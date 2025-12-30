https://ukraina.ru/20251230/vs-rf-unichtozhili-khvastavshikhsya-vzyatiem-kupyanska-ukrainskikh-voennykh-1073823128.html

ВС РФ уничтожили хваставшихся взятием Купянска украинских военных

Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия", хваставшихся взятием Купянска, сообщает 30 декабря телеграм-канал Shot

Ситуация в городе остается под контролем российских войск, несмотря на попытки наступления со стороны ВСУ. Как утверждается, за прошедшие выходные украинская армия предприняла в этом районе шесть контратак.Также сообщается о ликвидации штурмовой группы 92-й отдельной бригады, в составе которой, по данным канала, действовали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Попытки атак предпринимались в условиях тумана. Общие потери украинской стороны в этом районе за трое суток оцениваются более чем в 80 военнослужащих.Ранее Минобороны России сообщало об отражении попыток прорыва ВСУ под Купянском.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Задача России – добиваться целей СВО. Чем больше там хаоса и смены одних президентов на других с еще меньшей легитимностью, тем лучше для нас. Подробнее — в материале Александр Дюков: Украина после покушения на Путина получит и ужесточение позиции России, и военный ответ.

