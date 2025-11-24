https://ukraina.ru/20251124/timur-i-ego-komanda-osobennosti-natsionalnoy-korruptsii-1072059797.html

Тимур и его команда. Особенности национальной коррупции

Тимур и его команда. Особенности национальной коррупции

Был у меня некогда странный студент. Шумный, эгоцентричный, экстравагантный. И карьеру, в конце концов, построил себе в подобном эксцентрическом стиле: президент — губернатор — заключённый

Я знал немало обратных примеров. Да, видел, как президенты оказываются за решёткой (правда, чаще символически, в духе Саркози). Но вот подобный последовательный и сознательный политический дауншифтинг — несомненная редкость. Но сейчас не об этом.Так вот. Бывший студент, а тогда ещё и президент, пригласил меня посмотреть "первую постсоветскую страну, полностью искоренившую коррупцию".Впечатляло! Полицейские участки из стекла как символ полной прозрачности. Светлые юные лица постовых. Были они в чём-то неумелы (насчитал за один день поездок по Тбилиси три или четыре дорожных аварии с участием полицейских экипажей). Зато какие улыбчивые и вежливые. И не берущие!Правда, восторги мои быстро улетучились. Узнав про мой вояж, ко мне с просьбой обратились зарубежные знакомые. Они построили в Грузии завод, но местные высокопоставленные деятели его каким-то чудесным образом отжали. Попросили вернуть справедливость. Я обратился за помощью к одному из силовых министров. Тот, выслушав суть, небрежно сказал: "Г…, чепуха вопрос. У нас нет коррупции. Всё порешаем".Потом долго куда-то звонил, что-то выяснял и понуро сказал, что вопрос не решаем. Я удивился: "Как же так? У вас ведь нет коррупции". Министр мрачно ответил: "У нас нет коррупции до ста тысяч долларов. Выше, в силу национальных особенностей — одна сплошная коррупция". Короче, "не смотрите наверх"…Вспомнил эту давнюю историю, когда стал разворачиваться украинский скандал вокруг Тимура Миндича. Решил взглянуть на Тимура и его команду именно через призму неких "национальных особенностей".В каком-то смысле коррупции на Украине с самого начала незалежности не было. Кто-то (а возможно, это я сам) дал её исчерпывающее определение ещё в девяностых — "коррупция — это то, в чём ты не участвуешь".А поскольку участвовали практически все, её и как бы не было. Она начиналась от нескольких гривен, которые давались дорожному постовому, дежурному ЖЭКа, нянечке детсада или медсестре в поликлинике. Была привычной, как воздух, и удобной, как старые шлёпанцы. Все знали, что все берут. Проблема только в том, чтобы оказаться на стороне берущей, а не дающей. Пусть не в чине больших звёзд, но маленьких лычек.Кстати, некоторые знакомые покинули Крым после его возвращения именно от дискомфорта новой среды обитания: как можно жить на территории, где даже лёгкое нарушение закона трудно обменять на некоторую сумму?В украинской среде мздоимство явно не находится, как у Данте, в одном из самых крутых кругов ада. Разве что это повод для чистилища. И то в лайт-варианте. Как в элитной автомойке с кофием и музоном.В общем, украинская коррупция проходит скорее по разряду естественных потребностей. "Что естественно, то не безобразно" — любимая присказка украинских политиков. Не случайно Зеленский на последней встрече со своей фракцией "Слуга народа" назвал её нормальной и естественной.Конечно, в этом есть нечто животное. Человек тем и отличается от животного, что, скажем, не совокупляется на улице. Стыдно. А животное не знает стыда. И то, что в других странах неловко, здесь почётно. Если ловко. Поэтому здесь даже не "потужная коррупция", а "животная коррупция".Но есть другие, более системные национальные нюансы. Как раз именно Тимур и его команда позволили сгруппировать и чётко сартикулировать эти особенности. За что им большое герменевтическое спасибо.Итак, первый урок бравой команды заключается в том, что РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Это понимают и, если надо, даже используют недалёкие американцы. Они ведь насоздавали в подконтрольной стране всякие НАБУ не для искоренения коррупции, а для её оптимизации и модерации. Их структуры, дочерние ФБР, должны были наблюдать, чтобы коррупционные нормы свято соблюдались.