"Бриллиантовая бабочка" и "Червона калина". Россия расширяет киномир, Украина поет гимн УПА*… в Дании

По инициативе Никиты Михалкова стартовал евразийский "Оскар": наш ответ Голливуду – в поддержке фильмов, пропагандирующих национальные и духовные ценности, вместо чернокожей Русалочки и ЛГБТ*-партнёрства. Зато на Украине никаких культурных прорывов: музыкальная бандеровщина за рубежом и травля малопатриотичных певцов ртом

Драгоценная кинороссыпь: какие фильмы признаны бриллиантовыми?Главным культурным событием недели, безусловно, стоит считать вручение международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Это награда Евразийской академии кинематографических искусств, учреждённой по инициативе Никиты Михалкова Российским фондом культуры и Минкультом РФ.Цель у кинопремии более чем амбициозная — открыть миру фильмы без навязанной глобалистами повесточки. Как ни странно это звучит для жителей постсоветского пространства, евразийский кинофорум выступает именно за цензуру, которая призвана отсекать то, за что в Голливуде дают "Оскаров": пропаганду ЛГБТ*, толерантность к насилию, бодипозитив, БЛМ и прочие девиантности, возведённые Западом в норму.Сам председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков ещё в начале "бриллиантового пути" заявлял о необходимости создания наднациональной инфраструктуры для взаимной поддержки, кооперации и поощрения кинематографистов из разных стран, которые поддерживают традиционные нравственные и духовные ценности."И это должен быть не просто фестиваль, а евразийский „Оскар“. В нём будут принимать участие картины, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем".От инициативы до евразийского "Оскара" прошло всего три года, и вот уже в московском театре "Мастерская „12“" состоялось первое вручение международной кинопремии "Бриллиантовая бабочка" тем фильмам, которые смогли противостоять "мощнейшей атаке" на евразийскую цивилизацию со стороны транснационалов.О значимости нового фестиваля можно судить и по приветствию Владимира Путина:Участие в первой премии приняли картины из 17 стран. Среди них — Китай и Сербия, Венесуэла и Белоруссия, Армения и Киргизия. Всего на суд жюри было представлено 34 работы.Лучшим фильмом стала китайская картина "Против течения" режиссёра Сюй Чжэн. Её главный герой потерял работу, но не сломался, а развернул свою жизнь и стал курьером. В итоге трудового "перевоплощения" герой находит себя и начинает жизнь заново. Картина получила приз в номинации "Лучший фильм" — $1 млн. Режиссёр выразила уверенность, что этот фильм поможет зрителям лучше понять силу китайского народа, которая заключается в трудолюбии и способности сопротивляться жизненным невзгодам.Лучшим режиссёром назван Горан Радованович за сербско-болгарский фильм "Лесной царь", рассказывающий об ужасах войны в Югославии. Это киноповесть о восьмилетнем сербском мальчике Саве, чья жизнь переворачивается из-за бомбардировок НАТО в 1999 году.Он вынужден жить в Белграде в условиях войны, проводя большую часть времени в бомбоубежище, его школу закрыли, а лучшая подруга Милица бежит с семьёй из Сербии. Мать Савы пытается спасти ребёнка и тоже принимает решение об эвакуации.Сам Радованович рассказал, что его фильм отказывались включать в программы других международных фестивалей. Ещё бы — ведь в нём показана правда об "оборонительном блоке НАТО" и о том, что случается с европейскими странами, которые приходит "защищать" Альянс, но главное — о трагедиях миллионов людей, ставших заложниками американской политики."Лесной царь" очень созвучен событиям, которые происходят сейчас на Украине, да и первопричины военного конфликта, который разжёг Запад и который привёл к развалу страны, идентичны.За лучший сценарий наградили Кэрол Шор из ЮАР, работавшую над фильмом "Старый праведный блюз" — фильм о том, как самодеятельный ансамбль дал вторую жизнь умирающему маленькому городку.Лучшим оператором признали представителя Киргизии Таланта Акынбекова за картину "Чёрный, красный, жёлтый", а лучшим художником назвали Мейлиса Худайберенова, работавшего над лентой "Композитор".По сути, это музыкальное путешествие по истории Туркмении: съёмки проходили в Ашхабаде, Авазе и других регионах страны, воссоздавая образы древних памятников и современных городов. Главный герой фильма проходит сложный творческий путь от обучения к мастерству. Его муза — мама, его духовный вдохновитель — классик туркменской музыки Нур Халмамедов.Роли в фильме исполняют юные ашхабадские таланты, ученики музыкальной школы и студенты консерватории. Они показывают, что музыкальные и исторические связи неразрывны, а главное дело композитора будет продолжено.Вообще, надо сказать, что интерес к кино из стран СНГ продолжает расти: прежде всего потому, что зрители видят в нём живое творческое пространство, сохраняющее культурное родство и художественное сотрудничество с Россией. На "бриллиантовом" кинофоруме это проявилось особенно ярко: фильмы постсоветских республик стали не просто участниками, а полноценными лидерами в профессиональных номинациях"Бриллиантовая бабочка" и якутский бриллиант в 10 карат достались киноленте из России — фильму Андрея Зайцева "Двое в одной жизни, не считая собаки".