Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 декабря - 30.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 30.12.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, уходящий 2025-й год стал переломным на фронтах СВО — были освобождены свыше 300 населенных пунктов и взяты под контроль огромные территории.
Видео, Александр "Варяг" Матюшин, ВС РФ, фронт, Запорожский фронт, фронт на Украине сейчас

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 декабря

11:10 30.12.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, уходящий 2025-й год стал переломным на фронтах СВО — были освобождены свыше 300 населенных пунктов и взяты под контроль огромные территории.
