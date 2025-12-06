https://ukraina.ru/20251206/kto-napisal-tysyachi-donosov-shesler-o-strakhakh-ukraintsev-i-stukachakh-1072734983.html

Кто написал тысячи доносов? Шеслер о страхах украинцев и стукачах

Периодически в СМИ появляются новости о том, как украинские спецслужбы ужесточают репрессии и преследуют жителей регионов по абсурдным и откровенно репрессивным предлогам.Что происходит со свободой слова на Украине, объяснила на примере Николаева председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