Скажем, поступило сотня миллиардов с Запада. Половина сразу должна вернуться домой (оплата зарубежным советникам, благодарность политикам, гонорары лоббистам и пр.). Процентов сорок пусти по профилю (оружие, там, запчасти к энергетике, зарплаты воякам и бюджетникам и пр.). Традиционная "десятина" — усушка, утруска, бой. То есть своего рода "коррупционная рента" туземной власти.Режим Зеленского перевернул эту схему. Тимур и его команда стали всего лишь очевидной и наглядной демонстрацией этого беспредела. А Запад прощает своему "сукину сыну" почти всё, кроме крысятничества. Для него воровство из церковной кружки — меньший грех, чем посягательство на собственные бюджетные средства, которые должны стать личным кэшем.Участие Запада в украинском коррупционном скандале легко читается по медийному шлейфу в заокеанских медиа.Американцы приходят на танцы. Но не любят их организовывать. Предварительные ласки — не их профиль. Они ложатся на уже разогретое тело. Поэтому и в "борьбе с коррупцией", точнее в борьбе за её нормы, пропорции, размеры, они всегда опираются на уже разогретое местное общественное мнение.Потрясти воображение пересічного украинца легче всего, апеллируя к тому, что кто-то рядом обильнее харчуется (вспомним первые, ещё советские бунты против номенклатуры — там всё про колбасу). Или же напомнив, что кто-то рядом роскошнее опорожняется (вспомним "золотой унитаз" Януковича).Когда американская пресса зарядила дуплет из прослушек НАБУ и фотографий золотого унитаза Миндича, стало ясно, что процесс пошёл. По известному сценарию при поддержке известного заказчика…Во-вторых, Тимур и его команда пересекли незримую этническую черту. В глубинах сумрачного нацистского сознания украинских "патриотов" давно зреет протест против обогащения "инородцев". Хотя бы в виде лозунга "НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ".Нет, украинские наци не против коррупции. Но их давно смущает, да что там, дико раздражает то, что имена коррупционеров, как правило, имеют неканоническое этническое звучание.Свой родной Лазаренко уже подзабылся. А потом в публичное поле дискуссий о распиле государственного пирога попали не совсем казацкие персонажи: Фельдманы, Рабиновичи, Фридманы, Фуксы… Это в России привычны любые имена, а у узколобых нациков в незалежной с этим строго.Конечно, Коломойский* несколько снял остроту проблемы, заявив о возникновении новой национальности — "жидобандеровцы". Но неприятный осадок у коренных наци всегда присутствовал.И вот опять. Страна слушает плёнки, а там ни одного канонического персонажа. Да ещё и говорят все на проклятом "москальском". Вроде и вожак их, который, взойдя на президентский пост, резко забыл родной русский, на плёнках его по ходу вспомнил.Короче, ещё аукнется этой команде её коллективная "пятая графа". Украинские радикалы периода торжества нацизма — это вам не партком эпохи развитого социализма…Наконец, своеобразный урок Тимура и его команды в том, что и ВРЕМЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.Помню, один из бывших министров обороны Украины навязал всем воинским частям подписки на газету своей супруги. Это расценили как курьёзную шалость. Ну, заработал жене на косметическую ватку. Время было мирное.Но когда Миндич навязал, например, Минобороны покупку своих сомнительных бронежилетов, реакция была совсем другой. Мол, время-то военное! Нашёл на чём зарабатывать, тварь. С такими брониками не устоять против "ваты".Родственники и близкие погибших вояк — а таких уже миллионы — приписали их гибель именно этой команде. А это уже серьёзно!Наверное, поэтому бывший глава самого ЦРУ собирается лично контролировать норму коррупционной дельты в украинском ВПК. Розовый "Фламинго" — дитя Помпео…Можно было бы сартикулировать и другие брутальные уроки "коммандос". Читал в интернете об успешном бегстве украинского Тимура в Израиль.Его команда прикрывает.И тут же увидел там открытие новой улицы в Питере. Имени спецназовца СВО Тимура Сиразетдинова. Герой России Тимур Сиразетдинов закрыл собой своего командира.Его команда не забывает.Ну да. В одной стране команда чтит своего лидера за доблесть. В соседней — считает доблестью воровство. Поэтому и судьбы стран такие разные…* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов

2025

