https://ukraina.ru/20251230/pozyvnoy-grigorich-novyy-1980-god-vstretil-v-kabule-v-korolevskom-dvortse-s-chernoy-ikroy-i-sosiskami-1073785676.html

Позывной "Григорьич": Новый 1980 год встретил в Кабуле в королевском дворце с черной икрой и сосисками

Позывной "Григорьич": Новый 1980 год встретил в Кабуле в королевском дворце с черной икрой и сосисками - 30.12.2025 Украина.ру

Позывной "Григорьич": Новый 1980 год встретил в Кабуле в королевском дворце с черной икрой и сосисками

Боец ВС РФ с позывным "Григорьич" в интервью изданию Украина.ру рассказал о самом запомнившемся ему Новом годе. Тогда они выполняли задание Родины: взяли кабульский аэропорт и взорвали мост, чтобы в столицу не прорвались афганские танкисты, верные режиму Амина. Черную икру ели серебряными ложками из царского сервиза

2025-12-30T11:42

2025-12-30T11:42

2025-12-30T16:03

интервью

сво

новороссия

новый год

александр чаленко

афганистан

вс рф

вдв

украина.ру

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1a/1073673682_82:25:813:436_1920x0_80_0_0_6e17bc2270da4375ebcc922601f950aa.jpg

- Григорьич, вам уже 68 лет, вы сейчас воюете в Новороссии. У меня к вам простой вопрос: какой Новый год вам запомнился больше всего и почему?- Самой запомнившейся мне была встреча Нового Олимпийского года с 1979 на 1980 год. Встречал его со своими боевыми товарищами в Кабуле в королевском дворце Захир Шаха (король Афганистана, который был отстранен в результате государственного переворота в 1973 году - прим.), который был взят накануне штурмом. Там была резиденция тогдашнего правителя Афганистана – Хафизуллы Амина.В 1978 году меня призвали в ВДВ. Служил в Витебской дивизии, в которой проходили службу 9-10 тысяч человек. Я, будучи десантником, попал в первую группу, где было 300 бойцов, перед которой была поставлена задача: захватить аэродром в Кабуле. Нас подняли по тревоге, погрузили в самолеты, и мы полетели на выполнение задания…Дворец короля находился в самой столице, к нему шла дорога прямо из аэропорта. С правой стороны прекрасный архитектурный комплекс, дворцы, рощи.Наша операция была подготовлена очень хорошо. Правда, во время захвата Кабула нам даже в ледяной воде 2-2,5 часа пришлось постоять. Получили информацию, что на город идут две танковые бригады. Пришлось мост взорвать, чтобы танковые колоны не прошли. Поэтому во время минирования и надо было постоять в воде. Новый год праздновали так: расстелили во дворце Захир Шаха плащ-палатку, поставили на нее содержимое наших сухпайков: банки с тушенкой, гречку, рисовую кашу, шоколад. Пили либо чай, либо воду. Спиртного не было. Кстати, ребята во дворце нашли какие-то припасы. Помню, это были большие банки с сосисками и банки с черной икрой… Я сам родом с Караганды. Это был шахтерский город. Хорошо снабжался. Там можно было в магазине за 20 рублей купить килограмм черной икры. Родители ее покупали...Сели, а ложек, чтобы черную икру есть, нет. Один из наших убежал, приносит ложки. Поели-попили. Тут команда строится. Построились. Открывается дверь. Командир взвода становится по центру: равняйсь-смирно, равнение направо. И тут выходит из дверей человек в золоченом халате, на голове чалма, на одной стороне на боку кривой ятаган, на другой – маузер, и тапочки с загнутыми кверху носками как у Хоттабыча. Взводный берет под козырек и обращается к вошедшему: "Товарищ капитан, рота по случаю Нового года построена…". Присматриваемся, а это... наш ротный. В общем, попраздновали после этого еще минут 15-20, а потом по тревоге сразу выдвинулись на отражение вражеской атаки на броне.Когда я выбегал, ложку, которой ел черную икру, облизал и всунул в сапог. А на рассвете, когда все закончилось, присел, портянку перемотать. Ложка из сапога выпала. А она серебряная. Я при свете дня смог ее рассмотреть. Как оказалось, она из царского сервиза 1789 года "Иерофант Хлебников, поставщик столового серебра Его Императорского Величества" (серебро 84-й пробы, произведенного ювелирной фабрикой "Хлебников" - прим.).Потом, когда уходили на боевые задания, я ее в оружейку сдавал. Дежурный, принимая ее, писал: автоматов столько-то, штык-ножей столько-то, гранатометов столько-то, боеприпасов столько-то, ложка товарища сержанта – одна (смеется). Хотел сохранить ее себе на память, но не смог уберечь. Пропала.-Что хотели бы пожелать на Новый год близким и бойцам из своего подразделения?-Хочется пожелать всем ребятам, чтобы они хорошо встретили Новый год. Родным и близким, которые ждут их здоровья, терпения, понимания. Потому что тяжело без поддержки родных и близких быть на передке. Как мы выживаем? Наши родные и близкие знают как. Самое хорошее хочется сказать супруге своей и детям: главное, чтобы было здоровье.Смотрите также видеорепортаж Александра Чаленко о награждении бойцов в зоне СВО Машины работают как часы: командир "Шаман" о незаменимых на фронте технарях.

https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html

новороссия

афганистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, сво, новороссия, новый год, александр чаленко, афганистан, вс рф, вдв, украина.ру, всу