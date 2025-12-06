https://ukraina.ru/20251206/rassledovanie-nyt-kak-zelenskiy-i-ego-priblizhnnye-razrushali-zapadnyy-antikorruptsionnyy-nadzor-1072731075.html

Расследование NYT: как Зеленский и его приближённые разрушали западный антикоррупционный надзор

Расследование NYT: как Зеленский и его приближённые разрушали западный антикоррупционный надзор

Лидеры украинского режима винят независимых советников в неспособности предотвратить коррупцию. Однако приближённые Зеленского сами лишили реальных полномочий введённые Западом наблюдательные советы. Об этом свидетельствует журналистское расследование, опубликованное The New York Times

Авторы расследования подчеркивают, что с началом боевых действий на Украине в 2022 году западные союзники Киева столкнулись с серьезной дилеммой: как направить миллиарды долларов на поддержку правительства, не допустив их расхищения коррумпированными чиновниками. В публикации говорится, что ставки были особенно высоки, поскольку ключевые отрасли — распределение электроэнергии, закупки оружия и атомная энергетика — контролировались государственными компаниями, которые годами служили источником обогащения для украинской элиты.Чтобы защитить средства, США и европейские страны настояли на создании механизмов контроля. Как отмечают журналисты, они потребовали от Украины ввести независимые наблюдательные советы — группы внешних экспертов, которые отслеживают расходы, назначают руководителей и предотвращают коррупцию. Эти советы должны были состоять в основном из независимых иностранных специалистов, чтобы обеспечить объективность и перевес над правительственными назначенцами.Однако, как выявило расследование The New York Times на основе документов и интервью с около 20 западными и украинскими чиновниками (некоторые из них высказывались анонимно), последние четыре года украинское правительство систематически подрывало этот механизм. Авторы статьи отмечают, что администрация Владимира Зеленского набирала в советы своих сторонников, оставляла позиции вакантными, затягивала формирование советов и даже переписывала уставы компаний, чтобы ограничить надзор и сохранить государственный контроль над расходами сотен миллионов долларов.В публикации подчеркивается, что наблюдательные советы играют ключевую роль, позволяя независимым экспертам (часто иностранцам) проверять решения госкомпаний. Они оказались в центре коррупционного скандала вокруг Зеленского: антикоррупционные органы обвинили его ближайшее окружение в выводе и отмывании ≈100 млн долларов из "Энергоатома". Администрация Зеленского возложила вину на наблюдательный совет "Энергоатома", но, как выяснили авторы, именно правительство лишило совет реальных полномочий, затягивая его формирование и оставляя места в нём вакантными.Журналисты приводят примеры политического вмешательства не только в "Энергоатоме", но и в "Укрэнерго" и Агентстве оборонных закупок. В статье говорится, что это привело к разгулу коррупции и нецелевому использованию западной помощи. Советник Зеленского отказался комментировать произошедшее, заявив, что советы не находятся в компетенции президента.Авторы отмечают, что европейские лидеры годами критиковали коррупцию на Украине, но терпели ее ради поддержки в конфликте с Россией. Спецпосланник Норвегии Кристиан Сисе заявил: "Для нас важен высокий уровень управления, но мы должны принять этот риск... Потому что идут боевые действия. Потому что Украина защищает Европу от российских атак". Подробно разбирая "Энергоатом", авторы публикация указывают, что администрация затягивала формирование совета, оставив одну позицию вакантной для паритета (два иностранца против двух представителей Украины), что фактически парализовало его. Если бы совет работал, он мог предотвратить реализацию схемы откатов (15% от контрактов). Следователи отметили, что подрядчики платили откаты; скандал включает бывшего партнера Зеленского и вице-премьера, обвиненого в хищении >1,3 млн долларов. Зеленский, избранный в 2019-м на обещаниях борьбы с коррупцией, после 2022-го ослабил правила под предлогом военной необходимости, работая с фигурами, которых ранее называл преступниками. Как пишут авторы, скандал подорвал позиции Зеленского, осложнив вступление Украины в ЕС и НАТО. Управляющий директор ЕБРР Арвид Тюркнер по этому поводу заявил: "Будет больше сомнений в вопросе выделения крупного финансирования" (речь идёт о сотнях миллиардов долларов "на восстановление").В разделе под названием "Как захватить наблюдательный совет" журналисты NYT описывают происходящее в "Укрэнерго". Бывший гендиректор Владимир Кудрицкий вспоминает давление со стороны министра Германа Галущенко в конце 2021-го: тот требовал назначить в совет людей без опыта. Кудрицкий сопротивлялся благодаря совету, но после истечения срока полномочий министерство настояло на включении в его состав представителя Польши Романа Пионковского, который имел низкий рейтинг и не состоял в предварительном списке ЕС. Кудрицкого уволили в 2024-м в результате голосования,, в ходе которого Пионковский проголосовал вместе с состоящими в совете украинцами за увольнение гендиректора. Два состоявших в совете иностранца ушли из него в знак протеста, назвав увольнение Кудрицкого "политически мотивированным". Пионковский отрицает давление, но Кудрицкий связывает это с коррупционными устремлениями (один из "своих" — фигурант дела "Энергоатома").Галущенко ушел на фоне скандала. Но западные доноры не остановили помощь Киеву, опасаясь выглядеть предателями Украины.В "Энергоатоме" Галущенко продвигал покупку старых реакторов из Болгарии за 600 млн долларов — проект критиковали как растрату. Член совета Тим Стоун хотел проверить "реакторы-Франкенштейны", но Киев затягивал контракты. Депутат Алексей Мовчан по этому поводу заявил: "Они понимали, что как наблюдательный совет начнет работать, они могут потерять контроль". Послы США и Великобритании в декабре 2024-го потребовали сформировать совет: "Это особенно важно сейчас, когда „Энергоатом“ рассматривает новые крупные долгосрочные финансовые инвестиции". Стоунушел; совет остался парализованным.В Агентстве оборонных закупок (создано в 2024-м после скандала с завышенными ценами) потратили ≥1 млрд евро, причём совет так и не был полностью собран. Глава ведомства Марина Безрукова подписывала сомнительные контракты под давлением Минобороны (например, на непригодные снаряды). Минобороны переписало устав и уволило двух членов совета для потери кворума, в том числе и её. "У них нет настоящей силы".Авторы статьи связывают это с возвращением Трампа в США, что воодушевило Киев на откат реформ. Правительство переписывало уставы ("Укрэнерго" и др.), пыталось ослабить антикоррупционные агентства. Европа заказала отчет (NYT получила копию), в котором подрыв советов — ключевая проблема. Представитель ЕС настаивает на реформах, но отрицает нецелевое использование средств.Зеленский дистанцируется от происходящего. Премьер Юлия Свириденко отрицает какое-либо внешнее вмешательство в происходящее в "Энергоатоме". Вину в сложившейся ситуации она возложила не его наблюдательный совет и уволила всех его членов, резюмируют авторы NYT.Читайте также: Тимур и его команда. Особенности национальной коррупции

