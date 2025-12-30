ВС РФ уничтожили хваставшихся взятием Купянска украинских военных - 30.12.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили хваставшихся взятием Купянска украинских военных
ВС РФ уничтожили хваставшихся взятием Купянска украинских военных
Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия", хваставшихся взятием Купянска, сообщает 30 декабря телеграм-канал Shot
2025-12-30T11:11
2025-12-30T17:10
Ситуация в городе остается под контролем российских войск, несмотря на попытки наступления со стороны ВСУ. Как утверждается, за прошедшие выходные украинская армия предприняла в этом районе шесть контратак.Также сообщается о ликвидации штурмовой группы 92-й отдельной бригады, в составе которой, по данным канала, действовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Попытки атак предпринимались в условиях тумана. Общие потери украинской стороны в этом районе за трое суток оцениваются более чем в 80 военнослужащих.Ранее Минобороны России сообщало об отражении попыток прорыва ВСУ под Купянском.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Задача России – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас. Подробнее — в материале Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ.
ВС РФ уничтожили хваставшихся взятием Купянска украинских военных

11:11 30.12.2025 (обновлено: 17:10 30.12.2025)
 
Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия", хваставшихся взятием Купянска, сообщает 30 декабря телеграм-канал Shot
Ситуация в городе остается под контролем российских войск, несмотря на попытки наступления со стороны ВСУ.
Как утверждается, за прошедшие выходные украинская армия предприняла в этом районе шесть контратак.
Также сообщается о ликвидации штурмовой группы 92-й отдельной бригады, в составе которой, по данным канала, действовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Попытки атак предпринимались в условиях тумана. Общие потери украинской стороны в этом районе за трое суток оцениваются более чем в 80 военнослужащих.
Ранее Минобороны России сообщало об отражении попыток прорыва ВСУ под Купянском.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Задача России – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас. Подробнее — в материале Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ.
