, оказывается, что при огромной власти, у всех троих -Трампа, Зеленского и Путина, включен счетчик своего личного политического времени.Для "вечной" России единовластное правление "вечного" Путина оказалось самым слабым местом в ее политике и будущем. Для Трампа - второй год "царствования" показал патологическое неумение шустрого хозяина Белого дома различать во внутренней и внешней политике свои личные и американские интересы.Для Зеленского время личного господства над Украиной давно закончилось. После исчезновения или "бегства" Ермака из Офиса президента Зеленский вдруг стал понимать, что у него нет ни времени, ни пространства маневра между Украиной и Путиными. А мужества сделать выбор у него нет. Хитроумные попытки перебросить свою ответственность после 6 лет единовластного правления может закончится для Зеленского большим скандалом или политическими неприятностями.При этом, все трое - Трамп, Зеленский и Путин хотят решить проблемы войны и мира за счет друг друга, что делает это "треугольник печали" тупиковым примером неудачной международной политики, где личные, корыстные интересы сохранения власти и бизнеса были выше, чем интересы страны.Украинский политолог Алексей ПаничНа примере вопроса выхода ВСУ из Донбасса хорошо видно, какую ключевую роль в политике играют моральные соображения. Если Украина соглашается на односторонний уход, она именно этим шагом признает себя более слабой стороной. Это и есть желанная моральная победа Путина. Настаивая на равенстве подхода – "если отходят, то обе стороны" – Украина лишает Путина этой моральной победы. Тогда получается "ничья", но для России "ничья" – это уже моральный проигрыш. Ведь в российской системе координат все, что не выигрыш, проигрыш, особенно в отношениях с бывшими колониями. Исключение Кремль готов сделать только для США, и то не в вопросе Украины. Вот в этот моральный вопрос сейчас все и уперлось.Не знаю, понимает ли это Трамп. Думаю, если и понимает, то его мораль здесь скорее на стороне Путина, чем на нашей. А у большинства европейских лидеров, конечно, наоборот. Однако их голос здесь скорее совещательный.Российский политолог Алексей ЧеснаковОчередная встреча Трампа и Зеленского, на первый взгляд, снова закончилась ничем: общие слова об успешных и содержательных переговорах, заявления о готовности мирного соглашения на 95%, заверения о том, что осталось буквально несколько недель до дня подписания, однако конкретики мало. Судя по поступающим сигналам, заявлениям и намекам, ключевой темой последней встречи стали американские гарантии безопасности для Украины. Зеленский по-прежнему не хочет принимать того факта, что только Россия может обеспечить реальные гарантии безопасности Украины, а для этого необходимо соблюдение всех пунктов достигнутых договоренностей. Именно поэтому президенту Украины так нужна "квазипятая статья НАТО". В его картине мира наличие за спиной "сильного союзника" сохраняет для Украины пространство для маневра и игры с Россией: можно петлять, хитрить, пытаться саботировать исполнение соглашений. Это, очевидно, ошибочное представление. Собственно, Россия и не выступает против гарантий безопасности Украине, обозначая лишь красные линии относительно недопустимости размещения иностранных контингентов на ее территории. Итак, судя по всему, Зеленский во Флориде получил то, чего так хотел или близко к этому. Но здесь возникает логичный вопрос – что он отдал взамен? Прогресса по территориальному вопросу пока не прослеживается. Однако намечается попытка спустить вопрос отчуждения территорий на плечи граждан – вынести его на референдум. Чтобы потом на выборах говорить: "дорогие украинцы, это вы самолично сдали Донбасс, это не моя ответственность". А если это так, то мы наблюдаем старт предвыборной кампании Зеленского.Публицист Алексей ПилькоРезультат переговоров Трампа и Зеленского во Флориде однозначен: договорились договариваться дальше. Все заявления американского президента о том, что 95% мирного плана согласованы, следует воспринимать с определённым скепсисом: не решены самые главные вопросы, без которых мир невозможен в принципе. Причём они, судя по всему, проговаривались в Анкоридже во время августовского российско-американского саммита на высшем уровне. Во-первых, как стало ясно в ходе совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского, прогресса по территориальному вопросу ровно ноль. Украинская сторона отказывается выводить войска с пока ещё подконтрольной ей части Донбасса, а для Москвы это принципиальное условие. Во-вторых, никакого продвижения нет и по гарантиям безопасности для Киева. Здесь российская и украинские позиции ровно противоположны: Москва требует нейтрального статуса Украины с сокращёнными вооружёнными силами и отсутствия на её территории войск НАТО даже под национальными флагами. Напротив, Зеленский говорит если не о членстве в НАТО, то о гарантиях Украине, похожих на статью 5-ю Вашингтонского договора о создании альянса. К тому же он настаивает на 800-тысячной численности украинских вооружённых сил, которые Киев не сможет содержать. То есть речь идёт о наёмной армии стран Североатлантического блока на западных границах России, которая