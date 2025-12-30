https://ukraina.ru/20251230/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-30-dekabrya-1073823012.html

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 30.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, уходящий 2025-й год стал переломным на фронтах СВО — были освобождены свыше 300 населенных пунктов и взяты под контроль огромные территории.

