https://ukraina.ru/20251230/v-smeshannykh-chuvstvakh-donetsk-vstrechaet-novyy-2026-1073768252.html

"В смешанных чувствах": Донецк встречает Новый 2026

"В смешанных чувствах": Донецк встречает Новый 2026 - 30.12.2025 Украина.ру

"В смешанных чувствах": Донецк встречает Новый 2026

Донбасс готовится встречать уже второй относительно спокойный Новый год. Без ярких красок, но и без масштабных обстрелов. Без нормального водоснабжения, но в тепле. Без комфортной жизни здесь и сейчас, но с масштабными планами на будущий год.

2025-12-30T12:05

2025-12-30T12:05

2025-12-30T15:50

эксклюзив

донецк

дед мороз

мариуполь

донецкая народная республика

украина.ру

украина.ру

инфраструктура

белгородская область

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073772237_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_4f9b55316bbc95c4b077fbef4168ccb7.jpg

"Донецк, внимание! Высокая активность украинских дронов!" - нагнетают мониторинговые паблики. Каждый вечер, так сказать, на манеже. Экстраординарного тут абсолютно ничего. Атакуют группами и с разных направлений. Что-то да просочится. В основном, конечно, после наступления темноты, но и в сумерках время от времени тоже норовят проскочить."У меня в соседний дом прилетело недавно. Там целый пролет обвалился. Людей доставали. Все службы туда съехались, да. Так жена раскричалась на нервах, что нужно куда-то перебираться. Давай, мол, прогревай машину, будем вещи собирать. Понимаешь, да? Просто разнервничалась. Так я давай успокаивать ее. Ну все уже, прилетело. Куда нам детвору среди ночи дергать? Снаряд в одну воронку дважды не попадает", - рассказывает таксист, стараясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь залепленное мокрым снегом лобовое стекло.Дергаться и впрямь некуда. Смысл? Период минометов, РСЗО и гаубиц ведь пережили как-то. Зачем же дергаться из-за дронов, которые по ночам залетают, а потому более или менее прогнозируемы?Вечер. Работаю. Слышу разрыв. Жужжание пикирующего БПЛА. Еще один взрыв, но уже близко. Через десять минут выясняется, что неподалеку жилой дом загорелся. Обитатели тамошние небось тоже думали, что ужас давно позади и нужно лишь чуть-чуть потерпеть, а теперь Новый год встретят под чужим потолком. И вот как думать правильно? Не знаю.Знаю лишь, что официального мониторингового ресурса в республике до сих пор нет ни в одной из популярных социальных сетей, не говоря уж о каком-то специализированном сайте. Только частные "переклички", что опираются на информацию от обывателя. Притом, что раз в несколько дней то людей на улицах поражает осколками, то в какой-нибудь жилой дом прилетает.Надо сказать, что меры безопасности в республике весьма неоднозначные. С одной стороны, в период зимних праздников комендантский час отменяется, но, с другой, к примеру, главной елки в Донецке снова не будет. Считается, что в Новогоднюю ночь праздничное деревце привлечет внимание нескольких тысяч горожан, а это прекрасная цель для противника. Почему тогда в районах елочки установили? Они людей, истосковавшихся по ярким краскам, не привлекут? А для Мариуполя эта опасность не актуальна?Местная публика уже настолько привыкла к военным реалиям, что даже как-то не ропщет. Разве только ворчит для порядка, что "мариупольским опять все, а нам пару-тройку гирлянд в центре повесили".Никого не хотел бы обидеть, но столицу ДНР украсили будто бы по остаточному принципу. Процентов девяносто атмосферы создал частный бизнес, на бульваре Пушкина открылась довольно симпатичная новогодняя ярмарка, на площадях фотозоны да совсем немножко гирлянд. Посмотрите на тот же Белгород, мысленно вычтите 99,99% украшений и получите донецкую картинку. Нисколечко не трагедия, но причин для уныния в городе без того многовато.А вот что горожан огорчило по-настоящему, так это новость о том, что вода по ходу праздников будет подаваться в штатном режиме. Никаких "полноводных" каникул, к сожалению, не предусмотрено. С другой стороны, если воды нет, то никакой Дед Мороз ее в трубы не наколдует.К тому же штатный режим – это очень даже неплохо. Куда хуже, когда и в штатном водицы нет. Особенно "повезло" тем, кто набирает воду из бочек, ибо первые же заморозки вскрыли доселе невиданное: на морозе вода замерзает! Местные паблики тут же наводнили (простите за грустный каламбур) фото лопнувших или просто замерзших бочек, которые специально изготовленные для этого "шубы" отчего-то не согрели. Законы природы вновь доминируют над политической целесообразностью.Однако ж духом упасть тоже не получается. Даже зимой тут и там что-то строят, открывают, ремонтируют. А на будущий год столько всего анонсировано, что если хотя бы треть успеют реализовать, то уже замечательно."Помнишь поселок, где мы познакомились? Я заезжал туда сегодня и глазам не поверил. Там дорогу сделали! Тяп-ляп, конечно, но хотя бы можно проехать. Небось фронт еще дальше уйдет и там постелют нормальную", - делится впечатлениями товарищ, который в прошлом году ранение получил и с тех пор в наших краях не бывал.В таких вот смешанных чувствах Донбасс и заходит в Новый 2026 год. И понятно, что в этой смешанности раздражения и усталости куда больше, чем объективного восприятия. Ведь когда долго жил плохо, а потом вдруг надежда появилась, хочется, чтоб сразу замечательно сделалось. Но фронт работ настолько масштабный, что вот так сразу, к сожалению, не получится.О буднях Новороссии - "Беспилотники, ДТП и водичка "под шубой": чем сегодня живет Донбасс.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

белгородская область

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, дед мороз, мариуполь, донецкая народная республика, украина.ру, украина.ру, инфраструктура, белгородская область, белгород, бпла, дроны, рсзо