будет подкреплена с тыла войсками европейских стран. Это настолько идёт вразрез с интересами Москвы в сфере безопасности, что никто из российского политического руководства даже не будет всерьёз обсуждать такую возможность. Вот эти два упомянутые пункта перевесят все остальные согласованные. По ним никакого компромисса не просматривается и поэтому решаться ситуация будет на поле боя. Кстати говоря, возможное начало деятельности рабочих групп для урегулирования различных спорных вопросов, о чём упоминалось на пресс-конференции Трампа и Зеленского, не приблизит успех мирных переговоров. Скорее, наоборот, всё "замотается" в бесконечных обсуждениях. Однако же американский президент сегодня сказал важную вещь: он полностью согласен с Путиным о ненужности перемирия. Иными словами, идея Зеленского уговорить Трампа продавливать Москву на 60-дневное перемирие под референдум полностью провалилась. Вынос мирного плана на референдум вообще больше не рассматривается как возможная опция. Судя по всему, теперь вместо этого предлагается голосование в парламенте. Кстати говоря, это весьма логично. В Германии никто не проводил референдум по условиям Версальского мира, равно как и Франция отдала Берлину Эльзас и Лотарингию после войны с Пруссией вовсе не по итогам народного волеизъявления. В целом же Трамп находится в суперпозиции: сделка состоится - и он получит лавры миротворца, провалится - заработает на торговле оружием. Поэтому его устроит любой вариант. А вот у Зеленского выбор другой: подпишет невыгодную сделку - быстро потеряет власть и вероятно жизнь, а вот если не подпишет - есть шанс пропетлять и продлить своё политическое существование. Правда, этот шанс не очень большой, но при другом выборе его просто не существует. Поэтому переговоры могут идти ещё очень долго.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаГлавные итоги встречи Трампа с Зеленским — прощание с "Планом-20" и новый долгий ящик.Переговоры президента США с Зеленским во Флориде, а также разговоры Трампа до и после этой встречи с Путиным и европейскими лидерами не принесли никакого прорыва, однако пространство вариантов для мира явно сузилось. Основное, что случилось, — это провал попытки Киева и Европы зафиксировать "мирный план Зеленского" из 20 пунктов как некую базовую рамку урегулирования. Эта тактика предполагала простую развязку: Вашингтон принимает план, Москва его отвергает, после чего США усиливают давление на Россию. Реакция Трампа показала, что Белый дом в эту конструкцию входить не намерен, причём сам Трамп обозначил это ещё до переговоров. Американская позиция теперь предельно прагматична: без территориальных уступок со стороны Киева никакой сделки не будет. А любые попытки заменить эти уступки какими-то временными процедурами, включая прекращение огня под "референдум", лишь продлят агонию киевского режима. Тот редкий случай, когда оценки Вашингтона и Москвы совпали публично и по сути. Заявления из Москвы — от президента РФ до главы МИД и главы Генштаба — не содержали ультиматума, но фиксировали жёсткость. Россия подтверждает свою приверженность параметрам, сформулированным ещё в июне 2024 года: контроль над Донбассом и Новороссией в административных границах четырёх областей, отсутствие западных войск на Украине и её внеблоковый статус. И в очередной раз заявляет: заморозка конфликта без победного для России решения неприемлема. В том числе потому, что ВС РФ идут вперёд, и причин соглашаться на какие-то компромиссы у России нет. Киев продолжает затягивать время, апеллируя к "референдуму" как к механизму легитимации территориальных решений. Однако именно здесь позиции сторон принципиально расходятся. И Москва, и Вашингтон считают прекращение огня ради процедуры — ошибкой. Альтернатива, о которой заговорил Трамп, — парламентское утверждение — теоретически упрощает процесс. Но на практике она выводит Зеленского в зону максимального риска. Верховная рада и так уже несколько раз за последние пару месяцев пыталась "взбрыкнуть" в связи с антикоррупционными расследованиями в отношении окружения главы режима, и статус ключевого игрока наделил бы Раду небывалой за последние годы субъектностью. Возможно, именно поэтому Украина и продолжает делать всё, чтобы окончательное решение прозвучало — и тем более было запущено в реализацию — как можно позже. Теперь, к уже известным переговорным группам, будут созданы новые. А это значит, что до весны предметных подвижек вряд ли стоит ждать. Наиболее вероятный сценарий ближайших месяцев — не быстрый отвод ВСУ и не немедленный референдум, а затяжной коридор управляемой деградации Украины как государства и социума. Ситуация на фронте будет медленно ухудшаться для Киева, его переговорная позиция — ослабевать, а условия Москвы (и Вашингтона) — ужесточаться. Ключевой момент — в виде вывода украинских войск с новых территорий РФ — по-прежнему стабилен в своём отрицании Киевом. ВСУ не отойдут сами — значит их выкинут принудительно. С попутной постепенной демилитаризацией Украины до нужного нам уровня.Другой взгляд на результаты встречи Трампа и Зеленского - в статье Павла Волкова "Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс".