Трогательная история о пожилых супругах (их сыграли мэтры Светлана Крючкова и Александр Адабашьян, которых связывают полвека совместной работы и дружбы), оставшихся в Петербурге без детей и внуков — те предпочли жить за границей. В детстве супруги пережили войну и сохранили верность великому городу.Несмотря на одиночество и непростое прошлое, пара сохранила душевное тепло, мудрость, терпение и редкую способность прощать. Их спокойствие и доброта становятся тихим островком света для тех, кто потерял опору: соседка Полина, переживающая личный кризис, и другие случайные гости находят у них понимание, поддержку и надежду.Это история о настоящих человеческих ценностях, о семье, любви и умении согревать других даже тогда, когда кажется, что самому не хватает тепла. Александр Адабашьян признался, что в фильме герои сыграли самих себя. Например, сын Светланы Крючковой живёт во Франции, и она разговаривает с ним и с внуками на расстоянии.Ещё одну "Бабочку" в номинации "Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство" получила венесуэльская картина "Али Примэра" режиссёра Даниэля Егреса Ричарда. Это, впрочем, не только творческая, но и геополитическая награда — награда-поддержка стране, вокруг которой сейчас разгораются совсем не киношные страсти со стороны США.В общем, крылья "Бриллиантовой бабочки" имеют уже мировой размах, выйдя за рамки Евразийской премии. К слову, саму статуэтку в форме бабочки, которую вручали победителям, создал художник Юрий Купер. Бабочки "вылетели" из костромской мастерской, для украшения их крыльев использовано около 5000 бриллиантов.Но роскошь материала — не просто эстетика. Это концептуальный жест, подчёркивающий и ценность современного киноискусства как важнейшего культурного ресурса, и признание высокой художественной планки, которую сегодня задают режиссёры, операторы и художники на Евразийском пространстве.Поющая нация в Дании имитирует несокрушимость и хейтит "неправильных" исполнителейЧто же касается Украины и её культурного пространства, то там не награждают, не создают и не ищут таланты. Вместо этого — распевают песни про Бандеру и УПА* в Европе и травят соотечественников за недостаточный патриотизм. В общем, своеобразное продвижение в ЕС украинской культурной повестки.В столице Дании зафиксирован акт украинского хорового пения: завёрнутые в жёлто-синие флаги жители Западной Украины в автобусе, проезд в котором оплачен налогами датчан, по дороге в арендованные за деньги датчан квартирки голосили гимн Украинской повстанческой армии* "Червона калина".При этом самый ретивый из певцов оказался жителем Червонограда, который сбежал из столь любимой Украины, переплыв на свой страх и риск Тису.Беженцы, которые хором обожают нэньку, сейчас по всей Европе протестуют против подписания мирного договора по урегулированию военного кризиса. И неудивительно — ведь в этом случае певунам придётся вернуться на родину, в убогий Зелегондурас, где кроме злобы, ненависти и русофобии ничего и не осталось.Яркий пример — очередное "нападение" на певицу Светлану Лободу, которая отчаянно выпрашивает признание у бандеромовной публики. Вместо поддержки Лобода получила новую волну хейта в соцсетях из-за своего выступления на сцене в Осло.Вирусное видео с концерта в Норвегии вызвало бурю критики: певицу обвиняют в неуважительном отношении к украинскому флагу. На кадрах видно, как Лобода поднимает сине-жёлтый прапор, но не разворачивает его и вскоре вовсе передаёт за сцену.По мнению патриотов, она должна была размахивать им вместо исполнения песен, а потом и обернуться — как это делают певуны из датского автобуса.В комментариях отмечают разительный контраст украинской певицы с американской группой Imagine Dragons, которые на каждом европейском концерте торжественно поднимают украинский стяг.Вообще поразительно, что украинскую исполнительницу сравнивают с американцами, а не ставят в пример кого-то из украинских артистов, тем более что они тоже не скупятся на использование национальной атрибутики на концертах.Такая подмена референтов говорит о многом. Например, о том, что украинская публика и культурный истеблишмент всё чаще воспринимают США как нормативный центр, а себя — как периферию, которой следует соответствовать внешнему стандарту.Что ж, обычное колониальное мышление, которое показывает, как глубоко укоренилась роль "американского протектората" в коллективном сознании. Песен на американской "мове" пока не требуют, но чувствуется, что эта новация на подходе.* запрещённая в России организацияЧитайте также: Голубь для Трампа, Шон Пенн за доллар и Кустурица в "Трубе". События культуры

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

